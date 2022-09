Dave Caulkin, photographe de l’Associated Press, décède à 77 ans

LONDRES – Dave Caulkin, un photographe à la retraite de l’Associated Press qui a capturé le moment emblématique où les danseurs sur glace Jayne Torvill et Christopher Dean ont remporté la médaille d’or olympique de 1984, est décédé. Il avait 77 ans et avait un cancer. Connu pour être au bon endroit au bon moment avec le bon objectif, Caulkin, basé à Londres, a tout couvert, du conflit en Irlande du Nord aux Rolling Stones et à la famille royale britannique au cours d’une carrière qui a duré quatre décennies. Mais l’une de ses images les plus célèbres était celle de Torvill et Dean, leurs lèvres écartées comme prêtes à s’embrasser, alors qu’ils patinaient sur le “Bolero” de Ravel.

“Cette photo est l’histoire des jeux”, a déclaré Dusan Vranic, chef photo de l’AP pour le Moyen-Orient. “C’est ce que nous essayons de faire – avoir la photo de l’événement qui restera dans l’histoire.”

Plus tard dans sa carrière, Caulkin a fait partie d’une équipe AP qui a remporté le prix Pulitzer de la photographie d’actualité pour sa couverture des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie.

La volonté de Caulkin d’aider les jeunes photographes est ce que beaucoup de ceux qui l’ont suivi se souviennent d’un homme qu’ils considéraient comme un mentor. Il leur a appris, en substance, comment raconter une histoire en une seule image.

Mais il aiderait aussi. Il prêtait des lentilles aux cordeurs pour qu’ils puissent apprendre leur métier, enseigner à leurs collègues comment utiliser les nouvelles technologies et offrir le bénéfice de son expérience aux débutants.

Russell Boyce, photographe et rédacteur en chef de longue date de Reuters, a déclaré qu’il appréciait ce conseil, en particulier lorsqu’ils couvraient le conflit en Irlande du Nord et que Caulkin le poussait et lui disait qu’il était temps de partir.

“Si vous attendiez trop longtemps, deux choses se produiraient”, a déclaré Boyce. « La première est que vous seriez battu parce que vos concurrents déplaceraient l’image devant vous, et c’est la première image qui gagne. Et deuxièmement, les choses deviendraient de plus en plus dangereuses au fur et à mesure que la nuit avançait. Et si vous vous isolez, c’est en fait très dangereux.

Mais les conseils étaient également personnels, a déclaré Boyce.

Une fois, alors que les deux hommes se rendaient en voiture à une mission, Caulkin a dit à Boyce de penser à sa famille avant de se précipiter vers le prochain conflit, confiant qu’il aurait souhaité avoir passé moins de temps loin de sa femme et de ses filles.

Né le 11 mars 1945 à Castleford, dans le nord de l’Angleterre, Caulkin était enfant unique. La famille a ensuite déménagé à Londres puis à Maidenhead, à l’ouest de la capitale.

Après avoir quitté l’école tôt, il a travaillé brièvement à l’aéroport d’Heathrow, a déclaré sa veuve, Jean. Mais Caulkin est devenu accro à la photographie après que son père lui ait donné un appareil photo. Il a en quelque sorte décroché un emploi dans la chambre noire de l’AP et a gravi les échelons à partir de là.

Alors qu’il était à Sheffield pour la Coupe du monde de 1966, Caulkin a rencontré sa future épouse dans un café. Ce n’était pas exactement le coup de foudre, se souvient Jean. « Il était persistant », dit-elle simplement.

Le couple s’est marié en 1968 et a eu deux filles et quatre petits-enfants.

“J’aurais aimé qu’il soit photographe animalier”, a-t-elle déclaré. “Mais il n’avait pas la patience pour ça.”

Considéré comme un conteur phénoménal, Caulkin a commencé sa carrière à une époque où les photographes du service de presse devaient surmonter une myriade de défis techniques. Il y avait les limites des films et des appareils photo, la nécessité de traiter rapidement les photos et l’équipement parfois capricieux utilisé pour les envoyer aux clients.

Tout cela laissait aux photographes peu de marge de manœuvre. Être en retard, hors position ou surexposé signifiait un échec.

Mais Caulkin a réussi à gérer les variables et à revenir avec le tir, a déclaré Vranic, qui a fait ses débuts à l’AP après que Caulkin ait dit à ses patrons qu’ils devraient embaucher le jeune Serbe après avoir travaillé avec lui lors des Jeux mondiaux universitaires en 1987 dans ce qui était puis la Yougoslavie.

“Vous devez toujours avoir ce cadre qui tuera tout le monde, et c’est ce que j’ai appris de Dave”, a déclaré Vranic. “Aussi d’autres gars mais, vous savez, Dave était mon gars.”

Cet instinct a aidé Caulkin à tirer sur Torvill et Dean.

Martyn Hayhow a déclaré que lui et Caulkin avaient couvert toutes les séances d’entraînement de Torvill et Dean avant la finale, car il s’agissait d’une énorme histoire en Grande-Bretagne, où le public se demandait si la leur était une histoire d’amour ainsi qu’un partenariat sportif.

Mais le jour de la finale, la première place de l’AP est revenue à un autre photographe.

Caulkin et Hayhow ont reçu l’ordre de se faufiler dans l’arène et de voir ce qu’ils pourraient obtenir. Ils se sont cachés dans les toilettes et les bars toute la journée jusqu’au début de la compétition.

“Tout le monde pensait que (Torvill et Dean) pouvaient avoir une relation amoureuse. Personne n’a eu une photo pour prouver le fait, mais la photo que Dave a en fait montrée était aussi proche que possible d’un baiser ”, a déclaré Hayhow. “Le fait que la photo ait été prise depuis un escalier au lieu de l’endroit où les sièges de presse attribués (étaient) l’a rendu d’autant plus incroyable.”

Jean, l’épouse de Caulkin depuis 54 ans, ne pouvait pas dire laquelle de ses photos elle aimait le mieux – il y en avait tellement. Mais l’image de Torvill et Dean reste spéciale pour elle. Elle a donc demandé que “Bolero” soit joué à son service funéraire – un rappel d’un moment qu’il a capturé pour toujours.