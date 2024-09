Dave Bautista parle de sa perte de poids stratégique pour des rôles plus diversifiés

Bien qu’il ait principalement joué des personnages comiques dans des films plutôt légers, Dave Bautista prend au sérieux son passage au cinéma. La star musclée, qui est l’un des rares catcheurs devenus acteurs à vraiment réussir, a une nouvelle comédie d’action à venir avec JJ Perry Le jeu du tueurdans lequel il affronte une bande de tueurs à gages cherchant à mettre sa tête à prix. Bien qu’il soit resté musclé pour le film, les fans remarqueront peut-être à quel point l’ancien membre de la WWE et Les Gardiens de la Galaxie la star est à l’affût lors de la tournée de presse et pour la première.

Selon VariétéBautista réduit stratégiquement ses effectifs afin de jouer des rôles plus diversifiés dans sa carrière à l’avenir. Il explique : « J’ai commencé à perdre du poids parce que je suis devenu vraiment trop grand pour un rôle. Inconfortablement grand. Pour Frappez à la cabine « Je suis devenu vraiment gros. Je pesais environ 140 kilos… J’ai pris du poids très rapidement et j’ai pris une quantité inconfortable de poids et il m’a fallu une éternité pour m’en débarrasser. » Il continue, « Plus je maigrissais, mieux j’étais devant la caméra et mieux je me comportais à côté des autres acteurs. Je suis toujours un être humain de grande taille. Avec 1,93 m et 110 kg, à côté d’un acteur typique, je ressemble à un gorille et c’est distrayant. Je vais probablement perdre encore quelques kilos. Je me tue à la tâche pour être aussi mince. Je m’entraîne dur. »

Récemment, Bautista a expliqué qu’on ne lui proposait jamais de rôles contre-types comme un rôle romantique principal, et après avoir abordé cet aspect de sa carrière, l’univers lui répondait. Lors de la première à Los Angeles de Le jeu du tueuril s’est retrouvé surpris lorsqu’il a dit ses commentaires « Cela a suscité beaucoup de conversations, mais j’ai commencé à recevoir beaucoup d’appels téléphoniques après cela. » Il continue, « J’ai dit ça et j’ai immédiatement commencé à recevoir des appels. Nous avons donc quelques projets en cours de développement qui sont vraiment très drôles. » Finalement, il a dit qu’il était « Il se dirige vers là-bas, comme dans une comédie romantique à part entière. Pas comme dans une comédie romantique d’action, mais dans une comédie romantique à part entière. »