Dans l’État de New York, les prestataires de soins médicaux ont eu la même histoire ces dernières semaines: ils avaient été contraints de jeter de précieuses doses de vaccin en raison de difficultés à trouver des patients qui correspondaient exactement aux directives de vaccination strictes de l’État – et des sanctions sévères auxquelles ils seraient soumis s’ils avaient fait erreur.

Samedi, les responsables de la santé de l’État ont répondu au tollé suscité par les vaccins jetés en assouplissant à nouveau brusquement les directives alors que les cas de coronavirus continuaient d’augmenter.

Désormais, les prestataires médicaux peuvent administrer le vaccin à tous les employés qui interagissent avec le public s’il y a des doses supplémentaires dans un flacon et que personne de «la population prioritaire ne peut entrer avant l’expiration des doses», lit-on dans les nouvelles directives. «Les commis de magasin, les caissiers, les préposés aux stocks et le personnel de livraison» d’une pharmacie pourraient être admissibles, selon les directives.

C’était la deuxième fois en deux jours que l’administration du gouverneur Andrew M. Cuomo avait assoupli les restrictions concernant les personnes pouvant se faire vacciner dans l’État de New York. Le gouverneur a annoncé vendredi que les prestataires de soins médicaux pourraient vacciner un plus large éventail de travailleurs essentiels et de New-Yorkais de 75 ans et plus dès lundi.