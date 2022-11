Dave Chappelle aborde apparemment le drame «SNL» au milieu des rapports que les écrivains ne feront pas le spectacle

Le comédien Dave Chappelle fait face à des critiques pour avoir animé “Saturday Night Live” pour la troisième fois ce week-end.

Malgré des réactions négatives pour avoir plaisanté sur la communauté transgenre et se moquer du cycle de l’actualité, la série comique a publié des promos donnant un aperçu de l’apparition de Chappelle, jeudi.

Au cours de la vidéo promotionnelle, Chappelle est vue aux côtés de l’invité musical Black Star et de l’acteur Ego Nwodim.

Tout au long des multiples clips, il a brièvement discuté de ses plans pour Thanksgiving et a annoncé que l’épisode de cette semaine serait “tellement noir, ce sera sur BET”, puis a plaisanté, “Je plaisante, ce sera ici sur NBC.”

Dans la prise finale, Chappelle aborde apparemment la controverse sur ses fonctions d’hébergement. Après que le comédien se soit présenté, un Nwodim confus dit : “Attends, on le fait en direct ?”

Chappelle répond par « bien sûr », et la star de « SNL » demande ensuite : « avec vous… dans ce cycle de nouvelles ? »

L’humoriste lance alors un regard entendu au public et dit “yep”.

L’introduction “SNL” de Chappelle fait suite au comédien faisant des blagues controversées sur la communauté transgenre dans son spécial Netflix 2021, “The Closer”.

Comme il est prévu d’animer l’émission ce week-end, quelques scénaristes de “SNL” se sont empressés de se retirer de l’épisode en raison de la controverse, selon le New York Post.

L’écrivain “SNL” Celeste Yim, dont les pronoms sont ils / eux – présentés dans leur biographie Instagram – aurait publié un message sur leur histoire sur les réseaux sociaux au milieu de l’apparition prévue de Chappelle.

“Je suis trans et non binaire. La transphobie est un meurtre et elle doit être condamnée”, a déclaré Yim, selon Reddit.

Pendant ce temps, dans le cycle d’actualités des membres de la distribution “SNL” cette saison, l’émission a annoncé son premier comédien qui s’identifie comme non binaire, Molly Kearney – qui ne s’est pas adressé publiquement à Chappelle hébergeant l’épisode de ce week-end.

Les représentants de Dave Chappelle et “Saturday Night Live” n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.