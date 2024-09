Dave Bautista dévoile une perte de poids incroyable en perdant 1,2 kilo pour atteindre le physique d’un jeune homme de 19 ans à 55 ans

Dave Bautista a subi une transformation remarquable après avoir perdu un impressionnant 18 kilos pour atteindre son poids le plus léger depuis son adolescence.

La perte de poids de la star de la WWE intervient alors qu’il se prépare à endosser le rôle d’un assassin vétéran dans son dernier film, « The Killer’s Game ».

Dave Bautista a eu une enfance difficile et quelques démêlés avec la justice, mais il a échappé à la pauvreté dans la trentaine après avoir lancé sa brillante carrière dans la lutte professionnelle et le MMA.

Dave Bautista affiche une perte de poids incroyable de 4 kilos

Le lutteur professionnel devenu acteur était connu pour sa silhouette volumineuse et musclée alors qu’il parcourait les rings de WrestleMania et de MMA.

Cependant, il a maintenant perdu 18 kilos, révélant un physique très affiné qui rivalise avec son apparence jeune avant son rôle principal dans son nouveau film.

Bautista a dévoilé sa perte de poids massive lors d’une apparition sur le tapis rouge le 6 septembre lors de la première du film « The Last Showgirl » au Festival du film de Toronto.

« Je suis en train de devenir super mince, c’est probablement le plus léger que j’ai été depuis que j’ai 19 ans », a-t-il déclaré au YouTubeur Chris Van Vliet, selon le Courrier quotidien.

« Le poids le plus lourd que j’ai jamais pesé est de 370 livres (26 livres). Quand j’ai commencé Deacon, je pesais environ 325 livres (23 livres) », a-t-il poursuivi. « Pendant la majeure partie de ma carrière de lutteur, je pesais environ 290 livres (21 livres). Maintenant, je pèse environ 240 livres (17 livres). »

Bautista a ajouté : « Il y a un an et demi, j’ai participé à Knock at the Cabin, j’ai atteint 315 livres (23 livres). Et c’est là que le cauchemar a commencé. »

Les fans sont stupéfaits par la transformation de l’acteur en matière de perte de poids

La perte de poids de Bautista a fait beaucoup de bruit en ligne, les fans se rendant sur les réseaux sociaux pour réagir aux photos de son look aminci.

Un fan a dit : « Je suis fan de toi depuis le jour où tu as fait tes débuts à SmackDown. Je suis tellement content pour toi et pour le succès que tu as eu ! Tu l’as vraiment mérité ! »

« J’aime ton travail et ton plaidoyer, Dave », a déclaré un autre.

Une troisième personne a noté : « Dave, beaucoup de gens se moquent de ton physique. Tout d’abord, je vois le travail que tu fais en BJJ et je t’applaudis en tant que grappler de la génération X. Deuxièmement, tu es sorti du contre-nature, c’est bien mieux pour toi à long terme. Bravo, mon frère. Reste en sécurité. Respect. »

D’autres fans ont été surpris par le corps de Bautista et n’ont pas hésité à écrire leur choc.

« Zut. Qu’est-ce qui t’est arrivé ? C’est trop de soja ? », s’est demandé un fan.

Une autre personne a demandé : « Pourquoi as-tu l’air si petit ? Ozempic t’a eu aussi ? »

Dave Bautista parle de son enfance difficile

L’acteur des « Gardiens de la Galaxie » a déjà évoqué son éducation difficile, qui l’a conduit à plusieurs séjours en prison.

Bautista a grandi dans les quartiers les plus dangereux autour de Washington, DC, et a dû assister à plusieurs scènes dérangeantes alors qu’il était jeune garçon.

Dans ses mémoires, il raconte comment lui et sa sœur, ainsi que d’autres enfants du quartier, ont vu une victime d’une fusillade mourir devant sa maison..

L’acteur a noté qu’ils étaient « tous là, debout, à regarder ce pauvre type qui était en train de mourir », ajoutant qu’il pensait que « certains d’entre nous racontaient même des blagues ».

« À 13 ans, j’ai commencé à avoir beaucoup plus d’ennuis parce que je séchais l’école. J’ai aussi été arrêté pour des choses insignifiantes. J’avais des retenues ou j’étais envoyé dans un centre pour mineurs, mais la punition n’était pas sévère ; je n’ai jamais passé plus d’une journée en prison », a déclaré Bautista à propos de son éducation.

Il a affirmé qu’il « ne volait pas et ne violait pas la loi pour se venger de qui que ce soit ou parce qu’il était en colère ou quelque chose comme ça. Je volais parce que tous mes amis le faisaient. Ce n’était pas grave. Ce n’était tout simplement pas hors norme. C’était ce que vous faisiez. »

« Je ne volais pas de voitures, je ne me droguais pas ou je ne faisais rien de vraiment très mal. Mais j’étais vraiment un voyou, et tout le monde avait peur de la direction que j’empruntais », a-t-il ajouté.

Pourquoi Dave Bautista a décidé de faire « The Killer’s Game »

Dans une interview avec Le Hollywood ReporterBautista a expliqué pourquoi il avait accepté les scénarios de son prochain film, « The Killer’s Game ».

Dans le film, basé sur le roman « The Killer’s Game » de Jay Bonansinga, Bautista incarne l’assassin amoureux Joe Flood, mais ce n’est pas l’action qui l’a d’abord attiré vers ce film, mais la chance de jouer un véritable rôle principal romantique pour la première fois.

Le film a été développé pendant des années, avec des noms comme Wesley Snipes, Jason Statham et d’autres qui y étaient initialement associés. Cependant, ce n’est qu’en 2023 que le travail sur ce film a reçu le feu vert après que Lionsgate a acquis les droits de distribution et a nommé JJ Perry comme réalisateur.

« Quand nous nous sommes parlé pour la première fois, avant que je dise quoi que ce soit, [Perry] « J’ai pensé : ‘Écoute, mec, la meilleure chose à propos de ça, et ce qui va nous différencier, c’est la romance au cœur de cette histoire.’ Et j’ai alors poussé un énorme soupir de soulagement. Je me suis dit : ‘Merci mon Dieu' », a déclaré Bautista au média.

Il a été très impliqué dans le casting de l’actrice Sofia Boutella

Le livre, « The Killer’s Game », suit l’histoire de Flood, à qui on diagnostique une maladie neurodégénérative du cerveau et qui n’a plus que quelques mois à vivre.

Il lui reste la possibilité de souscrire un contrat sur sa vie afin que sa compagne, Maize (Sofia Boutella), puisse percevoir son assurance-vie.

Pour l’adaptation cinématographique du roman, Bautista a été très impliqué dans le processus de casting, en particulier en ce qui concerne sa co-star principale et amoureuse, Boutella.

En parlant de la façon dont il s’est assuré que l’actrice obtienne le rôle, Bautista a déclaré : « Ils ont fait venir d’autres actrices, et j’ai continué à les refuser en disant : « Non, je n’arrive tout simplement pas à imaginer quelqu’un d’autre que Sofia ». »

« J’ai donc décidé de ne pas chercher une autre actrice. Essayons simplement de changer les horaires pour que Sofia puisse travailler », a-t-il poursuivi. « Cela a demandé beaucoup d’efforts de la part des producteurs, des agents et des managers, et Sofia a dû accepter de faire des allers-retours entre Budapest et Londres alors qu’elle était sur deux projets. »