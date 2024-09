Dave Bautista affirme que la perte de poids est bénéfique pour sa carrière d’acteur

Dave Bautista a récemment confié au créateur de contenu Chris Van Vliet que sa récente perte de poids pouvait être attribuée à sa carrière d’acteur, principalement parce qu’il ne voulait pas paraître trop « distrayant » devant la caméra face à ses co-stars de taille plus normale. Le favori des « Gardiens de la Galaxie » a déclaré qu’il avait « absolument » perdu du poids pour jouer un éventail plus diversifié de rôles d’acteur.

« J’ai commencé à maigrir parce que j’étais devenu vraiment gros pour un rôle. Inconfortablement gros », a déclaré Bautista. « Pour ‘Knock at the Cabin’, j’ai vraiment grossi. Je pesais environ 140 kilos… J’ai pris du poids très rapidement et j’ai pris une quantité inconfortable de poids et il m’a fallu une éternité pour m’en débarrasser. »

Bautista a décidé qu’il était temps de perdre du poids, et à mesure qu’il perdait ses kilos, il s’est rendu compte que non seulement il se sentait mieux émotionnellement, mais qu’il devenait également plus naturel à l’écran.

« Plus je maigrissais, mieux j’étais devant la caméra et mieux je me comportais à côté des autres acteurs », explique-t-il. « Je suis toujours un être humain de grande taille. Avec 1,93 m et 110 kg, à côté d’un acteur typique, je ressemble à un gorille et c’est distrayant. Je vais probablement perdre encore quelques kilos. Je me tue à être aussi mince. Je m’entraîne dur. »

Bien que Bautista ait eu le sentiment d’être devenu trop grand pour « Knock at the Cabin », le thriller réalisé par M. Night Shyamalan a marqué un tournant vers le type de rôles d’acteur difficiles qu’il recherche après son passage dans le rôle de Drax le Destructeur dans l’univers cinématographique Marvel. Comme il l’a dit Magazine GQ En 2023 : « Je veux juste être un putain de bon acteur. Un acteur respecté. » Pour cette raison, Bautista a toujours chéri ses collaborations avec Denis Villeneuve, comme dans « Blade Runner 2049 » et les films « Dune ».

« Je n’ai jamais eu de réalisateur avant Denis, depuis Denis, qui m’a dit que tu étais un acteur très fort », a déclaré Bautista Gizmodo plus tôt cette année. « Et il m’a dit ça sur le premier film. Je me retenais parce que j’étais gêné [and] Je l’étais. Je manquais de confiance en moi. Il est venu me voir et m’a dit : « J’ai l’impression que tu te retiens. Tu es un très bon acteur, mon ami. Suis ton instinct. » J’ai donc commencé à m’exprimer et j’ai commencé à trouver ce personnage. Non seulement il l’aimait tellement, mais il soutenait tellement ma performance qu’il voulait capturer les réactions des autres à ma performance. Et donc, quand on reçoit ce genre de soutien, c’est une expérience que je n’ai jamais eue auparavant ni depuis, avec un réalisateur de ce calibre. Donc ça veut tout dire. C’est une validation. »

Regardez l’interview complète de Bautista avec Van Vliet dans la vidéo ci-dessous.