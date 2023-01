Dave Attell fait ses adieux sincères (et hilarants) à Carolines

Comment honorer la mort d’un club de comédie ? D’abord, tu tues.

Marchant sur scène tard vendredi soir lors du dernier spectacle en tête d’affiche à Carolines à Broadway, qui après trois décennies ferme ses portes, Dave Attell s’est occupé de ce travail rapidement, pulvérisant des lignes de frappe, torréfiant le premier rang et s’assurant que le public bruyant savait que cela faisait partie de l’histoire. Dans une tangente galopante, Attell a exhorté quiconque ne riait pas à partir. “Prenez une table et une chaise avec vous, car nous devons vider cet endroit”, a-t-il dit.

Attell a joué aux Carolines entre Noël et le Nouvel An pendant 13 ans, une tradition de vacances pour le public qui voulait quelque chose de beaucoup plus sale que les Rockettes. Cette fois, il a mélangé quelques notes sincères, voire mélancoliques, à ses rythmes impassibles virtuoses pour faire l’éloge de la disparition d’une salle de comédie légendaire. Mais les comédiens pleurent différemment. Lorsqu’un serveur est passé devant la scène en direction de la porte, Attell, vêtu d’une veste noire caractéristique et d’une casquette de baseball, lui a demandé où il allait, s’arrêtant devant la blague: “Chômage”.

Comme une reine du drame rédigeant son testament, New York meurt perpétuellement et bruyamment. Il ne se passe presque pas un jour sans que les dents ne grincent des dents sur une partie bien-aimée de cette ville qui l’appelle. Chaque dîner fermé est la fin d’une époque. La disparition la plus banale et la plus prévisible, la fin d’une course à Broadway, fait l’objet d’une longue introspection et d’une autopsie publique. Pour moi, cela semble (surtout) raisonnable. C’est sain de marquer la fin des choses, et quoi de mieux qu’un grand final ? Mais j’ai couvert le show business dans cette ville dynamique trop longtemps pour devenir trop sentimental. Il ne faut pas trop fétichiser les institutions. L’un des héritages de “Stomp”, qui se termine le mois prochain après une course de 29 ans, est tous les spectacles qui n’ont pas été produits dans son théâtre. Le changement est bon.