“ Davantage d’informations sont nécessaires ”: l’OMS déclare qu’elle a besoin de plus qu’un simple communiqué de presse pour évaluer le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca

Le communiqué de presse d’AstraZeneca sur l’efficacité de son vaccin Covid-19 n’est «certainement» pas suffisant pour que l’Organisation mondiale de la santé tire une quelconque conclusion à ce sujet, a déclaré le chien de garde de l’ONU, appelant à ce que davantage de données soient rendues publiques.

«Ce que nous avons vu est un communiqué de presse. Et quelle est la prochaine étape la plus importante est que les données doivent vraiment être évaluées sur [something] plus qu’un communiqué de presse, » Katherine O’Brien, directrice de l’OMS pour les vaccins et produits biologiques de vaccination, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse.

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques a déclaré que la déclaration publiée par la société anglo-suédoise jusqu’à présent ne contient qu’un très “limité” quantité d’informations, ajoutant que davantage de données sont nécessaires pour que les scientifiques puissent les examiner.

Dans le même temps, elle a appelé les résultats de l’essai de phase III du vaccin AstraZeneca “intéressant” – mais a admis qu’il peut y avoir toute une gamme de facteurs affectant un tel résultat. Auparavant, AstraZeneca a présenté des résultats quelque peu déroutants de ses essais qui suggéraient qu’une demi-dose de son vaccin suivie d’une dose complète en un mois s’est avérée significativement plus efficace que deux doses complètes.

Le vaccin a été déclaré efficace jusqu’à 90% lorsqu’il était administré en une demi-dose suivie d’une dose complète. Cependant, deux doses complètes ne se sont traduites que par une efficacité de 62%.

La collègue d’O’Brien, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a semblé être plus sceptique quant aux résultats de l’essai car elle a déclaré qu’ils étaient insuffisants en raison du petit nombre de participants au test.«Moins de 3 000 personnes ont reçu la demi-dose [regimen], “ dit-elle, ajoutant que, selon sa compréhension, toutes les personnes de ce groupe étaient «Moins de 55 ans».

Swaminathan a déclaré que les résultats démontrés par le groupe à demi-dose et ceux de la dose complète sont “Difficile à comparer et les chiffres sont encore faibles pour arriver à des conclusions définitives.” Elle a également marqué toutes les évaluations de l’efficacité du vaccin “Une spéculation à ce stade.”

L’OMS a appelé AstraZeneca et les autres développeurs de vaccins du monde entier à s’en tenir à la politique de transparence maximale et à publier les protocoles des essais que les scientifiques doivent analyser et «Prendre des décisions et faire des choix.»

Les commentaires de l’agence de santé sont intervenus alors que le gouvernement britannique avait officiellement demandé aux régulateurs nationaux d’évaluer le vaccin d’AstraZeneca, alors qu’il envisageait de lancer le processus de vaccination dès décembre. Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré jeudi que la société lancerait un autre essai de son jab, ajoutant qu’il était peu probable de retarder son autorisation.

