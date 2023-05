Davantage de personnel étranger est nécessaire pour lutter contre les prix des denrées alimentaires, disent les chefs de l’industrie au No 10

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Il n’est pas possible de remplacer les travailleurs étrangers dans l’agriculture et d’autres industries par des travailleurs britanniques, ont averti des groupes du secteur alimentaire après que Suella Braverman ait appelé à « moins de dépendance » à l’égard de la main-d’œuvre étrangère.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré lors d’une conférence de droite que la Grande-Bretagne « ne doit pas oublier comment faire les choses par nous-mêmes » et qu’il n’y a « aucune bonne raison » pour laquelle le Royaume-Uni ne peut pas former suffisamment de bouchers et de cueilleurs de fruits.

Mais les dirigeants de l’industrie ont déclaré que davantage de personnel à l’étranger était nécessaire pour faire face aux pénuries et aider à lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires, alors que les chefs agricoles et les patrons de supermarchés se réunissent pour un sommet au n ° 10 mardi.

Le gouvernement a déjà augmenté le nombre de visas pour les travailleurs agricoles saisonniers pour cette année de 15 000 à 45 000. Malgré cette hausse, plusieurs secteurs signalent encore des pénuries de personnel, qui font grimper les salaires et augmentent les coûts pour les consommateurs.

Le Syndicat national des agriculteurs (NFU) fait pression pour que le nombre de visas pour les travailleurs saisonniers soit augmenté – soulignant l’échec de la campagne «Pick for Britain» qui a tenté de recruter des travailleurs domestiques de 2020 à 2021, car les postes vacants ne peuvent pas être pourvus sans migration.

La présidente Minette Batters a déclaré qu’il était «important que nous ayons un programme de travailleurs saisonniers qui dure neuf mois» au lieu de six – affirmant que les pénuries de main-d’œuvre restaient «difficiles et coûteuses» pour les agriculteurs.

Elle a déclaré à Sky News: « Nous n’avons tout simplement pas assez de chômeurs pour le moment pour occuper les emplois disponibles », ajoutant que la Grande-Bretagne a perdu 16 millions de livres sterling de fruits et légumes gaspillés l’année dernière.

Le président adjoint de la NFU, Tom Bradshaw, a déclaré que le syndicat faisait maintenant pression pour un programme de visas glissants de cinq ans, ainsi que des permis prolongés à neuf mois pour « stimuler la production britannique de fruits et légumes nutritifs et abordables ».

Il a dit L’indépendant: « La campagne Pick for Britain de Defra, qui a été lancée pour assurer le recrutement de travailleurs domestiques, a finalement mis en évidence que la main-d’œuvre britannique n’est pas en mesure d’effectuer un travail saisonnier. »

Suella Braverman a déclaré « aucune bonne raison » pour laquelle le Royaume-Uni ne peut pas former suffisamment de bouchers et de cueilleurs de fruits

Cela fait suite à des pénuries d’œufs et de produits frais dans les rayons des supermarchés ces derniers mois, car les conditions météorologiques, le Brexit et le conflit en Ukraine ont tous eu un impact sur les agriculteurs et les fournisseurs nationaux.

La British Meat Processors Association (BMPA) a déclaré L’indépendant le manque de main-d’œuvre dans le secteur de la viande était estimé à 10 pour cent. Le directeur général Nick Allen a déclaré qu’il faudrait des « décennies » pour que l’industrie passe à une main-d’œuvre britannique.

« Malgré des efforts considérables, les entreprises de viande ont encore du mal à recruter et à retenir des travailleurs britanniques », a déclaré un porte-parole de la BMPA. « En raison de la situation géographique des usines, les travailleurs peuvent avoir besoin de déménager pour occuper ces emplois qu’ils ne sont pas toujours capables ou désireux de faire. »

L’association a averti que les pénuries alimentaires pourraient s’aggraver dans un proche avenir, car l’inflation des prix alimentaires a réduit la demande de viande, et si la demande augmente à nouveau « l’industrie aura à nouveau du mal à recruter le personnel dont elle a besoin ».

La Food and Drink Federation (FDR) pousse également le gouvernement de Rishi Sunak à aider à remédier aux pénuries de main-d’œuvre – affirmant que la crise faisait grimper les prix dans les supermarchés.

Le directeur de la croissance du FDF, Balwinder Dhoot, a déclaré L’indépendant: « L’industrie est confrontée à des pénuries de main-d’œuvre importantes et tenaces dans une variété de rôles, des opérateurs d’entrepôt aux ingénieurs. Ces pénuries… entravent la croissance et contribuent à la hausse des coûts.

La secrétaire à l’environnement, Therese Coffey, participera au sommet (fil de sonorisation)

La star de Clarkson’s Farm, Kaleb Cooper – qui conseille Jeremy Clarkson dans la populaire série Amazon Prime – fait partie des leaders de l’alimentation qui sont arrivés au n ° 10 pour un sommet visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des supermarchés du Royaume-Uni.

La secrétaire à l’Environnement, Therese Coffey, a déclaré que les mesures récemment annoncées par le gouvernement, qui comprennent un investissement de 30 millions de livres sterling dans les nouvelles technologies, visaient à mettre « plus de produits britanniques dans les rayons et les assiettes des supermarchés ».

Le gouvernement a annoncé que 45 000 visas seront à nouveau disponibles pour le secteur horticole l’année prochaine, leur permettant de planifier à l’avance la saison de cueillette.

Les ministres promettent également plus d’argent pour aider à stimuler les ventes de produits alimentaires britanniques sur le marché mondial, y compris le financement d’un plus grand nombre de salons commerciaux mondiaux et la promotion des exportations de fruits de mer.

La directrice générale du FDF, Karen Betts, a déclaré que le sommet risquait « d’être une occasion manquée » de lutter contre l’inflation qui a un impact sur le coût de la nourriture et des boissons.

Elle a déclaré: «Parallèlement aux questions agricoles, nous pensons que le sommet doit aborder une réglementation coûteuse et lourde, les exigences d’étiquetage post-Brexit, les pénuries de compétences et la complexité des contrôles aux frontières, qui font tous augmenter les coûts lorsque l’inflation des prix alimentaires est à un record.