Dave Bautista soulagé après avoir quitté le rôle « idiot » de Marvel : « Tout n’était pas agréable »

L’ancien lutteur professionnel devenu acteur Dave Bautista est soulagé après avoir quitté l’univers cinématographique Marvel en tant que Drax dans “Guardians of the Galaxy”, qualifiant le rôle de “stupide”.

Pendant près d’une décennie, Bautista a joué Drax pour la franchise “Guardians” et a fait sept apparitions différentes dans des projets liés au MCU ; cependant, il ne reviendra probablement pas au rôle après la sortie de “Guards of the Galaxy Vol. 3”.

“Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime. Mais il y a un soulagement [that it’s over]”, a déclaré Bautista dans une interview avec GQ Magazine. “Ce n’était pas du tout agréable. C’était dur de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance stupide, et je veux faire des trucs plus dramatiques.”

Récemment, Bautista a décroché un certain nombre de nouveaux rôles dramatiques dans des films à succès à venir, notamment la prochaine suite de « Dune » et « Knock at the Cabin » de M. Night Shyamalan. Il est également apparu dans « Glass Onion », aux côtés de Daniel Craig et Kate Hudson.

“C’est de loin le plus que j’aie jamais parlé dans un film”, a déclaré Bautista à propos du nouveau thriller de Shyamalan. “Juste d’énormes pages de monologues. Nous tournions sur pellicule, ce qui coûte très cher. Et nous tournions avec une seule caméra, vous n’avez donc pas le luxe de faire des montages. C’est votre seule opportunité – vous avez besoin d’une prise parfaite. C’est un beaucoup de pression.”

Les films de l’acteur seront présentés en première tout au long de 2023, avec “Knock at the Cabin” qui sortira le 3 février, le prochain film “Guardians” le 5 mai, suivi de “Dune: Part Two” le 3 novembre.

“Honnêtement, je pourrais m’en foutre [about being a movie star]”, a déclaré Bautista à GQ. “Je ne vis pas une grande vie glamour. Je vis ici à Tampa. Je me fiche des projecteurs, je me fiche de la célébrité. Je veux juste être un meilleur acteur. Je veux le respect de mes pairs. Je n’ai pas besoin d’accolades – je n’en ai vraiment pas besoin, mec. Il s’agit de l’expérience, de savoir que j’ai accompli quelque chose.”