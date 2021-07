Davantage d’essais d’interventions de santé publique contre Covid sont nécessaires, selon un conseiller du gouvernement

Des essais à plus grande échelle devraient être menés sur l’efficacité des mesures de santé publique conçues pour contenir le coronavirus alors que le pays tente de revenir à la normalité, a averti un conseiller du gouvernement.

Le professeur Graham Medley, membre du groupe Sage, a déclaré que les arguments concernant l’impact de certaines interventions auraient pu être résolus à ce jour s’il y avait eu plus de tests.

Il a déclaré à l’Independent que de tels essais « sont difficiles à faire dans des environnements politiquement chargés et pendant une épidémie, mais c’est exactement à ce moment-là qu’ils sont le plus nécessaires ».

Il a ajouté : « Nous avons réalisé très peu d’essais contrôlés randomisés appropriés d’interventions de santé publique. Bon nombre des arguments litigieux sur l’hospitalité, les grands événements, les écoles, etc. auraient pu être grandement éclairés par l’évaluation de différentes interventions et différentes politiques. »

Il appartenait aux ministres de décider des essais à mener, a-t-il déclaré.

« La priorité de ce qui est testé est vraiment déterminée par les choix politiques. S’il y a des choses que le gouvernement ferait s’il savait qu’elles fonctionnaient, alors elles sont la priorité », a-t-il déclaré.

Son appel a été soutenu par Carl Heneghan, professeur de médecine factuelle à l’Université d’Oxford. Il a déclaré que lorsqu’il s’agissait de médicaments ou de vaccins, « nous effectuons des essais contrôlés randomisés ». Mais il y avait un manque de preuves sur l’impact de nombreuses interventions non médicamenteuses, a-t-il déclaré. « Cela signifie que les opinions des gens dominent la discussion. »

Il a suggéré que des essais pourraient être menés pour évaluer l’impact des écrans Perspex, par exemple, ou si des chambres séparées dans les hôpitaux réduisaient les risques de transmission ou si le fait d’offrir ou non un plus grand soutien financier et social aux personnes invitées à s’isoler encouragerait davantage d’entre eux de rester à la maison.

Bien comprendre les effets de certaines mesures pourrait permettre aux ministres de « s’ouvrir plus rapidement également », a-t-il déclaré.

Il a appelé le gouvernement à « sortir et dire que nous devons poursuivre une telle stratégie, car le financement n’est pas illimité. Et je pense qu’il serait tout à fait conseillé de suivre cette voie.

Le gouvernement a reporté la semaine dernière les plans visant à assouplir les restrictions finales de Covid en Angleterre, au milieu des craintes d’une augmentation de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde. Boris Johnson a fixé une nouvelle date au 19 juillet, bien qu’il y ait des suggestions que cela pourrait arriver plus tôt, en fonction des données.

Même après la levée complète des mesures de verrouillage, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti que le public devra apprendre à vivre avec le coronavirus.

Le parti travailliste a appelé Boris Johnson à présenter un plan «essayé et testé» sur ce que cela signifierait. Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré: « Il ne suffit pas que Boris Johnson insiste avec désinvolture sur le fait que nous devons » apprendre à vivre avec le virus « . Il doit décrire un plan éprouvé et testé pour ce que cela signifie. « Une indemnité de maladie décente est vitale car elle permet aux bâtiments d’améliorer la qualité de l’air compte tenu de l’importance de la ventilation. Et les services de santé et de soins doivent être dotés de ressources adéquates et reconstruits. Le public mérite mieux que des déclarations banales du Premier ministre. »

Les appels interviennent à la suite d’une controverse au sujet d’un tel procès en cours dans environ 200 écoles et collèges à travers l’Angleterre. Un groupe d’écoles suit les directives nationales pour mettre en quarantaine les contacts d’un cas positif de coronavirus. L’autre groupe permet de tester quotidiennement les contacts pendant une semaine, au lieu de l’isolement. Mais un groupe de 14 universitaires a écrit au BMJ cette semaine en faisant valoir que « l’évaluation du risque de transmission accrue résultant de ces essais est inadéquate ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Tout au long de la pandémie, nous avons été guidés par des données et des avis scientifiques et avons agi rapidement et de manière décisive pour sauver des vies et des moyens de subsistance.

«Avant l’étape 4, alors que l’on comprend mieux l’impact des vaccins sur la transmission et qu’une proportion beaucoup plus grande de la population a été vaccinée, le gouvernement achèvera un examen des mesures de distanciation sociale et d’autres mesures à long terme qui ont été mises en place. pour limiter la transmission.