Dave Chappelle ouvre pour Chris Rock et Kevin Hart à New York après l’annulation d’un concert de comédie au Minnesota

Dave Chappelle a ouvert pour Chris Rock et Kevin Hart lors d’une apparition surprise lors de leur étape de tournée “Only Headliners Allowed” au Madison Square Garden de New York samedi soir, quelques jours après l’annulation de son propre spectacle au Minnesota à la suite d’un contrecoup de la communauté.

Le comédien de 48 ans a rejoint ses amis sur scène pour ce que Hart a appelé “le meilleur moment de ma carrière” alors que Chappelle aurait été accueilli par un tonnerre d’applaudissements et se dirigeait vers la chanson de Radiohead, “Karma Police”.

“J’ai dû me faufiler ici”, a déclaré Chappelle au public, via TMZ, ajoutant: “Malgré ce que vous avez pu lire dans les nouvelles, je vais bien et j’apprécie le soutien.”

Il y a moins d’une semaine, le comique a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir réservé un concert dans la célèbre First Avenue à Minneapolis, uniquement pour que le lieu annule le spectacle quelques heures avant que Chappelle ne monte sur scène en raison de la résistance du public aux blagues transphobes qu’il a faites dans son Spécial Netflix, “The Closer”.

“Je ne peux même pas l’expliquer… Je ne trouve pas les mots… Sachez simplement que la nuit dernière était la véritable définition d’une” EPIC NIGHT “”, a avoué Hart sur Twitter tout en partageant quelques images de la performance emballée à Midtown Manhattan .

“J’aime mes frères plus que les mots ne peuvent l’expliquer. Ce que nous avons fait au Jardin ne se reproduira plus jamais… Nous sommes entrés dans l’histoire hier soir !!!!!!!!”

Les détenteurs de billets étaient tout aussi ravis de voir leurs légendes préférées sur scène et se sont tournés vers Twitter avec des éloges pour les performances.

“Chris Rock, Kevin Hart et Dave Chappelle sur la même scène au MSG étaient tout simplement légendaires. Honoré d’avoir été témoin”, a écrit @Callistusss.

LES COMÉDIENS DÉFENDENT DAVE CHAPPELLE À LA SUITE DU SPECTACLE ANNULÉ AU MINNESOTA: « PERSONNE NE DEVRAIT ÊTRE CENSURÉ »

Un autre fan était ravi d’être témoin de “l’histoire comique” et a comparé le fait de regarder les comédiens plus grands que nature jouer à voir le grand “Kobe drop 80” des Lakers. Bryant a marqué 81 points – son match le plus marquant – contre les Raptors de Toronto le 22 janvier 2006 au Staples Center de Los Angeles.

“Quiconque a vu Dave Chappelle, Chris Rock et Kevin Hart hier soir au MSG a tellement de chance que c’est un peu difficile à comprendre”, a tweeté Ben Gilbert. “C’est comme aller voir un spectacle de Kendrick et J. Cole et l’ouverture surprise est Drake.”

Un supporter a déclaré que le spectacle “était épique !!! #MSG… la bande dessinée d’ouverture était… Dave Chappelle, tu ne peux pas être sérieux !! OMG tant de rires… Encore mieux que tu n’aurais jamais pu le penser ! Merci… pour un événement absolument ÉPIQUE.”

LE SPECTACLE DE DAVE CHAPPELLE ANNULÉ PAR LES HEURES DU SITE DU MINNESOTA AVANT LE CONCERT SUITE À LA CRITIQUE

Chappelle a fait des vagues par inadvertance plus tôt dans la semaine après qu’il devait initialement se produire mercredi à First Avenue, mais le spectacle a été déplacé sur une scène plus petite à trois miles au Varsity Theatre à la suite de vives protestations contre sa sixième spéciale avec Netflix, qui a été publié en Octobre. Son apparition avait été annoncée lundi et les billets pour le spectacle se sont vendus en quelques minutes.

Le comédien Flame Monroe, qui est transgenre, a déclaré à Fox News Digital que la liberté d’expression est primordiale lorsqu’il s’agit de protéger “l’endroit le plus sûr” sur Terre – la scène.

“Quand je serai grand, je veux être comme lui, parce que devinez quoi, le spectacle doit continuer”, a déclaré Monroe. “Je ne veux pas être censuré en tant que comédien. Je dis des choses ridicules sur scène, c’est hilarant, ça peut faire réfléchir, mais ça vous apprend aussi que je suis un être humain.”

Le propriétaire de Laugh Factory, Jamie Masada, a déclaré à Fox News Digital que “la scène de la bande dessinée est leur sanctuaire. Nous devons protéger le premier amendement. Nous ne pouvons pas le diluer. Nous devons pouvoir rire de nous-mêmes.”

La comédienne Natalie Cuomo a déclaré à Fox News Digital que “personne ne devrait être censuré” et que les gens devraient pouvoir parler librement, surtout une fois qu’ils ont déjà été réservés pour se produire.

DAVE CHAPPELLE, CONTROVERSE POST-NETFLIX, DÉCLARE QU’IL N’A AUCUN SOUCIS D’ÊTRE ANNULÉ: “JE L’ADORE”

“Le lieu le savait déjà”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas comme s’il avait sorti quelque chose de nouveau après qu’ils l’aient réservé. C’était déjà sur Netflix. C’était déjà accessible au public. Et annuler une émission à la dernière minute comme ça est assez inacceptable pour moi.”

Cuomo a ajouté: “Cela me donne plus de pouvoir pour dire ce que je crois, car cela me donne envie d’aller plus loin avec ce que je ressens. Je ne pense pas qu’il soit acceptable de limiter ce que les gens disent. Je pense qu’il doit toujours y avoir un espace pour quelles que soient vos croyances. Personne ne devrait être censuré. Je ne pense pas que Dave Chappelle ait jamais encouragé la violence à quelque titre que ce soit, et que quiconque dise cela est une grossière exagération.

Avec la liberté artistique en jeu Dani Zoldan, le propriétaire de Sand Up New York, a insisté sur le fait que les gens doivent pouvoir rire quand et comme ils le souhaitent.

“Les gens devraient se détendre et être qui vous voulez. Soyez hétéro, gay, trans, non binaire. Je souhaite le meilleur à tout le monde”, a-t-il déclaré. “Chacun devrait être qui il veut être. En même temps, vous ne pouvez pas dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire. Si vous n’aimez pas ce que quelqu’un dit, ne le soutenez pas. Cela dit, bougez continuez votre vie. Inquiétez-vous pour vous-même.

Dans “The Closer”, Chappelle a discuté des controverses entourant l’identité de genre et a continué à défendre son droit à la liberté artistique malgré de fortes réactions.

Une nouvelle comédie spéciale Netflix de Chappelle a été publiée sous le radar plus tôt ce mois-ci, se concentrant sur un discours qu’il a prononcé à son alma mater après avoir décliné leur offre de renommer un théâtre après lui.

Sa conférence à la Duke Ellington School of the Arts de Washington, DC, en novembre était au centre de l’émission “What’s in a Name”, où il a rappelé comment les étudiants avaient réagi aux blagues offensantes faites dans “The Closer” et comment il devait défendre sa voix non seulement pour son bien, mais aussi pour que les générations futures puissent exprimer leurs propres opinions.

