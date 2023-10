Davantage de prisonniers étrangers seront expulsés pour libérer les cellules et lutter contre la surpopulation | Nouvelles du Royaume-Uni

Davantage de prisonniers étrangers doivent être expulsés de chez eux dans le cadre des plans visant à lutter contre la crise de la surpopulation carcérale.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déjà annoncé des réformes, notamment envoyer moins de « délinquants mineurs » en prison.

La semaine dernière, les juges ont été invités à retarder la condamnation sous caution des criminels reconnus coupables. – ce qui fait craindre que certains des délinquants les plus graves ne soient pas envoyés en prison et libérés sous caution.

Les criminels étrangers peuvent être expulsés jusqu’à un an avant la fin de leur peine.

Cela sera avancé de six mois dans le cadre de nouveaux plans qui devraient être annoncés par M. Chalk plus tard lundi – dans le cadre d’une mesure qui, selon le gouvernement, permettra d’économiser 70 000 £ par détenu.

Le ministère de la Justice a déclaré que plus de 3 100 criminels étrangers avaient déjà été expulsés au cours de l’année terminée en mars, mais que 10 500 d’entre eux restaient enfermés en Angleterre et au Pays de Galles.

Davantage de travailleurs sociaux seront déployés pour accélérer les renvois.

Les autorités étudient également ce qui peut être fait de plus pour expulser plus rapidement les délinquants étrangers reconnus coupables d’infractions moins graves, et envisagent également d’introduire de nouvelles conditions pour interdire aux personnes reconnues coupables de retourner au Royaume-Uni.

Cela intervient dans un contexte de graves inquiétudes concernant la surpopulation dans les prisons britanniques, les chiffres officiels montrant que la population carcérale s’élève à 88 225 personnes en Angleterre et au Pays de Galles.

« Il est vrai que les criminels étrangers sont punis, mais il ne peut pas être vrai que certains soient incarcérés, ce qui coûte aux contribuables 47 000 £ par an alors qu’ils pourraient être expulsés », a déclaré M. Chalk.

« Au lieu de laisser des ressortissants étrangers occuper de l’espace dans nos prisons au détriment du public respectueux de la loi, nous prendrons des mesures pour les faire sortir du pays et les empêcher de revenir un jour. »

Écrivant dans le Sunday Telegraph, M. Chalk a déclaré que l’envoi en prison des délinquants moins graves était une « mauvaise utilisation » du système.

Il a suggéré que les prisonniers pourraient plutôt nettoyer les quartiers, effacer les graffitis sur les murs ou planter des forêts.

La secrétaire fantôme à la Justice, Shabana Mahmood, a déclaré : « Les expulsions de délinquants étrangers ont chuté de 40 % depuis 2010 sous les conservateurs.

« Ce plan mal préparé est un énorme aveu d’échec de la part du gouvernement. Les travaillistes réclament depuis des années que les conservateurs prennent le contrôle du nombre croissant de délinquants étrangers dans notre système pénitentiaire et pourtant aucune mesure n’a été prise.

« Le parti travailliste a un projet entièrement chiffré visant à recruter 1 000 personnes supplémentaires dans une nouvelle unité des retours au sein du ministère de l’Intérieur, financé en mettant fin à l’utilisation d’hôtels coûteux pour héberger les demandeurs d’asile, ce qui coûte actuellement aux contribuables 8 millions de livres sterling par jour.

« Nous parviendrons à maîtriser la crise carcérale en donnant la priorité à la fourniture de l’ensemble des 20 000 places de prison. Nous devons mettre les criminels derrière les barreaux là où ils appartiennent. »