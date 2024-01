Dave & Buster’s Entertainment, Inc. annonce une durée opportune et une réévaluation du prêt renouvelable

Dave & Buster’s Entertainment, Inc.

DALLAS, 19 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dave & Buster’s Entertainment, Inc., (NASDAQ : PLAY), (« Dave & Buster’s » ou « la Société »), propriétaire et exploitant de lieux de divertissement et de restauration, a annoncé aujourd’hui que la Société a modifié avec succès sa convention de crédit, obtenant une réduction de 60 points de base de la marge de taux d’intérêt applicable à ses prêts à terme et à ses prêts renouvelables en vertu de sa convention de crédit (y compris la suppression de l’ajustement de 10 points de base de l’écart de crédit). avec une réduction supplémentaire de 25 points de base en ce qui concerne les prêts à terme après l’obtention de certaines notations de Moody’s et de S&P. Les prêts à terme portent désormais intérêt à un taux de SOFR + 325 points de base (contre SOFR + 375 avant l’amendement). La modification devrait entraîner des économies annuelles de plus de 5 millions de dollars en intérêts en espèces. Il n’y a aucun changement dans l’échéance des prêts à terme et des prêts renouvelables en cours à la suite de la révision des taux.

“Nous sommes satisfaits du résultat de cette retarification purement opportuniste et souhaitons remercier notre groupe de prêteurs pour son soutien dans une exécution rapide alors que nous continuons à réduire les coûts d’intérêts en espèces pour une flexibilité financière accrue et le bénéfice de nos actionnaires”, a déclaré Michael Quartieri. , directeur financier de Dave & Buster.

Deutsche Bank Securities Inc., JPMorgan Chase Bank, NA, Wells Fargo Securities, LLC, BMO Capital Markets Corp., Truist Securities Inc., Capital One, NA et Fifth Third Bank, National Association ont agi en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livres conjoints pour l’opération. transaction.

Veuillez vous référer au formulaire 8-K déposé auprès de la SEC pour plus d’informations sur le contrat de crédit modifié.

À propos de Dave & Buster’s Entertainment, Inc.

Fondée en 1982 et basée à Coppell, au Texas, Dave & Buster’s Entertainment, Inc. est propriétaire et exploitant de 220 lieux en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de premier ordre aux clients par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster’s et Main Event. La société possède 162 magasins de marque Dave & Buster dans 42 États, à Porto Rico et au Canada et offre à ses clients la possibilité de « manger, boire, jouer et regarder », le tout en un seul endroit. Chaque magasin propose un menu complet de plats principaux et d’entrées, une sélection complète de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi qu’un vaste assortiment d’attractions de divertissement centrées sur les jeux et le visionnage de sports en direct et d’autres événements télévisés. La société exploite également 58 magasins de marque Main Event dans 20 États à travers le pays et propose des quilles de pointe, des jeux de laser, des centaines de jeux d’arcade et de réalité virtuelle, ce qui en fait l’endroit idéal pour que les familles puissent se connecter et créer des souvenirs. . Pour plus d’informations sur chaque marque, visitez daveandbusters.com et mainevent.com.

