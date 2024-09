Dave Bautista admet qu’il se « tue » à force de perdre 34 kilos

L’acteur Dave Bautista s’est radicalement transformé grâce à son parcours de perte de poids.

L’ancienne star de la WWE a parlé de sa silhouette amincie et a admis qu’il se « tuait » pour maintenir son poids.

« J’ai commencé à maigrir parce que j’ai grossi », a-t-il commencé à expliquer sur la chaîne YouTube de Chris Van Vliet.

« J’ai vraiment grossi pour un rôle, et c’était inconfortable… Je pesais environ 141 kilos, et j’ai pris du poids très rapidement. … Je l’ai pris avec des frites et des crêpes. »

Bautista a partagé qu’il avait pris du poids pour son rôle dans le film d’horreur psychologique de 2023, « Knock at the Cabin ».

« En y repensant, je me dis que j’en ai probablement trop fait. J’étais probablement un peu trop gros », a ajouté Bautista. « J’ai pris beaucoup de poids et il m’a fallu une éternité pour m’en débarrasser. »

L’acteur Marvel a admis que plus il maigrissait, mieux il se sentait.

« Et j’ai aussi remarqué que plus je maigrissais, mieux j’étais devant la caméra et mieux j’étais vu à côté des autres acteurs. … Même à ce poids… à 1,93 m » [and] 240 livres, à côté d’un acteur typique, je ressemble à un gorille, et c’est distrayant.

« J’en ai probablement fait trop. J’étais probablement un peu trop gros », a déclaré Bautista à propos de son poids pendant le tournage de « Knock at the Cabin ». AP

L’acteur Marvel a admis que plus il maigrissait, mieux il se sentait. Jameson Bedonie / SplashNews.com

Il a continué à partager que ses fans ont fait part de leurs inquiétudes en ligne concernant sa perte de poids spectaculaire.

Bien que Bautista ait déclaré qu’il ne se « laisse pas mourir de faim », il a du mal à maintenir son poids.

« Je vais probablement perdre encore quelques kilos. Je me tue à la tâche pour être aussi mince. Je m’entraîne dur », a-t-il remarqué. « Mon apport calorique est assez limité. »

Après que l’acteur a révélé qu’il ne mangeait que 2 500 calories par jour, Bautista a partagé son régime alimentaire qui comprend le jeûne intermittent. Il ne s’autorise pas non plus à manger 3 à 4 heures avant d’aller se coucher.

L’ancienne star de la WWE a admis qu’il se « tuait » pour maintenir son poids. Getty Images

Bautista prévoit de perdre quelques kilos supplémentaires. Getty Images

Les commentaires de Bautista interviennent après que l’acteur a avoué qu’il était soulagé de quitter l’univers cinématographique Marvel en incarnant Drax dans « Les Gardiens de la Galaxie ».

« Je suis tellement reconnaissante envers Drax. Je l’aime. Mais il y a un soulagement [that it’s over]« , a déclaré Bautista au magazine GQ, après avoir joué ce rôle pendant près d’une décennie. « Ce n’était pas toujours agréable. C’était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me décourageait. Et je ne sais pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance idiote, et je veux faire des choses plus dramatiques. »

L’ancien lutteur professionnel devenu acteur a également partagé ses réflexions sur sa carrière à Hollywood.

« Honnêtement, je m’en fiche… [about being a movie star]« , a déclaré Bautista à GQ. Jay Maidment

« Honnêtement, je m’en fiche… [about being a movie star]« , a déclaré Bautista à GQ.

« Je ne mène pas une vie très glamour. Je vis ici à Tampa. Je me fiche des projecteurs, je me fiche de la célébrité. Je veux juste être un meilleur acteur. Je veux le respect de mes pairs. Je n’ai pas besoin de distinctions – vraiment pas, mec. Ce qui compte, c’est l’expérience, le fait de savoir que j’ai accompli quelque chose. »