Dave Aranda peut-il se remettre de l’effondrement de dernière seconde de Baylor contre le Colorado ?

Il y a près de trois ans, alors qu’un titre de conférence était en jeu, la défense de Baylor s’est transformée en un mur de briques.

Dans la dernière minute du match de championnat Big 12 2021, l’Oklahoma State a marqué quatre essais pour obtenir 2 yards et un touchdown décisif. Les Bears n’en ont concédé qu’un 3/4, et Baylor a remporté la couronne Big 12 lors de la deuxième saison de l’entraîneur Dave Aranda.

Samedi soir à Colorado, Baylor avait besoin d’un autre arrêt décisif dans la dernière minute, avec des enjeux moindres (le premier match de l’équipe en Big 12) et beaucoup plus de marge de manœuvre : 45 yards à défendre et seulement deux secondes pour que les Buffaloes les couvrent. Mais dans une scène rappelant celle produite par Kordell Stewart et Michael Westbrook il y a 30 ans, Shedeur Sanders et LaJohntay Wester ont réussi un miracle Hail Mary pour envoyer le match en prolongation, où les Buffaloes ont finalement gagné 38-31.

Ces deux fins, à 33 mois d’intervalle, résument à quel point Baylor est tombé de son apogée sous Aranda, qui a maintenant un bilan de 25-27 avec le programme.

La newsletter Pulse Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

« Je n’ai jamais vu un jeu de fin de temps réglementaire », a déclaré Aranda aux journalistes.

C’est peut-être juste une exagération d’après-match, mais les Bears ont si mal exécuté leur plan défensif qu’il était raisonnable de croire qu’Aranda n’avait jamais vu un Hail Mary gagnant.



Le quart-arrière Sawyer Robertson et les Baylor Bears ont un bilan de 2-2 après leur défaite samedi au Colorado. (Christopher Hanewinckel / Imagn Images)

Autrefois l’assistant le mieux payé du football universitaire, vénéré pour son génie défensif, Aranda a commencé la saison en pleine forme, en cinquième année de son premier poste d’entraîneur principal, et la défaite écrasante des Bears contre le Colorado semble être un tournant potentiel. Peut-il s’en remettre ?

Depuis la saison 2021, lorsque Baylor a affiché un bilan de 12-2 avec ce titre Big 12 et une victoire au Sugar Bowl, le programme affiche un bilan de 11-18. Les équipes offensives et défensives ont connu des changements, ce qui a été un thème récurrent du mandat d’Aranda.

Après que le programme ait semblé toucher le fond avec une fin de saison de 3-9 l’année dernière, Aranda a promis d’apporter davantage de changements, en s’impliquant davantage dans le portail de transfert, en s’appuyant davantage sur la compensation liée au nom, à l’image et à la ressemblance et en s’installant comme appelant le jeu défensif pour la première fois depuis qu’il a été coordinateur défensif de LSU en 2019.

Les trois premières semaines de la saison ont été prometteuses. Les Bears ont semblé plus talentueux et ont joué avec un cran qui semblait leur manquer l’année dernière, et la transition d’Aranda pour devenir plus impliqué dans la défense a bien fonctionné.

ALLER PLUS LOIN Baylor parie sur Dave Aranda : peut-il les récompenser avec un renouveau ?

Même contre le Colorado, il y a eu des signes encourageants. Sanders a effectué huit sacks et a exercé beaucoup plus de pression, dont plusieurs de la part de Steve Linton, transféré de Texas Tech. Le quarterback Sawyer Robertson et les receveurs Monaray Baldwin et Hal Presley ont fait de belles actions offensives. Il y avait une apparence générale de compétence dans toute l’équipe qui n’existait pas souvent il y a un an.

Mais la défaite de Baylor samedi est embarrassante. Les Bears ont laissé filer une avance de 24-10 et ont gâché de nombreuses occasions de mettre fin au match en temps réglementaire.

Après deux sacks consécutifs de Sanders qui ont conduit à un punt sur un quatrième essai et 31, Baylor, qui menait 31-24 avec 3:58 à jouer, a pris le dessus sur la ligne des 26 yards du Colorado avec une chance de prendre une avance de deux points. Les Bears ont couru avec le ballon trois fois et se sont contentés d’une tentative de field goal de 46 yards d’Isaiah Hankins qui a filé à droite avec 2:16 à jouer.

Lors du dernier drive du Colorado au quatrième quart-temps, Baylor avait les Buffaloes en échec, faisant face à un deuxième et 24 sur leur propre ligne de 31 avec 55 secondes à jouer. Pourtant, les Bears ont concédé tous ces yards sur les trois jeux suivants, gardant les Buffs en vie.

Et avant la prise de Wester qui a égalisé le score, le Colorado a flirté avec un but gagnant sur le jeu précédent, alors que le receveur Will Sheppard a laissé tomber une passe de Sanders au 2 après s’être placé derrière le cornerback de Baylor Caden Jenkins.

Lors de la dernière action défensive de Baylor dans le temps réglementaire, appelée « Victory Cigar », selon Aranda, les Bears ont mis la pression sur Sanders et l’ont fait sortir de la poche à sa gauche avant qu’il ne lance la bombe sur Wester. Aranda a détaillé une action manquée sur la pression, qu’il a qualifiée d’« inexcusable » étant donné que Baylor a demandé un temps mort pour mettre en place la défense avant l’action.

« J’en assume l’entière responsabilité », a-t-il déclaré. « Je dois être capable d’encadrer mieux ce domaine. »

Les fans de Baylor ont tous hoché la tête en signe d’approbation. Il s’agit peut-être de la défaite la plus douloureuse des Bears depuis le 11 septembre 1999. Ce soir-là, Baylor menait 24-21 pour UNLV et possédait le ballon à 20 secondes de la fin et les Rebels n’avaient plus de temps mort. Au lieu de s’agenouiller, les Bears ont couru avec le ballon et l’ont échappé ; UNLV l’a renvoyé pour un touchdown de 100 yards et une victoire 27-24.

Cette équipe de Baylor, au lieu de rentrer à la maison 3-1 avec une dynamique positive, doit maintenant se remettre du coup dur émotionnel, avec une marge d’erreur plus réduite dans cette conférence ultra-compétitive.

ALLER PLUS LOIN Le Colorado force les prolongations avec Hail Mary et bat Baylor dans une fin dramatique

Si la défaite de samedi engendre une série de défaites, ce sera la troisième année consécutive de frustration pour les fidèles de Baylor. Le calendrier à venir ne pardonne pas. Ce week-end, Baylor accueille BYU (22e), qui vient de dominer Kansas State. Viennent ensuite des matchs consécutifs à l’extérieur contre Iowa State (18e) et Texas Tech avant de rentrer à la maison pour affronter Oklahoma State (20e) pour clôturer le mois d’octobre.

Si les Bears ne parviennent pas à se relever rapidement, le siège d’Aranda pourrait être en feu à l’approche du mois de novembre. Bien que le directeur sportif de Baylor, Mack Rhoades, n’ait pas publiquement imposé un certain nombre de victoires à Aranda pour survivre à la saison, participer à un match de bowl est une attente de base. Cela a été rendu beaucoup plus difficile par le gâchis du match de samedi à Folsom Field.

La saison n’est pas terminée, loin de là. Baylor (2-2) n’en est qu’au tiers du calendrier, et si les Bears peuvent rebondir rapidement et s’imposer face aux Cougars, cela contribuerait grandement à surmonter le cauchemar de samedi. Le Big 12 de cette année sera certainement difficile à gérer, avec trois des quatre meilleures équipes du classement de pré-saison de la ligue ayant perdu leur premier match de conférence.

Mais il est primordial de changer de cap. La saison de championnat du Big 12 en 2021 est l’exception de l’ère Aranda. Baylor a connu des pertes au cours des trois autres années et affiche désormais un bilan global de 13-25 pour chaque année, sauf en 2021. La dernière fois que Baylor a connu deux saisons victorieuses consécutives, c’était lors des deux dernières années de l’ère Matt Rhule (2018 et 2019).

Les dirigeants de Baylor veulent qu’Aranda réussisse. Il est apprécié dans l’enceinte de l’établissement car il apparaît comme quelqu’un de réfléchi et d’authentique. Il n’est pas la caricature fougueuse qui caractérise souvent le stéréotype de l’entraîneur de football. Dans le coaching universitaire, être un gars sympa peut vous faire gagner du temps supplémentaire, et cela a certainement contribué à gagner Aranda cette année, malgré des résultats en baisse.

Le fait qu’il obtienne un autre contrat dépend de la façon dont Baylor réagit à sa dernière débâcle. La décision ne sera pas prise d’une manière ou d’une autre en fonction du résultat de samedi. Mais la façon dont les Bears ont perdu restera certainement dans les mémoires s’il y a une ambiguïté sur l’avenir lorsque Rhoades pèsera la décision à la fin de la saison.

Après la défaite de samedi, Aranda a déclaré que les Bears essaieraient de retrouver leur cœur dans leur corps et a qualifié la défaite de « grand signal d’alarme ».

« Je sais que nous allons réagir », a-t-il déclaré. « Je connais cette équipe. Et je sais que nous en sortirons plus forts. »

S’ils veulent soulever un autre trophée de quelque nature que ce soit sous la direction d’Aranda, ils feraient mieux de le faire.

(Photo du haut : Andrew Wevers / Getty Images)