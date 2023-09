Davantage de réfugiés viendront d’Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre du nouveau plafond de 125 000 réfugiés fixé par Biden

Alors que le nombre de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis augmente, l’administration Biden vise à admettre davantage de réfugiés d’Amérique latine et des Caraïbes au cours de l’année prochaine.

La Maison Blanche a publié vendredi les objectifs concernant le nombre de réfugiés qu’elle compte accueillir au cours du prochain exercice financier commençant le 1er octobre et en provenance de quelles régions du monde.

Le total est de 125 000, soit le même que cette année.

Mais dans un changement significatif, l’administration a déclaré qu’elle visait à accueillir entre 35 000 et 50 000 réfugiés d’Amérique latine et des Caraïbes, par rapport à l’objectif de 15 000 fixé cette année. Parallèlement, le nombre de réfugiés qu’il vise à accueillir en provenance d’Europe et d’Asie centrale est passé de 15 000 à entre 2 000 et 3 000 au cours de l’année à venir.

L’administration s’est également débarrassée d’une « réserve non allouée » des années précédentes qui lui permettait de réserver certains créneaux et de les utiliser dans n’importe quelle région.

La décision sur le plafond des réfugiés pour l’année prochaine intervient alors que les États-Unis connaît un nombre sans précédent de migrants L’administration a subi d’intenses pressions de la part de ses collègues démocrates pour régler le problème, tout en étant également martelée par les républicains qui prétendent que l’administration n’a pas fait grand-chose pour sécuriser la frontière.

Le plafond est l’objectif du nombre de réfugiés que les États-Unis souhaitent admettre du monde entier au cours d’une année donnée, mais cela ne signifie pas nécessairement que les États-Unis en admettront autant. En août, les États-Unis n’en avaient admis qu’environ 51 000 sur les 125 000 possibles.

L’organisation humanitaire juive HIAS a déclaré vendredi dans un communiqué de presse qu’elle saluait le chiffre fixé par le président, le qualifiant de « cible digne ». Mais le président-directeur général de l’organisation, Mark Hetfield, a souligné qu’il y avait encore beaucoup de marge entre le nombre de réfugiés que l’administration prétendait accueillir cette année et le nombre qui allait effectivement venir.

« Même si le rythme des arrivées s’est accéléré par rapport à l’exercice précédent, beaucoup de travail doit être fait au cours de l’année à venir pour garantir que la détermination présidentielle soit plus qu’un chiffre ambitieux », a déclaré Hetfield.

Pendant des décennies, l’Amérique a admis chaque année plus de réfugiés que tous les autres pays réunis. pour ensuite prendre du retard sur le Canada en 2018.

Les admissions dans le cadre du programme ont atteint un niveau record de 11 411 en 2021 après des réductions drastiques de l’administration Trump. Mais cette année a vu une augmentation du nombre de réfugiés admis aux États-Unis à la suite des efforts du gouvernement pour renforcer le personnel et effectuer davantage de voyages à l’étranger pour interviewer des réfugiés potentiels.

Le statut de réfugié est différent des autres types de protection, comme l’asile.

Pour être admis comme réfugiés, les gens doivent vivre en dehors des États-Unis. Ils sont généralement référés au Département d’État par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, puis les autorités américaines les interrogent et les examinent pendant qu’ils sont encore à l’étranger. Pour demander l’asile, une personne doit se trouver sur le sol américain.