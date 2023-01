Dave Chappelle aborde les réactions négatives et dit que les gens veulent éliminer les “nuances” du discours dans la culture américaine

Dave Chappelle a parlé des manifestants lors de ses émissions comiques alors qu’il fait continuellement face à des réactions négatives à propos de blagues que certains ont qualifiées de “transphobes” lors d’un épisode de son nouveau podcast.

“The Midnight Miracle” présente Chappelle avec les co-animateurs Talib Kweli et Yasiin Bey. Le comédien a publié le deuxième épisode mardi, lorsqu’il a parlé spécifiquement du club First Avenue à Minneapolis annulant son émission en juillet en raison d’un contrecoup. Les propriétaires ont annulé des “heures” avant qu’il ne monte sur scène.

“Je suppose qu’apparemment, ils avaient promis au grand public qu’ils feraient de leur club un espace sûr pour tous et qu’ils interdiraient tout ce qu’ils jugeraient transphobe”, a expliqué Chappelle dans l’épisode. “C’est une position sauvage à adopter pour un lieu artistique, en particulier s’il s’agit historiquement d’un lieu punk rock.”

La controverse entourant Chappelle a commencé après la sortie de son émission de stand-up “The Closer” sur Netflix en 2021. Le comédien a fait des blagues sur le transgenre qui ont conduit environ 30 employés de Netflix à quitter le bureau de Los Angeles en signe de protestation.

La polémique autour de “The Closer” a aussi contribué à l’annulation à First Avenue.

Après l’annulation de son spectacle en juillet, Chappelle a pu le déplacer au Varsity Theatre. Cependant, les fans du comédien ont rencontré de grands groupes de manifestants.

“Il s’agissait de personnes adultes de genres et d’identités de genre variés”, se souvient Chappelle. “Ils ont jeté des œufs. Ils ont jeté des œufs sur les gens qui faisaient la queue pour voir le spectacle.”

“Une dame était tellement en colère contre les manifestants qu’elle a ramassé une barricade de la police”, a poursuivi Chappelle. “Vous en avez déjà vu un ? Ils ressemblent à un porte-vélos. Cette b—- a ramassé cette barricade toute seule et l’a lancée sur la foule. Je dois vous dire que c’est un exploit de force incroyable pour une femme.”

Chappelle, qui est devenu célèbre pour sa comédie avec “Chappelle’s Show” en 2003, a noté que malgré les protestations, aucun de ses fans n’a commis d’actes de violence.

“Quand je suis monté sur scène, ça a été une énorme ovation parce que tout à coup, aller voir un spectacle comique était cet énorme acte de défi”, se souvient Chappelle. “Je ne pense pas que quiconque ait eu une intention malveillante. En fait, l’une des choses que ces personnes, les trans et leurs substituts, disent toujours, c’est que mes blagues vont en quelque sorte être à l’origine d’une violence imminente qu’ils ressentent comme est inévitable pour mes blagues.”

Il a poursuivi: “Mais je dois vous dire, aussi abrasifs qu’ils étaient, la façon dont ils protestaient, jetant des œufs sur les gens, lançant des barricades, jurant et criant, personne ne les a battus. En fait, les gens dans la foule ne feraient que dites: ‘Nous vous aimons. De quoi parlez-vous?'”

Chappelle lui-même a été victime de violence lors d’un spectacle au Hollywood Bowl en mai 2022. Un membre du public a sauté sur scène et a taclé Chappelle. Isaiah Lee, le suspect, portait une réplique de pistolet avec une lame de couteau à l’intérieur lorsqu’il a attaqué le comédien, a déclaré la police à Fox News Digital.

Il a été rapidement emmené par la sécurité et d’autres individus, qui ont frappé à plusieurs reprises l’homme juste en dehors de la scène, comme le montrent des vidéos.

Immédiatement après l’attaque, Chappelle est resté sur scène et a remercié la sécurité, avant de plaisanter sur l’incident et de décrire la personne qui l’a attaqué comme un “homme trans”.

Dans l’épisode du podcast, Chappelle a poursuivi en accusant les personnes qui contestent ses blagues d’obscurcir “délibérément” ce qu’elles croient être l’intention de son travail afin de faire valoir que son travail ne mérite pas.

“Maintenant, j’ai la conviction que la communauté gay n’est pas monolithique, et je pense qu’en ce qui me concerne, il y a probablement une variété d’opinions à ce sujet”, a déclaré Chappelle. “Mais il y a une chose qu’ils font où ils obscurcissent délibérément ce que je pense qu’ils croient être l’intention de mon travail pour en faire un moment que je ne sais pas que le travail mérite nécessairement. Vous voyez ce que je veux dire?”

Il a dit plus tard : “Je ne suis même pas en colère qu’ils contestent mon travail. Bon, très bien. Qui s’en soucie ? Ce que je conteste, c’est l’idée que parce qu’ils n’aiment pas ça, je n’ai pas le droit de dire il.”

Chappelle a en outre expliqué son idée que les personnes qui contestent ses blagues tentent de supprimer la “nuance” de tout discours dans la culture américaine.

“L’art est une entreprise nuancée”, a-t-il déclaré. “J’ai la conviction qu’ils essaient d’éliminer les nuances du discours dans la culture américaine, qu’ils font parler les gens comme s’ils étaient de droite ou de gauche. Tout semble absolu, et toute opinion que je respecte est beaucoup plus nuancé que ces choix binaires qu’ils continuent de nous proposer. Je ne vois pas le monde en rouge ou en bleu. C’est juste des gens avec qui je suis d’accord sur certaines choses et pas sur d’autres. C’est juste ce que c’est.

“Et je pense que l’art est le meilleur endroit pour en parler. En fait, c’est peut-être le dernier endroit. Essayer de faire taire une personne comme moi, je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le fait d’être aimé”, a conclu Chapelle. “Ils veulent être craints. ‘Si vous dites cela, nous vous punirons. Nous viendrons à First Avenue et f— votre spectacle et nous viendrons au Varsity Theatre et f— votre spectacle en haut.’ Et ils ne peuvent tout simplement pas faire ça.”

