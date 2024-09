Dave Chappelle en tête des audiences des spectacles de stand-up sur Netflix : News 2024 : Chortle : The UK Comedy Guide

Dave Chappelle a eu l’émission de stand-up la plus regardée sur Netflix au cours des six premiers mois de l’année.

Son émission controversée The Dreamer, sortie le soir du Nouvel An, a attiré 17,4 millions de vues, ce qui en fait le 45e programme le plus regardé de tous les programmes diffusés par le streamer à l’échelle mondiale.

Les comédiens noirs ont dominé les charts, occupant quatre des cinq premières places.

Les dix meilleurs stand-ups de la période étaient :

1. Dave Chappelle : Le Rêveur (17,4 millions)

2. Katt Williams : Woke Foke (10,3 millions)

3. Kevin Hart : Prix Kennedy Center Mark Twain pour l’humour américain (7,1 millions)

4. Shane Gillis : Beaux chiens (6,1 m)

5. Mike Epps : Prêt à vendre (5,9 millions)

6. Ricky Gervais : Armageddon (5,4 millions)

7. Jo Koy en direct de Brooklyn (5 minutes)

8. Taylor Tomlinson : Tout avoir (4,9 millions)

9. Jimmy Carr : Tueur né (4 millions)

10. Pete Davidson : Turbo Fonzarelli (3,75 millions)

L’émission spéciale de Gervais est sortie le jour de Noël, donc sa première semaine de visionnage n’a pas été comptabilisée dans cette dernière publication de « data dump » par le streamer hier.

Et bien que Chappelle ait eu le plus grand stand-up spécial, il a été battu par The Roast of Tom Brady, qui a reçu 22,4 millions de vues et mettait en vedette des comédiens tels que Kevin Hart, Nikki Glaser, Sam Jay et Jeff Ross.

Les séries les plus regardées sur Neetflix sont, dans l’ordre, Fool Me Once (108 millions de vues), Bridgerton (92 millions), Baby Reindeer (88 millions) et The Gentlemen (76 millions). Toutes les quatre ont été réalisées au Royaume-Uni.

La sitcom la plus regardée était Young Sheldon, même si elle n’est pas disponible dans le monde entier.

Publié: 20 septembre 2024