Dave Bautista fait la promotion de l’Armée des morts via WWE Backlash Match en tant que Zombies Surround Ring

L’ancien champion de la WWE, Batista, est peut-être occupé à promouvoir son prochain film d’apocalypse zombie Army of the Dead, mais il s’est assuré de faire la promotion du match pay-per-view WrestleMania Backlash. Réalisé par Zack Snyder, Army of the Dead sera disponible sur Netflix cette semaine. Avant sa sortie, les réalisateurs du film ont collaboré avec la WWE et sponsorisé le pay-per-view de la WWE de dimanche.

Batista s’est rendu sur Twitter pour partager son enthousiasme et a souhaité bonne chance à toutes les Superstars de la WWE participant au WMBacklash. L’acteur s’est également excusé de ne pas avoir pu apparaître dans le match mais a assuré que certains de ses amis seraient là pour assister au match.

Le match de dimanche a vu Damian Priest affronter The Miz dans un match de bûcheron à WrestleMania Backlash. Avant le match, John Morrison a tenté de soudoyer les bûcherons dans les coulisses, mais quand il a ouvert la porte du vestiaire des bûcherons, elle était remplie de zombies, une cascade promotionnelle pour le film Army of the Dead. Il a laissé la porte ouverte et ils se sont échappés dans le bâtiment.

Je souhaite bonne chance à toutes les superstars de la WWE en compétition ce soir à #WMBacklash. Désolé, je n’ai pas pu y arriver … mais certains de mes amis le feront. #ArmyOfTheDead @WWE– L’artiste anciennement connu sous le nom de Super Duper Dave (@DaveBautista) 16 mai 2021

Le match mettait en vedette Kayla Braxton et Peter Rosenberg avec les membres du Temple de la renommée de la WWE JBL et Booker T.Le coup d’envoi a également eu un défi ouvert du champion des États-Unis de la WWE Sheamus. Avant le début du match, des zombies ont été vus envahir la zone du ring alors qu’ils ont fini par effrayer tout le monde sauf Miz, Priest, Morrison et l’arbitre, y compris les annonceurs, qui ont été vus commenter depuis un endroit plus sûr dans les coulisses. Dans un mélange parfait du film de zombies et du match de la WWE, les écrans Thunderdome montraient des graphiques post-apocalyptiques de la ville-état et des machines à brouillard enduisaient la zone du ring de fumée alors que les lutteurs se livraient à une action.

Miz et Morrison devaient combattre les zombies chaque fois qu’ils tombaient du ring. Après que le match ait été laissé à égalité, Miz est devenu un repas copieux des zombies mangeurs de cerveau. Pendant que Morrison était tiré par-dessus la barricade du ring.

Zombies à la WWE, maintenant nous avons tout vu.

