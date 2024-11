Davante Adams Fantasy Week 9 : Projections contre Texans, points et statistiques, démarrer ou s’asseoir

Au cours de la semaine 9 (jeudi à 20 h 15 HE), le WR Davante Adams et les Jets de New York rencontreront les Texans de Houston, qui possèdent la troisième défense contre la passe de la ligue (164,3 verges concédées par match).

Lors de la définition de votre alignement de football Fantasy cette semaine, Adams vaut-il la peine de commencer ? Pour un aperçu de son jeu contre les Texans, nous avons ce qu’il vous faut.

Devriez-vous intégrer Adams dans votre équipe fantastique ? Vérifier L’outil Par qui dois-je commencer de 4for4 pour le comparer aux autres joueurs.

Informations sur le jeu de la semaine 9 de Davante Adams

Passons en revue certaines des informations vitales du jeu à venir, ainsi que les points fantastiques projetés pour Adams :

Match : Jets de New York contre Texans de Houston

Temps: 20 h 15 HE

Date: 31 octobre 2024

Points fantastiques projetés : 8.5

Diffusion en direct : Regarder sur Fubo

Davante Adams Statistiques fantastiques

Voici un aperçu des numéros fantastiques d’Adams cette saison :

Classé 67e à son poste et 197e au classement général de la ligue, Adams compte 35,3 points fantastiques (7,1 par match).

Adams a en moyenne 9,0 points fantastiques (26,9 au total) au cours de ses trois derniers matchs. Il totalise 209 verges sur réception, sur 18 attrapés (27 cibles) et un touché.

Davante Adams a récolté 17 points fantastiques – neuf réceptions, 110 verges et un touché – lors de son meilleur match de la saison. C’était lors de la deuxième semaine contre les Ravens de Baltimore.

Lors de son pire match de la saison – la semaine 7 contre les Steelers de Pittsburgh – Adams a terminé avec trois points fantastiques. Sa ligne de statistiques : trois attrapés, 30 yards, sur neuf cibles.

Journal de jeu fantastique de Davante Adams

Semaine Adversaire Points fantastiques Cibles Réceptions Verges TD Semaine 1 @Chargeurs 5.9 6 5 59 0 Semaine 2 @Corbeaux 17 12 9 110 1 Semaine 3 @Panthères 4 9 4 40 0 Semaine 7 @Aciers 3 9 3 30 0 Semaine 8 @Patriots 5.4 6 4 54 0

Davante Adams contre les Texans

Voici plusieurs statistiques pertinentes sur la tenue texane contre laquelle Adams affrontera :

Deux joueurs ont enregistré plus de 100 verges sur réception lors d’un match contre Houston cette saison.

Les Texans ont accordé une passe de touché à 16 joueurs cette saison.

Houston n’a pas accordé plus d’un touché à un joueur adverse cette saison.