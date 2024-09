Dave Bautista aborde les problèmes de santé liés à la perte de poids suite à une prise de poids « inconfortablement importante » pour « Knock At The Cabin »

Dave Bautista évoque sa perte de poids en raison de problèmes de santé soulevés par les fans.

Le Frappez à la cabine L’acteur a déclaré dans une récente interview que sa prise de poids initiale était initialement due au film d’horreur psychologique de M. Night Shyamalan.

« J’ai commencé à perdre du poids pour une raison particulière. D’abord, j’ai commencé à perdre du poids parce que j’ai grossi », a déclaré Bautista dans une interview avec la personnalité des médias sociaux Chris Van Vliet qu’il a partagée sur TikTok« J’étais vraiment devenu grand pour un rôle et c’était inconfortablement grand… Frappez à la cabine… Je suis devenu vraiment gros. Je pesais environ 140 kilos et j’ai pris du poids très rapidement.

Bautista a expliqué qu’il avait dû prendre du poids « entre les films » et qu’il n’avait eu « qu’une très courte période » pour le faire, ce qu’il a fait en mangeant des frites et des crêpes. L’ancien acteur des Gardiens de la Galaxie se souvient que le réalisateur lui avait dit qu’il voulait que Bautista « ressemble à un grand gaillard » et non « à un haltérophile ».

« En y repensant, je me dis que j’en ai probablement trop fait », a déclaré Bautista. « J’étais probablement un peu trop gros, mais à l’époque, je me disais simplement qu’il fallait que je grossisse. Et j’ai pris une quantité inconfortable de poids, et il m’a fallu une éternité pour m’en débarrasser. »

Bautista a déclaré que lorsqu’il a commencé à perdre du poids, « j’ai remarqué que plus je maigrissais, mieux je me sentais. Et j’ai également remarqué que plus je maigrissais, mieux j’étais devant la caméra, mieux je me comportais à côté des autres acteurs. »

« Les gens me disent : « Mon Dieu, tu es maigre », a-t-il poursuivi. « J’ai même vu sur Internet des gens s’inquiéter pour ma santé. Et quand je le dis à voix haute, « je mesure 1,93 m et pèse 109 kg », ce qui donne l’impression que je suis une personne corpulente. Les gens m’ont vu tellement corpulent au fil des ans qu’ils pensent que je suis anorexique, mais je ne suis toujours qu’un grand être humain à côté d’un acteur typique. On dirait un gorille et c’est distrayant. »

Bautista a déclaré qu’il travaillait toujours à perdre « quelques kilos supplémentaires » et qu’il « s’entraînait dur » pour y parvenir, en limitant son apport calorique.