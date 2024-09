Dave Bautista embrasse l’excès en costume Gucci et collier de perles au TIFF

Dave Bautista a fait une entrée éblouissante sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto vendredi pour son dernier film, « The Last Showgirl ». Le lutteur devenu acteur, connu pour son rôle de Drax le Destructeur dans « Les Gardiens de la Galaxie », a adopté une silhouette ajustée, grâce à son rôle d’Eddie, le producteur de spectacles de Las Vegas au cœur tendre, dans le film avec Pamela Anderson.

Bautista portait le costume et le pantalon noirs en coton et viscose GG de Gucci sur le tapis rouge. Composé d’un mélange de coton et de viscose, le costume, que Bautista avait déjà porté en juillet lors d’une apparition dans « Watch What Happens Live », offre un éclat subtil et un logo sur toute la surface. Il a complété le look avec une chemise gris foncé à col bateau sous la veste et des chaussures noires brillantes.

Dave Bautista Kayla Oaddams/Getty Images

Il a associé ce costume respirant à une multitude d’accessoires. Il portait des lunettes de soleil Gucci et avait superposé quatre rangs de perles autour de son cou. Les rangs étaient également ornés de sections de trois diamants, offrant une touche chatoyante à l’éclat nacré.

Il portait également une montre en argent sur un poignet et un bracelet en or serti de diamants de Jason of Beverly Hills, avec qui Bautista avait déjà travaillé auparavant. Il a superposé ce bracelet en or avec un bracelet identique en argent.

Dave Bautista Robin Marchant/Getty Images

Bautista a un faible pour Gucci depuis un certain temps, en particulier pour les vestes à motifs de la marque. Il a porté une version couleur crème pour la première de « Dune : Part Two » en février. Dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » le mois dernier, il portait la veste en jacquard de laine et de soie Gucci Horsebit de la collection croisière 2024 en bordeaux. Alors qu’il a fait la promotion de « The Last Showgirl » et de « The Killer’s Game » tout au long de l’été, il a été aperçu portant le cardigan en coton mélangé jacquard métallisé de la marque.

Les co-stars de Bautista, Pamela Anderson, Kiernan Shipka et Brenda Song, ont également opté pour des tenues entièrement noires. Anderson a déconstruit le glamour de Sin City du Rat Pack dans un costume noir aux touches féminines, complété par des talons pointus.

Pamela Anderson Kayla Oaddams/Getty Images

Jamie Lee Curtis a ajouté une touche de rouge rideau de Vegas avec son chemisier transparent à manches longues rentré dans une jupe crayon noire.

Jamie Lee Curtis Kayla Oaddams/Getty Images

Shipka, qui joue l’une des protégées d’Anderson dans le film, maintient également le thème de la showgirl en vie avec une robe noire à col licou de la collection Elle Saab Resort 2025, dotée d’un corsage crocheté et d’un dos ouvert.

Kiernan Shipka Robin Marchant/Getty Images

Song, qui joue l’une des « filles » d’Anderson aux côtés de Shipka, portait une robe longue avec des découpes au laser sur chaque hanche. Des cristaux semblables à des colliers fixés au corsage apportaient une touche de brillance à l’ensemble.

Chanson de Brenda Kayla Oaddams/Getty Images

« The Last Showgirl », réalisé par Gia Coppola, suit une showgirl chevronnée de Las Vegas confrontée à des changements de vie dramatiques après la fermeture inattendue de son spectacle après 30 ans.