Dave Bautista soulagé de dire au revoir à jouer à Drax

L’époque de Dave Bautista en tant que Drax, le gris bien-aimé (ou vert ? ou bleu ?) héros de l’espace, est presque en place.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui fera ses débuts le 5 mai, marquera la dernière apparition de Bautista en tant que personnage. L’acteur et lutteur professionnel à la retraite a parlé de sa sortie dans le profil GQ publié mercrediexprimant sa gratitude et son amour pour Drax mais aussi son soulagement.

“Tout n’était pas agréable”, a déclaré Bautista à GQ. “C’était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance idiote, et je veux faire des trucs plus dramatiques.”

Bautista joue actuellement le rôle d’influenceur Duke Cody dans la suite de Netflix Knives Out Verre Oignon. Le 3 février, il apparaîtra dans le film d’horreur de M. Night Shyamalan Frappez à la cabine. Les autres crédits incluent le film de James Bond Spectre, Blade Runner 2049 et Dune de 2021. Selon GQ, il aura un “rôle considérablement élargi” dans Dune: Part Two, qui sortira le 3 novembre.

La star a précédemment confirmé la nouvelle de Drax à Ellen DeGeneres dans une interview en 2021plaisantant en disant qu’il allait avoir “54 ans au moment où Guardians 3 sortira, et tout comme le torse nu devient de plus en plus difficile pour moi.”

“Le voyage a bouclé la boucle, et je suis juste prêt à me retirer et à conclure”, a-t-il déclaré à DeGeneres. Dans l’article de GQ, il offre plus de ses réflexions sur le fait de quitter le rôle.

Selon l’article de GQ, Bautista s’est retrouvé pour la première fois un acteur recherché après avoir joué dans Guardians of the Galaxy en 2014. Quand Guardians 3 arrivera, il aura joué Drax dans six films et le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie.