Davantage de soutiens sont nécessaires pour protéger les personnes atteintes de schizophrénie de la chaleur extrême, selon les experts

Le dôme thermique de 2021 de la Colombie-Britannique a tué les personnes atteintes de schizophrénie à un taux plus élevé que celles atteintes de toute autre maladie chronique, selon les récentes découvertes de chercheurs du BC Center for Disease Control (BCCDC).

Alors que les épisodes de chaleur extrême devraient devenir plus fréquents et plus intenses, les chercheurs et un défenseur appellent à davantage de sensibilisation du public et de centres de refroidissement pour les personnes vulnérables, y compris celles atteintes de schizophrénie.

Au cours des huit jours les plus chauds du dôme de chaleur en Colombie-Britannique, 134 personnes diagnostiquées avec la schizophrénie sont décédées, soit le triple du nombre moyen de décès au cours de la même période de 2006 à 2020, a révélé un article évalué par des pairs publié dans une revue GéoSanté en mars.

Cela représente environ huit pour cent de tous les décès enregistrés lors de l’épisode de chaleur accablante, tandis que les personnes atteintes de schizophrénie ne représentent qu’environ un pour cent de la population, a déclaré un Article d’opinion de juin publié dans le BC Medical Journal.

Même en tenant compte de 25 autres conditions comorbides plus courantes, « le risque de décès pour les personnes atteintes de schizophrénie était bien plus élevé que le risque de toute autre maladie chronique », a déclaré Michael Lee, épidémiologiste des services de santé environnementale au BCCDC qui co-auteur des deux articles.

Michael Lee, épidémiologiste des services de santé environnementale au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, affirme que de nombreux facteurs exposent les personnes atteintes de schizophrénie à un risque accru de mourir lors d’épisodes de chaleur accablante. (Michael Lee/ResearchGate)

Les personnes âgées atteintes d’un ou de plusieurs problèmes de santé chroniques comme une maladie cardiaque ou rénale étaient également plus susceptibles de mourir pendant le dôme de chaleur, a révélé l’étude de mars, qui a lié les registres provinciaux des maladies chroniques aux décès enregistrés en Colombie-Britannique.

« Mais l’ampleur de l’augmentation du risque était beaucoup plus grande pour la schizophrénie que pour ces facteurs de risque traditionnels », a déclaré Lee.

Pas de solution unique

Le risque élevé de décès chez les personnes atteintes de schizophrénie est probablement dû à plusieurs facteurs, ont écrit Lee et ses collègues en juin.

La pensée désorganisée, les délires et les hallucinations peuvent rendre difficile pour eux de reconnaître le risque que pose la chaleur extrême et de chercher un abri, a déclaré Lee, tandis que certains médicaments antipsychotiques prescrits pour traiter la schizophrénie peuvent également réduire la capacité du corps à réguler la température.

La schizophrénie est également liée à des taux plus élevés de troubles liés à l’utilisation de substances et à d’autres comorbidités, comme le diabète, selon l’étude de mars.

Mais la marginalisation économique et l’isolement social signifient également que les personnes atteintes de schizophrénie sont plus susceptibles d’être sans abri ou de vivre dans des logements insalubres, a déclaré Shirley Chan, présidente de Pathways Serious Mental Illness Society sur la Rive-Nord.

« Ils n’en sauraient pas assez pour se protéger de la chaleur, et s’ils sont sans abri ou vivent dans des abris pauvres… ils n’auraient pas accès à des endroits plus frais », a déclaré Chan, dont la fille adulte vit avec la schizophrénie.

Chan dit que sa fille vivait dans une tente dans le parc Strathcona de Vancouver pendant le dôme de chaleur de 2021, ce qui l’a rendue extrêmement inquiète pour sa capacité à rester au frais.

Shirley Chan dit que les personnes atteintes de schizophrénie ont besoin d’un logement avec services de soutien adéquat et d’équipes de proximité dédiées pour les garder au frais pendant les épisodes de chaleur accablante. (Ben Nelms/CBC)

Il n’y a pas suffisamment de logements et de soutiens appropriés pour les personnes atteintes de schizophrénie, dont les hallucinations et les délires peuvent rendre difficile le maintien d’un travail et d’un logement traditionnels, a déclaré Chan.

« Ce n’est pas un choix d’être malade, et avoir plus de logements et un logement convenable, avec des soutiens appropriés pour réussir, c’est ce dont nous avons besoin », a-t-elle déclaré.

Chan souhaite également voir davantage d’équipes de proximité vérifier les personnes sans abri ou vivant avec la schizophrénie, distribuer de l’eau et diriger les gens vers des centres de refroidissement pendant les épisodes de chaleur extrême.

Lee a fait écho aux préoccupations de Chan, notant les conclusions du service des coroners de la Colombie-Britannique selon lesquelles la majorité des personnes décédées dans le dôme chauffant de 2021 l’ont fait dans leur maisons sans climatisation.

« Ce n’est pas nécessairement la chaleur à l’extérieur qui est un facteur de risque ici, c’est la chaleur à l’intérieur des maisons pendant ces chaleurs extrêmes », a déclaré Lee.

Construire plus d’espaces verts, exiger des dispositifs de climatisation et de refroidissement dans les logements et ouvrir davantage de centres de refroidissement peuvent tous sauver des vies, a-t-il déclaré.

Les prestataires de soins de santé et les messages de santé publique doivent informer les patients et leurs familles des risques posés par la chaleur extrême, a ajouté Lee, et il a encouragé le public à se renseigner auprès des personnes dans leur propre vie qui vivent avec la schizophrénie.

« C’est vraiment à nous tous de tendre la main à ces personnes avant que les épisodes de chaleur extrême ne se produisent pour voir s’ils comprennent qu’ils courent des risques accrus et s’ils ont des plans en place », a déclaré Lee.