Dave Bautista partage une photo du nez cassé par Daniel Craig lors du tournage de « Spectre »

Dave Bautista montre ses cicatrices de bataille.

L’acteur, 52 ans, s’est rendu sur Twitter plus tôt cette semaine pour partager une image de lui-même avec un nez cassé.

Bien que sa carrière précédente ait été dans le WWE, Bautista a obtenu la blessure sur le tournage de « Spectre, » une James Bond film mettant en vedette Daniel Craig.

L’image est venue en réponse à un tweet du média cinématographique Fandom’s tweet rappelant que le nez de Bautista a été cassé par Craig alors qu’ils tournaient une scène pour le film.

La sortie partagé une citation que Craig a donné en révélant l’incident: « J’ai entendu ce craquement. Et j’ai dit ‘Oh mon Dieu non!’ et je me suis enfui, parce que je pensais qu’il allait me poursuivre. »

Dans son selfie de l’époque, Bautista avait l’air impassible face à la caméra, bien que son nez soit particulièrement tordu et que son col de chemise et sa cravate aient également l’air légèrement échevelés.

« J’ai déterré ça, » il a écrit à côté de la photo. « J’ai pris ça juste après m’être nettoyé. »

Il a ajouté un emoji riant à son message, riant apparemment de l’incident et indiquant qu’il n’y avait pas de mésentente entre lui et son ancienne co-star.

« Spectre » est sorti en 2015 et présentait Bautista comme un assassin nommé M. Hinx, qui est employé par une organisation de terroristes. Hinx rencontre Bond un certain nombre de fois dans le film.

Notamment, l’acteur ne dit qu’un seul mot dans tout le film – un mot de quatre lettres.

« Je pensais que ce serait bien s’il ne parlait jamais », a déclaré Bautista Yahoo en 2016.

La ligne – « S–t » – vient quelques instants avant que son personnage ne soit jeté d’un wagon en mouvement, le tuant vraisemblablement.

« La chose du dialogue était constamment une conversation [throughout production] », a révélé l’ancienne star de la WWE. « Et souvent une blague. Comme si nous disions en plaisantant : « Et s’il ne parlait jamais ? Et puis nous avons fait des allers-retours, et [director Sam Mendes] pensa une minute que peut-être Hinx dirait vraiment quelque chose profond. [We came up with something] vraiment profond, mais cela ne correspondait pas du tout à la scène. »

Craig aussi s’est cassé la jambe pendant le tournage le film.