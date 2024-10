Dave Bautista rôtit Donald Trump avec des descriptions très brutales

Que peut-on dire de Donald Trump qui n’a pas déjà été dit ? Quelle critique peut-on formuler pour atténuer le bruit près d’une décennie après le lancement de la première campagne présidentielle de Trump ? Eh bien, Dave Bautista (via Jimmy Kimmel en direct!) aurait pu l’avoir compris, avec son rôti brutal de l’ancien président devenu viral.

L’équipe de Kimmel et Bautista ont réalisé une vidéo (ci-dessous) pour l’épisode de mercredi soir de l’émission de fin de soirée ABC où le Gardiens de la Galaxie L’acteur a eu quelques mots choisis sur la perception selon laquelle Trump est une figure masculine. Bien sûr, la vidéo est une tentative transparente d’aider la rivale électorale de Trump, Kamala Harris, à courtiser les électeurs masculins – un groupe démographique auquel elle appartient. du mal à attirer. Mais le résultat est néanmoins plutôt divertissant.

« Beaucoup d’hommes semblent penser que Donald Trump est une sorte de dur à cuire », déclare Bautista alors qu’il s’entraîne dans une salle de sport. « Ce n’est pas le cas. Regardez-le. Il porte plus de maquillage que Dolly Parton. Il gémit comme un bébé. Le gars a peur des oiseaux. Donald Trump a demandé à son père de payer un médecin pour lui dire qu’il avait mal aux pieds afin d’éviter le danger. [Vietnam War] brouillon. Regardez cet intestin – comme un sac poubelle rempli de babeurre. Il vend des cartes de baseball imaginaires en se faisant passer pour un cowboy-pompier. Il est à peine assez fort pour tenir un parapluie. Regardez comme il boit de l’eau, comme une petite mésange rose. Il a des cruches, des grosses – comme Dolly Parton. Il triche au golf et se faufile dans les vestiaires des concours de beauté. Tu sais, cette petite danse qu’il fait ? On dirait qu’il branle une paire de girafes.

Bautista poursuit : « Il est maussade, il fait la moue, il fait des crises de colère. Il se comporte comme un enfant de 5 ans au volant d’un camion. Il se penche pour [Russian President Vladimir] Poutine. Il est plus méchant sur les réseaux sociaux qu’une méchante fille. Le gars a besoin d’aide pour descendre la pente. En novembre, arrêtons de nous leurrer. Donald Trump a peur de la pluie, des chiens, des moulins à vent, de Meryl-fucking-Streep et des moqueries. Surtout, il est terrifié à l’idée que de vrais hommes américains au sang rouge découvrent qu’il est un bambin trapu et faible. Qu’est-ce qui ne va pas, dur à cuire ? Est-ce que quelqu’un t’a attrapé par la chatte ? Petite salope.

Regardez la vidéo ci-dessous.