Davantage de Palestiniens déplacés alors qu’Israël combat le Hamas dans le sud de Gaza

DUBAI : La guerre brutale menée par Israël à Gaza menace de mettre fin à l’existence des chrétiens palestiniens à la fois dans l’enclave et en Cisjordanie occupée, a déclaré le révérend Munther Isaac de l’Église évangélique luthérienne de Noël de Bethléem.

Apparaissant dans l’émission hebdomadaire “Frankly Speaking”, l’émission hebdomadaire Arab News, le pasteur palestinien n’a pas mâché ses mots en s’exprimant sur des sujets allant de la position de l’Église sur le conflit à la question de savoir si l’Occident a commencé à se retourner contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«C’est un génocide. Israël a dit au monde ce qu’il faisait, ce qu’il voulait faire, et les faits parlent d’eux-mêmes », a-t-il déclaré.

« En quoi le meurtre de milliers d’enfants était-il une légitime défense ? Quel est le rapport avec le 7 octobre ? Comment le déplacement de près de 2 millions de personnes s’est-il déroulé en état d’autodéfense ?

Des militants dirigés par le groupe palestinien Hamas ont tué environ 1 300 personnes, pour la plupart des civils, lors d’une attaque sans précédent contre des communautés du sud d’Israël le 7 octobre de l’année dernière. 250 autres personnes ont été prises en otage, selon Israël.

Ces événements ont déclenché l’attaque de représailles d’Israël contre Gaza, qui a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et réduit en ruines de vastes pans de l’enclave.

« Il est devenu clair pour nous, surtout en tant que Palestiniens, dès les premières semaines de la guerre, voire quelques jours, qu’il s’agissait d’une tentative de mettre fin à la vie à Gaza telle que nous la connaissons », a déclaré Isaac.

La guerre a eu un effet d’entraînement au-delà de Gaza, et les dizaines de milliers de chrétiens qui vivent en Cisjordanie souffrent également, a ajouté Isaac.

« Ici, en Cisjordanie, de nombreuses familles chrétiennes palestiniennes ont déjà quitté leur pays par peur. Ils regardent ce qui se passe à Gaza et se demandent : « Est-ce que cela pourrait nous arriver un jour ? »

Isaac a déclaré qu’il est « impossible de prospérer en tant que communauté au milieu des conflits, de l’oppression et de l’occupation.

« La vie ici était si difficile avant le 7 octobre ; c’est encore plus difficile maintenant. Beaucoup ont perdu leur emploi faute de tourisme. Jérusalem est désormais complètement bloquée, isolée de nous. »

La communauté d’Isaac était déjà une minorité confrontée à ses propres défis avant même le 7 octobre, avec seulement environ 1 000 chrétiens résidant à Gaza.

Même si Israël se présente souvent comme le protecteur des chrétiens du Moyen-Orient, les campagnes de bombardements à Gaza ont ravagé les maisons et les églises des chrétiens palestiniens.

« Il existe cette illusion selon laquelle Israël traite les chrétiens de manière favorable ou spéciale. Et au contraire, cette guerre a permis de garantir que ce n’est pas vrai », a déclaré Isaac à Katie Jensen, l’animatrice de « Frankly Speaking ».

Le bombardement de l’église grecque orthodoxe Saint Porphyre de Gaza, le 19 octobre, a coûté la vie à au moins 18 civils palestiniens qui s’étaient réfugiés dans l’église. Deux mois plus tard, des tireurs isolés israéliens auraient abattu une mère et sa fille alors qu’elles quittaient l’unique église catholique de Gaza.

« Quiconque voit ce qui s’est passé à Gaza se rend compte que tout le monde est une cible. Les églises n’étaient pas sûres. Les chrétiens se sont réfugiés dans les églises en pensant qu’ils étaient en sécurité, mais évidemment ils avaient tort », a déclaré Isaac.

Bien que la communauté chrétienne de Gaza, déjà petite, ait été frappée d’un coup particulièrement sévère avec la mort d’un grand nombre de ses membres, Isaac a clairement indiqué qu’il ne cherchait aucun traitement spécial pour les chrétiens de Palestine.

“Je ne pense pas que nous souhaitions être traités d’une manière spéciale”, a-t-il déclaré. « Nous voulons la fin de la guerre. Nous voulons la fin de l’occupation.

« Nous voulons contribuer à une réalité dans laquelle les droits de tous les citoyens sont égaux. Nous voulons nous sentir égaux à tous les autres habitants de ce pays, musulmans et juifs. »

Passant au dossier de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye, Isaac a réitéré que les actions d’Israël à Gaza constituent un génocide et n’ont aucun rapport avec l’attaque du 7 octobre.

Il s’est dit choqué par « le fait que les pays occidentaux qui se vantent tout le temps des droits de l’homme et du droit international soient prêts à fermer les yeux sur quelque chose comme ça ».

Il a salué l’engagement de l’Afrique du Sud dans la procédure contre Israël, qui a débuté fin décembre de l’année dernière.

La CIJ a rendu son arrêt le 26 janvier, ordonnant à Israël de « prévenir le génocide et de s’abstenir de tuer, de blesser, de détruire des vies et d’empêcher les naissances », de permettre la fourniture de services humanitaires et de soumettre des rapports réguliers à la Cour.

Bien qu’il ait statué en faveur de l’Afrique du Sud sur de nombreux points, le jugement n’est pas allé jusqu’à ordonner un cessez-le-feu immédiat – et nombreux sont ceux qui doutent que la décision soit exécutoire ou autre chose que symbolique.

Cependant, pour Isaac, il est important qu’« Israël se rende compte qu’il existe des pays (et) des dirigeants prêts à rester fermes et à prendre des positions courageuses. Israël a fait ce qu’il a fait parce que personne n’a jamais tenu Israël pour responsable. »

Il a déclaré : « J’étais content à l’idée que tous les crimes d’Israël aient été exposés aux yeux du monde entier.

« Je suis très heureux que ce soit un pays comme l’Afrique du Sud qui ait pris la tête des efforts, car il a la crédibilité morale et l’autorité nécessaires pour parler de ces questions. Un pays qui a enduré la colonisation et l’apartheid a la crédibilité nécessaire pour s’exprimer contre la colonisation, l’apartheid et le génocide.

Lors de son sermon de Noël l’année dernière, un plaidoyer émouvant intitulé « Le Christ dans les décombres », Isaac a condamné de manière cinglante ce qu’il considérait comme de l’hypocrisie, des doubles standards et du silence pratiqués à la fois par les nations occidentales et par l’Église.

« À l’ombre de l’empire, ils transforment le colonisateur en victime et le colonisé en oppresseur », a-t-il déclaré.

Dans son sermon désormais viral, Isaac a critiqué ce qu’il considère comme l’hypocrisie des États occidentaux, en disant : « À nos amis européens, je ne veux plus jamais vous entendre nous faire la leçon sur les droits de l’homme ou le droit international. Et je le pense vraiment.

Alors que les Palestiniens ont bénéficié du soutien du monde entier, depuis la décision de la CIJ jusqu’aux manifestations de masse et aux élans de solidarité à travers le monde, d’autres n’étaient pas aussi enclins à critiquer Israël pour ses actions. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, entre autres, se sont opposés au jugement.

Alors que de plus en plus de civils meurent à cause des bombardements et des opérations militaires à Gaza, certains signes montrent que même les alliés les plus puissants d’Israël commencent à prendre leurs distances. Isaac, cependant, voit tout signe de soutien de la part des grandes puissances occidentales comme des paroles vides de sens.

« Depuis des mois maintenant, nous entendons dire que l’Amérique a fixé des lignes rouges à Israël quant à ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. Et toutes ces lignes rouges ont été franchies », a-t-il déclaré.

Pour Isaac, « tout ce que l’Amérique dit à propos de la guerre nous parvient comme des paroles vides de sens. Jusqu’à ce que nous le voyions, nous n’y croirons (pas). Et pour être honnête, cela a été l’élément le plus important qui a donné du pouvoir à Israël et lui a permis de commettre de tels crimes de guerre, parce que personne ne le tient pour responsable. Vous pouvez dire ce que vous voulez lors des conférences de presse, mais ce qui compte pour nous, ce sont les faits sur le terrain.»

Déplorant ce qu’il a appelé l’incapacité des pays à majorité chrétienne à soutenir les droits des Palestiniens, il a déclaré : « Pour être honnête, c’est très décevant et décourageant, surtout si l’on combine cela avec les déclarations publiques de beaucoup de ces pays sur leur inquiétude quant à la présence chrétienne. au Moyen-Orient.

« Pourtant, tout ce qu’ils font, c’est soutenir des politiques qui mettent en danger notre présence. C’est tellement hypocrite et tellement dédaigneux de nos difficultés, de nos opinions et de nos points de vue. Ils ne nous parlent jamais.

« Ils ne nous considèrent pas, nous, Palestiniens, comme des égaux, que nous soyons chrétiens ou musulmans. C’est le cœur du problème», a-t-il déclaré.

« Ils ont d’autres projets. Ils ont des ambitions politiques. Ils ont des alliances politiques, et c’est ce qui les intéresse le plus (au détriment de notre présence, de notre réalité sur le terrain).»

En plus de dénoncer le silence ou les doubles standards des gouvernements, Isaac a critiqué la position des églises, dont beaucoup, en tant qu’institutions, restent silencieuses même si les fidèles expriment leur soutien.

« Les dirigeants de l’Église ne parlent pas au nom de leur peuple. Je pense que les gens réalisent clairement qu’il existe une grave injustice et qu’ils sont très préoccupés par ce qui se passe à Gaza. Pourtant, les dirigeants de l’Église sont paralysés pour parler et défier Israël pour ce qu’il fait. »

On lui a demandé si la position religieuse comptait vraiment dans un monde largement laïc, où la politique et les élections à venir ont clairement le dessus.

« J’espère que c’est le cas, et la question est de savoir quelle position religieuse compte », a-t-il déclaré. « N’oublions pas qu’Israël utilise la Bible pour justifier ce qu’il fait.

« De nombreux chrétiens soutiennent Israël pour leurs convictions théologiques et certainement beaucoup, et pas seulement les groupes juifs, utilisent la religion pour justifier l’exclusivité, le fondamentalisme et le déni des droits de l’autre. »

Isaac n’a pas hésité à appeler les chefs religieux à adopter une position ferme à l’égard de Gaza, affirmant qu’« il est temps que les voix qui croient en l’inclusivité, en la paix, en la justice et l’égalité se fassent entendre, et non de manière diplomatique et agréable ».

« Je suis fatigué, pour être honnête, des chefs religieux qui appellent simplement à la paix et prient pour la paix », a-t-il déclaré.

« Nous devons appeler les choses par leur nom. Il existe un système d’apartheid dans notre pays. Il est temps de parler pour faire respecter ces principes.

En tant que personnalité religieuse, quelle est la position d’Isaac sur le droit des Juifs à vivre en paix, d’autant plus que Jérusalem est un lieu saint commun aux trois confessions abrahamiques ?

