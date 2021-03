Bien que l’Union européenne regorge de liquidités, d’influence et de poids dans les négociations, seuls 10% environ de ses citoyens ont reçu une première dose, contre 26% aux États-Unis et 44% en Grande-Bretagne. Le bloc de 27 nations a été comparativement lent à négocier des contrats avec les fabricants de médicaments, et les régulateurs ont été prudents et délibérants en approuvant certains vaccins. Et il a été contrecarré par les ruptures et les pénuries d’approvisionnement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy