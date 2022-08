Davantage d’étudiants canadiens envisagent de décrocher : sondage

Une nouvelle enquête a révélé que si deux étudiants sur cinq envisagent sérieusement d’abandonner leurs établissements, il existe également une vague d’optimisme quant à l’avenir.

L’étude sur le bien-être des étudiants canadiens de 2022, menée de manière indépendante par Angus Reid et commandée par la société d’éducation Studiosity, a récemment examiné les niveaux de stress actuels des étudiants canadiens de niveau postsecondaire, les idées sur le décrochage et les perspectives d’avenir.

L’étude comprenait 1 014 étudiants participants interrogés en ligne entre le 10 et le 24 mars, les étudiants nationaux représentant 89 % de la cohorte et les étudiants internationaux les 11 % restants.

Dans l’enquête, 62% des étudiants âgés de 18 à 21 ans ont déclaré se sentir stressés par les études ou les travaux scolaires quotidiens. Le nombre a considérablement diminué pour les 22 ans, avec seulement 48% ressentant la même chose.

La moitié des étudiants ont déclaré qu’un meilleur accès à l’aide financière les aiderait à lutter contre leur niveau de stress. L’enquête a également révélé que moins d’étudiants souhaitent un retour aux cours en personne par rapport à 2021.

« L’université gratuite pour que je n’aie pas à m’inquiéter autant d’endetter massivement ma famille à l’avenir. Ou des subventions pour les parents », a déclaré un étudiant dans ses réponses à l’enquête.

La dette étudiante au Canada, en 2022, s’élève à 18 milliards de dollars, et l’étudiant débiteur moyen doit au moins 28 000 $, selon Statistique Canada.

L’étude a également révélé que les étudiants nationaux au Canada ont signalé des niveaux de stress plus élevés que les étudiants internationaux, les surclassant dans la plupart des variables, y compris l’équilibre entre l’école et les engagements sociaux.

PLUS D’ÉLÈVES ENVISAGENT DE DÉCROCHER

Quarante pour cent des étudiants ont dit qu’ils envisageaient sérieusement de décrocher de l’université. C’est une augmentation de 5% par rapport à 2021.

L’enquête a révélé que les étudiants de l’Ontario étaient principalement à l’origine de ce nombre. En Ontario, cette cohorte représentait 41 % des élèves, en hausse de neuf points par rapport à 2021.

Il y avait aussi un changement dramatique dans la préférence selon l’âge. Près de la moitié des étudiants (47 %) âgés de 18 à 19 ans ont déclaré qu’ils envisageaient sérieusement d’abandonner leurs établissements, contre 29 % en 2021.

Les étudiants à temps plein étaient également plus enclins à abandonner, selon l’enquête. Trente-huit pour cent des étudiants ont déclaré y réfléchir, en hausse de sept points par rapport à 2021.

OPTIMISME CROISSANT ENVERS L’EMPLOI FUTUR

Selon le sondage, 64 % des étudiants se disent optimistes quant à leur emploi après le collège ou l’université.

Quarante-quatre pour cent de ce groupe se sont décrits comme « plutôt optimistes », tandis que 20 % se sont dits « très optimistes ».

De nombreux étudiants ont déclaré dans leurs commentaires qu’ils s’attendaient à plus d’opportunités coop et de stages de la part de leurs établissements et qu’ils étaient optimistes que ces opportunités pourraient les mener à des emplois plus permanents.

“Il est réconfortant de voir qu’une grande majorité d’étudiants se sentent toujours optimistes quant à leur avenir, en hausse modeste par rapport à 2021”, a déclaré Judyth Sachs, directrice des études à Studiosity, dans un communiqué la semaine dernière.

“C’est un témoignage des universités qui se sont concentrées sur la sécurité et le bien-être des étudiants au cours de certaines des années les plus difficiles, permettant aux étudiants de se sentir soutenus et écoutés tout au long des défis de la pandémie.”

L’enquête a révélé un écart net entre les étudiants qui travaillent déjà à temps plein ou à temps partiel

par rapport à ceux qui ne le sont pas. Soixante et onze pour cent et 65 pour cent des deux groupes respectivement ont déclaré être optimistes quant à leurs futures possibilités d’emploi.

Selon l’enquête, les étudiants sans emploi sont deux fois plus susceptibles d’être pessimistes quant aux futures opportunités d’emploi.