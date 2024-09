Dave Bautista explique comment sa perte de poids spectaculaire est bénéfique pour sa carrière

Dave Bautista s’est fait un nom en tant qu’acteur, apparaissant dans certains des films les plus grands et les plus acclamés de la dernière décennie, notamment Avengers : La guerre de l’infini, Blade Runner 2049et Dune. Mais Bautista a des aspirations encore plus élevées en tant qu’artiste, et sa récente perte de poids spectaculaire fait partie de son plan de carrière. Avant d’être un pilier du grand écran, Bautista était un lutteur vedette de la WWE. Au cours de sa carrière de lutteur, l’artiste a déclaré qu’il pesait environ 300 livres de pur muscle. Dans la plupart de ses films, l’acteur arbore un physique similaire (sautant jusqu’à 315 livres pour Frappez à la cabine). Cependant, Bautista a subi une perte de poids drastique pour être pris plus au sérieux en tant qu’acteur.









Parler à Chris Van ViletDave Bautista a parlé de sa perte de poids, des raisons qui l’ont motivée et des rumeurs en ligne selon lesquelles il aurait des problèmes de santé. Tout d’abord, l’acteur a nié tout problème de santé persistant, déclarant que sa perte de poids est purement destinée à sa carrière d’acteur. « Plus je me déshabillais, mieux j’étais devant la caméra. Plus j’étais beau à côté des autres acteurs. » Dave Bautista a déclaré. De manière hilarante, Dave Bautista ne semble « maigre » que par rapport à son physique d’antan. Au cours de l’interview, l’acteur a plaisanté en disant qu’il était toujours grand par rapport à la plupart de ses co-stars. « Je mesure 1,93 m et pèse 109 kg… quand vous dites cela à voix haute, on dirait que je suis une grande personne », il a plaisanté.





La raison la plus importante de sa perte de poids était pour La performance de Bautista ne doit pas être éclipsée par son physique. Les acteurs plus costauds et plus musclés ont tendance à être stéréotypés dans certains rôles, et leurs véritables capacités d’acteur sont souvent mises de côté par des discussions sur leur entraînement et leur régime alimentaire. Bautista cherche à laisser cela derrière lui. Il a déclaré :

« Donc, mesurant 1,93 m et pesant 109 kg, à côté d’un acteur typique, je ressemble à un gorille. Et c’est distrayant. »





Dave Bautista aspire à un Oscar





Les lutteurs professionnels qui se lancent dans les films hollywoodiens ont parfois mauvaise réputation auprès du public. Certains spectateurs ignorent souvent leurs véritables talents d’acteur, pensant que la seule raison pour laquelle ils ont obtenu un rôle est à cause de leur nom. En examinant la carrière de Dave Bautista, non seulement il a un véritable talent d’acteur, mais il cherche également à s’améliorer constamment en tant qu’acteur. Bautista a recherché certains des plus grands réalisateurs d’Hollywood. Jusqu’à présent, il a travaillé avec Denis Villeneuve (deux fois), James Gunn, Hayao Miyazaki, Rian Johnson, Taika Waititi, Zack Snyder, les frères Russo et bien d’autres.

Pour Bautista, Sa philosophie de croissance constante est alimentée par ses aspirations à devenir un acteur reconnu. Probablement motivé par son esprit de compétition naturel en tant que lutteur professionnel, Bautista veut être dans la conversation pour des récompenses et être placé sur le même piédestal que certains des plus grands acteurs. Il a expliqué :