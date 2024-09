Dave Bautista pourrait bientôt avoir sa « comédie romantique complète » après tout

Félicitations au Cupidon aux yeux étoilés qui sommeille en Dave Bautista. L’année dernièrele lutteur devenu acteur a déploré le fait qu’il n’ait jamais été choisi pour un rôle principal romantique. « Je me regarde dans le miroir et… je me demande : « Suis-je si peu attirant ? Y a-t-il quelque chose de si peu attrayant chez moi qui m’exclut de ces rôles ? » », a-t-il déclaré à Page Sixbrisant des cœurs à travers le pays.

C’est aussi exactement le type de douleur qu’un amour mignon pourrait guérir autour d’un café, d’un beignet et du type de conversation qui vous fait apprécier ce qui compte vraiment dans la vie. C’est du moins ce que pensaient certains producteurs de comédies romantiques. « J’ai dit ça et j’ai commencé à recevoir des appels immédiatement. Nous avons donc quelques [rom-coms] que nous développons et qui sont vraiment très drôles », a récemment déclaré Bautista Le Hollywood Reporter. Il s’y dirige désormais « comme dans une comédie romantique à part entière. Pas comme dans une comédie romantique d’action, mais dans une comédie romantique à part entière. »

En attendant, il a son nouveau film Le jeu du tueurqui marque sa première collaboration avec une amoureuse (jouée par Sofia Boutella). Le scénario du film est d’ailleurs génial : Bautista joue un assassin qui se fait tuer après avoir été diagnostiqué d’une maladie potentiellement mortelle, pour découvrir qu’il a été mal diagnostiqué et qu’il doit maintenant combattre seul une armée de tueurs à gages.

« C’était stressant pour moi. J’espère que les gens l’accueilleront bien, même si je suis encore un peu gênée par ce choix. C’était un défi que je voulais relever, j’ai accepté », a déclaré Bautista à propos de son rôle. « Il y a quelques années, je me suis dit que je devais arrêter de prendre autant de seconds rôles et que je devais chercher des rôles principaux, même si je devais me créer des rôles principaux. »

Il le mérite certainement. Dans un Essai 2023 intitulé « Il est temps de l’admettre : Dave Bautista est notre meilleur lutteur devenu acteur, et ce n’est même pas proche », Le Club AVMatt Schimkowitz a écrit : « Bautista… a l’impression d’être le premier à prendre le métier d’acteur au sérieux, comme quelque chose d’autre qu’une extension de marque, révélant de nouvelles couches de talent à chacune de ses performances. » Il aime clairement ce qu’il fait et adopte déjà l’état d’esprit classique « un pour eux, un pour moi ». « C’est drôle, je veux être une plus grande star pour pouvoir faire des petits films, c’est mon objectif. Ce sont les films que j’aime », a-t-il déclaré. THR. « Mais le moyen le plus rapide d’y parvenir est de devenir une marchandise. Si vous êtes une grande star, vous êtes une marchandise… Les gens sont prêts à vous écouter, ils sont prêts à vous entendre si vous pouvez apporter quelque chose à la table, et vous apportez quelque chose à la table lorsque vous êtes une grande star. J’espère donc pouvoir me faire connaître et devenir une star suffisamment célèbre pour pouvoir faire de petits films indépendants. »

Le jeu du tueur sort en salles ce vendredi.