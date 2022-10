Davante Adams accusé d’agression: le receveur des Raiders de Las Vegas risque également une suspension potentielle de la NFL pour avoir poussé un photographe | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les deux longs touchés de Davante Adams pour les Raiders de Las Vegas lundi soir contre les Chiefs de Kansas City

Regardez les deux longs touchés de Davante Adams pour les Raiders de Las Vegas lundi soir contre les Chiefs de Kansas City

Le receveur des Raiders de Las Vegas, Davante Adams, a été accusé d’agression pour avoir poussé un photographe au sol alors qu’il quittait le terrain après la défaite 30-29 de son équipe contre les Chiefs de Kansas City lundi soir.

Des accusations ont été déposées mercredi matin, avec la citation du département de police de Kansas City, Missouri, disant qu’Adams a poussé Ryan Zebley au sol dans un “acte intentionnel et manifeste qui a causé un coup de fouet cervical, des maux de tête et une éventuelle commotion cérébrale mineure”. Une date d’audience a été fixée au jeudi 10 novembre.

La NFL enquête également sur les actions d’Adams. Une personne familière avec le processus a dit The Associated Press mardi qu’Adams pourrait faire face à une éventuelle sanction, y compris une amende ou une suspension.

Zebley a été poussé par Adams alors que le receveur des Raiders entrait dans le tunnel en direction du vestiaire après le match. Il s’est excusé pour ses actions lorsqu’il s’est adressé aux journalistes après le match, et à nouveau sur Twitter.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Je veux m’excuser auprès du gars qui a fui le terrain et il a couru et sauté devant moi”, a déclaré Adams.

“Je sors du terrain et je l’ai heurté et je l’ai poussé. Je pense qu’il s’est retrouvé au sol, alors je veux lui dire désolé parce que c’était juste de la frustration mêlée au fait qu’il courait devant moi et je devrais ‘t ont répondu de cette façon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les deux longs touchés de Davante Adams pour les Raiders de Las Vegas lundi soir contre les Chiefs de Kansas City Regardez les deux longs touchés de Davante Adams pour les Raiders de Las Vegas lundi soir contre les Chiefs de Kansas City

L’entraîneur-chef des Raiders soutient Adams “de tout cœur”

L’entraîneur-chef de Las Vegas, Josh McDaniels, a déclaré mardi qu’il soutenait Adams et qu’il coopérerait à toute enquête.

“Je soutiens Davante de tout cœur en tant qu’être humain”, a déclaré McDaniels. “En tant que personne, c’est un gars formidable.

“Je sais que c’était une situation malheureuse. Nous ne voulons évidemment pas qu’aucun de nos gars fasse quelque chose comme ça. Il le sait. Il en est très bien conscient. Mais je connais la personne, je ne pense pas qu’il y ait eu toute intention derrière cela, de sa part.”

McDaniels a ajouté: “Quoi qu’il en soit [the NFL] nous demande, quoi qu’ils attendent de nous, évidemment nous nous y conformerons. Mais nous sommes un peu dans l’attente [situation] À ce point.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match des Raiders de Las Vegas et des Chiefs de Kansas City de la cinquième semaine de la saison NFL Faits saillants du match des Raiders de Las Vegas et des Chiefs de Kansas City de la cinquième semaine de la saison NFL

Simms espère qu’Adams évite la suspension | “Les humains font des erreurs”

Il n’y a pas de calendrier pour une décision de la NFL, a déclaré une source ESPNest Jeff Darlington. Avec les Raiders (1-4) actuellement en semaine de congé, la ligue peut choisir de prendre son temps pour infliger toute punition potentielle.

L’ancien quart-arrière de la NFL, Chris Simms, a décrit l’incident comme “assez choquant”, mais a estimé qu’il était “hors de propos” pour Adams et espère qu’une suspension ne sera pas prononcée par la ligue.

“Davante Adams est l’un de ces récepteurs que vous ne voyez jamais vraiment avoir une explosion du tout”, a déclaré Simms sur NBC. Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h). “C’est un gars qui est généralement capable de contrôler ses émotions.

Le receveur des Raiders de Las Vegas, Davante Adams, a été accusé d’agression pour avoir poussé un photographe au sol

“Je ne sais pas où cela va; j’espère que cela ne se terminera pas par une suspension. Je comprendrais une amende, je pense que c’est tout à fait justifiable, mais perdre un match à cause de cela, je n’en sais rien.

“Il n’a jamais rien fait de tel auparavant, et les humains font des erreurs.

“C’est un sport émotionnel et nous voulons que les joueurs s’en soucient. C’est un gars qui s’en soucie vraiment, légitimement. Je peux comprendre ses émotions, mais je suis déçu par Davante Adams. C’est un mauvais regard pour lui.”

Discussion sur le football professionnel Le présentateur Mike Florio n’était pas aussi indulgent, ajoutant: “Ce que Davante Adams a fait était inexcusable. C’est un gars formidable et c’est hors de caractère, mais il l’a fait – et maintenant il va faire face aux conséquences.

“Il a de la chance que ce gamin n’ait pas été gravement blessé – parce qu’il aurait pu.”

Adams en est à sa première année avec l’équipe après avoir quitté les Packers de Green Bay pendant l’intersaison, signant un contrat de 141,25 millions de dollars sur cinq ans avec Las Vegas qui fait de lui le receveur le mieux payé de la NFL.

Il a capté trois passes pour 124 verges et deux longs touchés de 58 et 48 verges lors de la défaite des Raiders contre les Chiefs. Le joueur de 29 ans a 29 attrapés pour 414 verges et cinq touchés avec sa nouvelle équipe au cours des cinq premières semaines de la saison.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !