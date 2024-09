Dave Bautista fait couler le sang dans une comédie romantique

En 2023, Dave Bautista fait les gros titres Il a déploré n’avoir jamais reçu d’offre pour jouer dans une comédie romantique, et a déclaré qu’il se regardait dans le miroir et se demandait : « Y a-t-il quelque chose de si peu attrayant chez moi qui m’exclut de ces rôles ? » Cet aveu était une honte, car Bautista – indéniablement le Marlon Brando des catcheurs devenus acteurs – a toutes les qualités que l’on peut attendre d’une star de comédie romantique. Dans des rôles secondaires comme celui d’un extraterrestre à tête de bœuf dans les films « Les Gardiens de la Galaxie », d’un influenceur sous stéroïdes dans « Glass Onion » et d’un acolyte calme de Dieu dans « Knock at the Cabin », Bautista a fait preuve d’un excellent timing comique, d’une présence à l’écran imposante et sans effort, et d’une sensibilité surprenante qui le rend attrayant, lui et sa silhouette imposante.

Hélas, Bautista n’a pas encore eu droit à une comédie romantique directe. Mais, même si ce n’est probablement pas le genre de film auquel il pensait lorsqu’il a lancé son appel initial pour devenir la coqueluche de l’Amérique, « The Killer’s Game » s’en rapproche plus que prévu. Du chorégraphe de cascades devenu réalisateur JJ Perry, la sortie de Lionsgate classée R est une comédie d’action sanglante qui peine à associer ses deux genres distincts en un tout cohérent. Il est intéressant de noter que le film est à son meilleur non pas lorsqu’il place Bautista dans des combats pleins de tripes et de sang, mais lorsqu’il permet à l’acteur de faire de son mieux pour imiter Hugh Grant en tant que triste garçon en quête d’amour.

Sur le papier, le Joe Flood interprété par l’acteur n’est pas le personnage principal d’une comédie romantique, mais il possède les caractéristiques essentielles de cet archétype : il est solitaire, attaché à son travail et a désespérément besoin de compagnie. Le principal point de divergence est que sa carrière n’est pas celle du journalisme ou de l’architecture, mais celle du tueur à gages le plus meurtrier et le plus célèbre de toute l’Europe, parcourant tout le continent depuis sa base d’opérations de Budapest pour tuer criminels et autres assassins avec une efficacité impitoyable. Ce métier a laissé Joe un peu en retard socialement, au point que lorsqu’il fait sa rencontre au début du film – escortant la danseuse moderne Maizie (Sofia Boutella) hors de sa salle de concert après une fusillade qu’il a déclenchée – il peut à peine formuler des mots pour lui parler, surtout lorsqu’elle lui donne son numéro et une invitation à dîner.

Le début du film repose fortement sur l’humour et la douceur, alors que Joe sort de sa coquille pour courtiser Maizie, bien plus expressive, un choix qui fonctionne plutôt bien parce que Bautista est tellement naturel dans cet élément. Il peut transformer une scène clichée où Joe agonise sur une ligne de texte d’ouverture à Maizie en quelque chose de drôle et de frais juste par ses soupirs et son langage corporel. Avec Boutella, il trouve une alchimie naturelle et sans chichis qui surmonte l’écriture extrêmement superficielle avec laquelle Maizie est rendue. Et il est légèrement amusant de regarder l’intrigue d’une comédie romantique filtrée à travers le prisme d’un film d’action brutal : Ben Kingsley fait rire dans le rôle du gestionnaire de Joe, qui joue également le rôle du meilleur ami qui pousse son pote à trouver l’amour en lui citant les paroles de Dolly Parton.

Le film semble également s’amuser de cette manière, car il faut beaucoup de temps pour arriver au véritable point central de l’intrigue : Joe est diagnostiqué d’une maladie cérébrale chronique rare, dont on ne connaît pas le remède. Désemparé, il souscrit une assurance-vie et ordonne à son rival, un courtier en tueurs à gages, Marianna (l’ancienne partenaire de Bautista dans la scène des « Gardiens », Pom Klementieff, qui s’amuse avec un temps d’écran limité), de mener à bien sa mission, qui est bien trop heureuse de mener à bien sa mission, sachant qu’elle en veut à l’homme pour avoir tué son père il y a longtemps. Il abandonne ensuite Maizie pour la protéger dans une scène extrêmement mélodramatique qui contient des dialogues comme « Quand tu seras sur ton lit de mort, souviens-toi de ce que tu avais et de ce que tu as jeté. »

Cette scène fait mouche dans un film qui n’a rien de sérieux, mais elle mène à la scène la plus drôle du film lorsque Joe envoie à Maizie un message vocal plein d’enthousiasme proclamant son amour, pour finalement recevoir un appel urgent de son médecin qui lui révèle qu’il y a eu un problème au laboratoire et que Joe a été mal diagnostiqué : ses récents maux de tête fréquents ne sont pas un signe avant-coureur de sa mort imminente mais un signe qu’il a peut-être besoin de regarder dans des lunettes. Il apprend la nouvelle à un moment très inopportun : Marianna a déjà fait appel à une équipe de tueurs avec une prime de 4 millions de dollars sur la tête de Joe, parmi lesquels le tireur d’élite Lovedahl (un Terry Crews amusant mais mal mérité), et elle ne veut pas les annuler simplement parce que Joe a eu un changement de situation. Donc, pour se protéger et protéger Maizie des tueurs, Joe doit faire craquer ses articulations et verser du sang.

« Le jeu du tueur » Csaba Aknay

Il y a beaucoup de plaisir à tirer de cette prémisse, mais au fur et à mesure que le film avance, il a du mal à en tirer le meilleur parti. Le monde dans lequel il nous place semble frustrant et sous-développé : pensez à une version plus bâclée et ennuyeuse de la communauté des assassins dans les films « John Wick » où chaque coup est commandé via une application pour téléphone. (Le titre du film vient de la terminologie que Joe et ses associés utilisent pour désigner le monde du meurtre comme un jeu, dont on « s’en sort propre » ou « dont on se tire sur le dos ».) Le rythme est bancal, la mise en place prenant un temps démesuré tandis que le conflit réel entre Joe et les assassins se déroule à une vitesse vertigineuse. La plupart des assassins sont présentés via des introductions stylisées où leurs noms sont écrits, à la manière d’une bande dessinée, en fumée/néon/cocaïne/sang/etc. C’est un choix agréable jusqu’à ce que vous réalisiez que ces coupes représentent 70 pour cent de la durée d’exécution de la plupart de ces antagonistes.

Les choses ne vont pas beaucoup mieux lorsque Joe se retrouve face à face avec l’autre tueur à gages. Perry donne au film un aspect lisse mais oubliable (Budapest n’a jamais été aussi anonyme dans un film qu’ici), mais son expérience de chorégraphe de cascades transparaît dans certains des combats au corps à corps inventifs et fluides dans lesquels Bautista s’engage. On ressent une satisfaction agréable à voir à quel point le film est prêt à aller jusqu’au sang, avec des membres délogés et du sang qui coule rapidement des cous. Mais trop souvent, les combats ne parviennent pas à exalter, atterrissant sur un territoire compétent et sans inspiration ; une bataille avec un assassin danseur de salon manque désespérément de chorégraphie vraiment intéressante, et trop d’affrontements se terminent par une explosion rapide et facile sur quelque chose de plus mémorable. Le combat final manque tellement d’enjeux ou d’escalade par rapport à ce qui l’a précédé que c’est une légère surprise quand on réalise qu’il s’agit du dernier grand moment avant que le film ne se termine à la hâte.

La partie action de la comédie d’action étant pour l’essentiel un échec, la comédie et la romance doivent faire le gros du travail. Et « The Killer’s Game » est vraiment drôle, avec des passages amusants comme Joe confessant sa longue, longue liste de péchés à un prêtre qui sont vifs et rapides et provoquent le rire. La romance, malgré un bon départ, commence à s’étioler et à frustrer au fil du film, cependant, alors qu’il quitte le territoire pétillant de la comédie romantique et commence à prendre un ton plus dramatique. Peut-être que le pivot fonctionnerait mieux si Boutella avait plus à faire. Vétéran du film d’action, la star algérienne travaille certainement avec un scénario plus compétent que son véhicule le plus récent « Rebel Moon », mais elle est coincée dans un personnage de rien qui frustre souvent avec sa dévotion aveugle à Joe et un manque décevant d’opportunités de se défoncer toute seule. « The Killer’s Game » donne enfin à Dave Bautista un excellent rôle dans une comédie romantique, c’est donc dommage que son héroïne de comédie romantique n’ait pas la même opportunité de s’exprimer pleinement.

Note : C+

Lionsgate sortira « The Killer’s Game » dans les salles le vendredi 13 septembre.

