Dave Chappelle occupe la première place parmi les émissions spéciales comiques selon les chiffres de Netflix

Dave Chappelle reste l’un des principaux attraits de Netflix en matière de stand-up comedy grâce à son émission spéciale Le rêveur est en tête dans son dernier rapport de notation.

Dave Chappelle : Le rêveur a fait son entrée dans le top 50 des programmes les plus regardés entre janvier et juin 2024 avec 17,4 millions de vues. Et ce, malgré le fait que l’émission spéciale soit sortie le 31 décembre.

Chappelle a eu le plus grand stand-up spécial mais a été battu par Le rôti de Tom Bradyqui a reçu 22,4 millions de vues, ce qui le place à la 26e place de la liste.

Cela intervient alors que Netflix a publié 25 nouveaux programmes spéciaux originaux au cours de la période, soit bien plus que les 12 qu’il a sortis au cours des six derniers mois de 2023.

Katt Williams : Woke Foke était deuxième avec 10,3 millions de vues, ce qui le place à la 136e place de la liste, suivi de Kevin Hart : Prix Kennedy Center Mark Twain pour l’humour américain avec 7,1 millions de vues. Shane Gillis : Magnifique Chiens a enregistré 6,1 millions de vues, juste devant Mike Epps : prêt à vendrequi a obtenu 5,9 millions.

Ricky Gervais : Armageddon a obtenu 5,4 millions de vues supplémentaires, après avoir été publié l’année dernière le jour de Noël.

Jo Koy a réussi à obtenir 5 millions de vues pour son En direct de Brooklyn spécial, bien qu’il n’ait été lancé qu’en juin, légèrement devant Taylor Tomlinson: Have It All avec 4,9 millions.

Quelques comédiens de renom n’ont cependant pas réussi à percer le top 500 du rapport d’engagement de Netflix, notamment Pete Davidson avec son Turbo Fonzarelli, Neal Brennan : une réussite démente et Jimmy Carr : naturel Tueur né.

Dans la dernière publication de données de Netflix, Matt Rife était l’acteur le plus regardé. Cependant, la dernière émission spéciale de Rife, Lucid – A Crowd Work Special, est sortie en août. Nous aurons donc les chiffres correspondants dans six mois, ainsi que les données des émissions spéciales d’Adam Sandler, Ellen DeGeneres, Tim Dillon, Ali Wong et Hasan Minhaj.

Tout cela intervient alors que Netflix commence à voir une réelle concurrence sur le marché des émissions comiques. Hulu, par exemple, a récemment acquis les droits du prochain programme spécial de Bill Burr, ainsi que des actions d’Amazon, Max et Peacock.