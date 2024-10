Davantage de troupes se déplacent dans le cadre d’un nouveau programme d’expédition d’articles ménagers

Sept bases militaires supplémentaires commenceront cette semaine à participer à un nouveau programme d’expédition d’articles ménagers, alors que le Commandement des transports des États-Unis continue d’augmenter les expéditions nationales dans le cadre du nouveau système qui, espèrent les responsables, améliorera les déplacements des militaires.

Les sept installations supplémentaires rejoignant le nouveau programme impliqueront uniquement des déplacements locaux dans un rayon de 50 milles – généralement ceux qui entrent ou sortent de la base pour diverses raisons.

Cela porte le total à 38 installations participantes, avec des bases supplémentaires dans 22 États qui devraient être mises en service d’ici la fin de l’année.

L’entrepreneur du nouveau programme, HomeSafe Alliance, a également commencé à ramasser les premières expéditions qui transitent entre les États à partir d’un nombre limité de bases au cours de la semaine du 23 septembre. Ces expéditions interétatiques actuelles partent de Norfolk., Virginie, vers et depuis Seattle, Jacksonville, Floride ou San Diego. Cela comprend également les expéditions entre San Diego et Seattle.

TRANSCOM commencera bientôt à commander un nombre limité d’envois interétatiques entre Camp Lejeune, en Caroline du Nord, et Camp Pendleton, en Californie également.

5 bases pour tester un nouveau système privé pour les expéditions d’articles ménagers

Les bases supplémentaires qui débuteront les déplacements locaux lundi sont Fort Eisenhower et Fort Moore, en Géorgie ; Fort Leavenworth et Fort Riley, Kansas ; Fort Knox, Kentucky ; Bois de Fort Leonard, Missouri ; et la base aérienne de Grand Forks, dans le Dakota du Nord. Si les militaires sont admissibles à être inclus dans les mouvements au sein du nouveau système, ils y seront automatiquement placés lorsqu’ils commencer à planifier le déménagement de leurs articles ménagers.

Le nouveau processus, conçu pour corriger problèmes de longue date avec les déménagements des militairessous-traite essentiellement la gestion du transport des articles ménagers, mais conserve la surveillance continue de TRANSCOM. Mais au lieu de traiter directement avec les centaines de déménageurs participant au système existant, TRANSCOM a confié cette fonction à HomeSafe Alliance. Il consolide tous ces mouvements dans le cadre d’un contrat mondial d’articles ménagers de 6,2 milliards de dollars, qui pourrait potentiellement valoir jusqu’à 17,9 milliards de dollars sur neuf ans.

Les responsables de TRANSCOM espèrent mettre pleinement en œuvre le nouveau système pour les déménagements nationaux d’ici le printemps. Ils commenceront la transition des déménagements internationaux en septembre 2025.

La phase nationale du contrat « se déroule bien, les demandes d’expédition étant satisfaites avec succès », a déclaré aux journalistes Andy Dawson, directeur du Bureau de gestion des biens personnels de la Défense, le 24 septembre. TRANSCOM a reçu des commentaires positifs de la part des clients dont les articles ménagers sont expédiés. déplacés, ainsi que les bureaux de transport des branches militaires, a-t-il déclaré.

Entre autres choses, le nouveau système offre un point de contact unique aux troupes lors de leur déplacement, ainsi que la capacité numérique de gérer et de suivre leurs expéditions. Il confie la responsabilité de la qualité des déménagements entre les mains de HomeSafe.

Au 30 septembre, le DOD avait envoyé des commandes pour 244 expéditions à HomeSafe, dont 63 demandes d’expédition interétatiques. Sur les 181 déménagements locaux des 31 installations qui participent à un déploiement progressif depuis avril, 141 ont été réalisés. Les responsables de TRANSCOM n’avaient pas d’estimation du nombre accru d’expéditions ce mois-ci avec les sept bases supplémentaires.

Les responsables de TRANSCOM travaillent avec HomeSafe et les bureaux de transport militaires locaux pour s’assurer que les sites sont prêts à passer au nouveau système, en effectuant un déploiement lent pour éviter tout risque pour le système qui transporte environ 300 000 expéditions d’articles ménagers par an.

«Tous les services militaires et la Garde côtière américaine ont vu leurs militaires se déplacer sous [the new contract]mais sur la base des emplacements initiaux où nous avons commencé, la Marine a été un formidable partisan de nos efforts de transformation », a déclaré Dawson. Environ 64 % de ces mouvements concernaient des marins.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais nous pensons que GHC produira une meilleure expérience de réinstallation pour nos militaires et leurs familles », a déclaré Dawson.

Les responsables de TRANSCOM ont refusé de fournir des informations sur le pourcentage de ramassages et de livraisons d’articles ménagers à temps, citant des « informations confidentielles ». Dans le cadre de l’ancien système, les déménageurs sont évalués sur la base d’enquêtes de satisfaction client, de ramassage et de livraison à temps et de taux de sinistres.

Certains acteurs du système actuel ont exhorté les législateurs à imposer une pause dans le contrat et à exiger que le Government Accountability Office procède à un audit. Ils soulèvent des questions sur la façon dont les réglementations fédérales du nouveau système affecteront les personnes impliquées dans l’industrie du déménagement militaire, poussant éventuellement les déménageurs à quitter le secteur du déménagement militaire, ce qui réduirait la capacité de déplacer les familles des militaires.

Une préoccupation concerne les exigences salariales en vertu de la loi fédérale sur les contrats de service. Le nouveau contrat d’articles ménagers prend en compte « toute mise à jour de la détermination des salaires effectuée par le ministère du Travail », selon TRANSCOM. Une fois la détermination du salaire du DOL effectuée, HomeSafe peut demander des mises à jour de la rémunération du contrat afin d’augmenter la rémunération des employés travaillant sous GHC dans cette catégorie salariale.

Dawson a déclaré que les responsables travaillaient avec les représentants du ministère du Travail pour obtenir plus de clarté pour les entreprises de déménagement sur la manière dont les règles les affecteraient.

Il est de la responsabilité de HomeSafe d’obtenir la capacité nécessaire dans l’industrie du déménagement pour soutenir le programme d’articles ménagers, a déclaré Dawson. Les contrats sont entre HomeSafe et les déménageurs qui font partie du réseau, et non TRANSCOM.

« Alors que nous continuons d’avancer, je m’attends à ce que HomeSafe ait la capacité nécessaire pour soutenir nos militaires et leurs familles », a déclaré Dawson.