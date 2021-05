Dave Chappelle intervient sur le podcast de Joe Rogan

Elon Musk a créé tout le buzz avec ses débuts en animateur « Saturday Night Live » – ​​même Dave Chappelle avait des pensées à partager.

Le comédien s’est entretenu avec Joe Rogan dans une interview rare et de grande envergure téléchargée vendredi, dans laquelle il a réfléchi dans un podcast de plus de trois heures sur sa propre carrière de comédien et a déclaré qu’il ne comprenait pas l’agitation suscitée par le concert d’animation de Musk, qui a a suscité des réactions négatives parmi les fans alors même que certains membres de la distribution se disaient «excités».

« Comme vous l’avez dit, personne ne peut être suffisamment réveillé », a déclaré Chappelle à Rogan à propos de ceux qui critiquaient la décision d’inviter Musk à la série.

«Je suis déchiré, parce que j’aime un guerrier pour une bonne cause, mais je suis vraiment dans la tactique. Vous n’allez pas pousser les gens à se comporter. … En fait, si vous continuez avec ce ton, même si vous avez raison, vous serez très difficile à entendre. «

Michael Che est « excité » pour le concert d’hébergement « SNL » d’Elon Musk:Le PDG de Tesla propose des idées de sketchs

Chappelle a déclaré que ses propres expériences avec Musk avaient prouvé que le PDG de Tesla était « incroyablement gentil ».

« Je l’ai taquiné sur le fait qu’il était l’homme le plus riche du monde, et il l’a pris avec bonne humeur », a déclaré le comédien. «Ce qui est drôle, j’avais traîné avec lui il y a des années.… Nous avons traîné dans un bus de tournée, et il m’a dit ce soir-là… ‘Je t’ai déjà rencontré.’ Je me dis: « Eh bien, je n’ai aucun souvenir. » Il avait l’air un peu blessé. «

Elon Musk amène maman au monologue de ‘SNL’:Le milliardaire plaisante qu’il lui donne Dogecoin pour la fête des mères

Chappelle a également révélé pourquoi il avait décidé de renoncer à son salaire de 50 millions de dollars au sommet de son succès « Chappelle Show » en 2005, après quoi il s’est rendu en Afrique du Sud et a passé les 12 années suivantes en dehors de la télévision, rappelant comment d’autres « ne pouvaient Je ne comprends pas « sa décision.

« » C’était tellement d’argent. Comment as-tu pu faire ça? » « il a rappelé les gens disant. « Bla, bla, bla. Si j’avais pris cet argent et fini le spectacle, j’aurais eu l’argent, mais je n’aurais peut-être jamais été pareil. … La façon dont les gens proches de toi réagissent, comme moi … a échoué ou a ruiné ma vie.Et, vous savez, quand vous avez froid, ce téléphone ne sonne pas si souvent, et j’ai eu plus d’une décennie à faire ce choix, mais je n’ai pas langui dans cette expérience. J’ai commencé à faire du stand-up pour de bien meilleures raisons que de le faire.

Après son retour sous les projecteurs, Chappelle a publié un spécial Netflix 2019, « Sticks & Stones », qui a reçu des réactions négatives pour des blagues jugées transphobes. Dans ce document, le comédien déplorait la façon dont la société devenait de plus en plus politiquement correcte et discutait sarcastiquement à quel point cela devait être difficile pour les personnes transgenres.

« Ils sont tellement déroutants », a déclaré Chappelle dans la spéciale. « Je pense qu’ils doivent assumer une part de responsabilité pour mes blagues parce que je n’ai pas eu l’idée de moi-même. Cette idée qu’une personne peut naître dans le mauvais corps – ils doivent admettre que c’est un (juron) hilarant situation difficile.

« Et si j’étais chinois mais né dans ce corps (juron) – ce n’est pas drôle? » continua-t-il en plissant les yeux. «Et le reste de ma vie, j’ai dû faire ce visage:« Hé, tout le monde, je suis chinois! Et puis tout le monde se fâche: « Arrête de faire cette grimace, c’est offensant. » « Quoi? C’est ce que je ressens à l’intérieur. » «

Nouvelle spéciale Netflix de Dave Chappelle: Le comédien défend Michael Jackson, plaisante sur R. Kelly

S’adressant à Rogan, Chappelle a déclaré qu’il « ne pense toujours (pas) que ces blagues sont transphobes ».

« Je ne vais pas avoir cette discussion, mais si jamais je le dois, mon garçon, je suis prêt », a-t-il ajouté.

Une partie du matériel plus ancien d’Eddie Murphy a également fait face à des réactions négatives récemment. En 2019, Murphy a réfléchi à certaines de ses blagues controversées passées, les qualifiant de « cringey » mais ajoutant qu’il n’avait finalement aucun regret. Chappelle a noté qu’il croit qu’un « bon comédien est un indicateur du temps » et qu’il ne pense pas que tout ce que Murphy a dit était « embarrassant ».

«Je ne me fâche pas contre une photo parce qu’elle n’a pas été prise aujourd’hui», a déclaré Chappelle. «En d’autres termes, quoi qu’il se passait en 87, quand il a posé ce plateau, cela fonctionnait. … Parfois, je suis surpris: «Tu ne pourrais jamais faire ça maintenant» … Je suis un comédien. Je ne sens aucune méchanceté, je ne pense pas qu’il essayait de blesser qui que ce soit. »

Contributeur: Patrick Ryan

Plus de ‘SNL’:Miley Cyrus couvre Dolly Parton dans l’hommage d’ouverture émouvant de la fête des mères