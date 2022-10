Davante Adams: le receveur des Raiders de Las Vegas s’excuse après avoir poussé le caméraman après la défaite de lundi soir contre les Chiefs de Kansas City | Nouvelles de la NFL

Davante Adams s’est excusé d’avoir poussé un caméraman au sol après la défaite des Raiders de Las Vegas contre les Chiefs de Kansas City

Davante Adams a présenté ses excuses à un caméraman qu’il a poussé au sol en quittant le terrain après la défaite 30-29 des Raiders de Las Vegas contre les Chiefs de Kansas City lundi soir.

Le caméraman avait couru devant le récepteur large des Raiders alors qu’il entrait dans le tunnel en direction du vestiaire des Raiders après la défaite.

Adams a semblé regretter immédiatement ses actions, déclarant lors de sa conférence de presse d’après-match. “Je veux m’excuser auprès du gars qui s’est enfui du terrain et il a couru et sauté devant moi.

“Je sors du terrain et je l’ai heurté et je l’ai poussé. Je pense qu’il s’est retrouvé au sol, alors je veux lui dire désolé parce que c’était juste de la frustration mêlée au fait qu’il courait devant moi et je devrais ‘t ont répondu de cette façon.

Adams a ajouté plus tard sur Twitter: “Désolé pour le gars que j’ai poussé au match. De toute évidence, très frustré par la façon dont le match s’est terminé et quand il a couru devant moi alors que je sortais, c’était ma réaction et je me suis senti horrible immédiatement.

“Ce n’est pas moi. MES EXCUSES mec j’espère que tu verras ça.”

Adams a capté trois passes pour 124 verges et deux longs touchés de 58 et 48 verges dans la défaite, son deuxième donnant à Las Vegas l’occasion d’égaliser le match avec quatre minutes et demie restantes.

Mais, au lieu d’opter pour la tentative de point supplémentaire, l’entraîneur-chef des Raiders Josh McDaniels a opté pour une conversion en deux points pour leur redonner la tête, mais Josh Jacobs – qui avait déchiqueté la défense des Chiefs toute la nuit, à hauteur de 154 verges et un TD sur 21 courses – a été bourré à la ligne de but.

Les Raiders ont récupéré le ballon une dernière fois à deux minutes et demie de la fin, et une longue troisième passe à Adams a semblé les placer à portée de but. Mais le jeu a été revu et Adams n’avait pas réussi à mettre les deux pieds dans les limites.

Adams a également jeté son casque au sol sur la ligne de touche après qu’une collision avec son coéquipier Hunter Renfrow l’ait empêché de faire une autre prise.

Les Raiders, qui avaient mené le match 17-0 au milieu du deuxième quart, chutent maintenant à un décevant 1-4 cette saison après leur quatrième défaite consécutive contre les Chiefs.

Adams en est à sa première année avec les Raiders après avoir quitté les Packers de Green Bay pendant l’intersaison, signant un contrat de 141,25 millions de dollars sur cinq ans avec Las Vegas qui fait de lui le receveur le mieux payé de la NFL.

Il a 29 attrapés pour 414 verges et cinq touchés avec sa nouvelle équipe au cours des cinq premières semaines de la saison.

