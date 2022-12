Davantage de migrants ont été déposés devant le domicile du vice-président par temps glacial la veille de Noël – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – Plusieurs bus remplis de migrants ont été déposés devant la résidence du vice-président Kamala Harris à Washington, DC, la veille de Noël par un temps de 18 degrés tard samedi.

Selon un responsable de l’administration, deux premiers bus ont été transportés vers des abris locaux. D’autres bus sont arrivés devant la résidence du vice-président plus tard samedi soir. Une équipe de CNN a vu des migrants être déposés, certains migrants ne portant que des T-shirts par temps glacial. On leur a donné des couvertures et on les a fait monter dans un autre bus qui se rendait à une église locale.

Amy Fischer, une bénévole du Migrant Solidarity Mutual Aid Network, qui reçoit des migrants envoyés à DC depuis le printemps, a déclaré que l’organisation s’était préparée aux arrivées de samedi soir, après en avoir été informée plus tôt par une ONG travaillant à la frontière en Texas.

Les arrivées comprenaient des demandeurs d’asile d’Équateur, de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela, du Pérou et de Colombie, selon Fischer, qui a déclaré à CNN que les bus étaient censés se rendre à New York mais ont été détournés vers DC en raison de la météo. Des bus remplis de migrants sont arrivés à Washington hebdomadaire depuis avril.

SAMU First Response, une organisation à but non lucratif qui aide les migrants depuis que les bus ont commencé à arriver à Washington plus tôt cette année, était également sur le terrain samedi soir pour aider les arrivées.

«La communauté de DC accueille des bus du Texas à chaque fois qu’ils viennent depuis avril. La veille de Noël et le froid glacial ne sont pas différents », a déclaré Fischer. “Nous sommes toujours là pour accueillir les gens à bras ouverts.”

On ne sait pas qui est responsable de l’envoi des migrants à l’Observatoire naval, où se trouve la résidence du vice-président, bien que CNN ait rapporté plus tôt cette année que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait envoyé des bus de migrants vers le nord, y compris à un endroit à l’extérieur de la maison de Harris. CNN a contacté le bureau d’Abbott pour commenter les derniers arrivants.

La Maison Blanche, cependant, a blâmé le gouverneur du Texas, qualifiant cela de “coup cruel, dangereux et honteux”.

“Le gouverneur Abbott a abandonné des enfants sur le bord de la route par des températures inférieures à zéro la veille de Noël sans coordination avec les autorités fédérales ou locales”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan, dans un communiqué.

«Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à travailler avec n’importe qui – républicain ou démocrate – sur de vraies solutions, comme la réforme globale de l’immigration et les mesures de sécurité aux frontières que le président Biden a envoyées au Congrès le premier jour de son mandat, mais ces jeux politiques accomplissent rien et seulement mettre des vies en danger », a déclaré Hasan.

Abbott est l’un des trois gouverneurs républicains au moins à s’être attribué le mérite de emmener ou voler des migrants vers le nord cette année pour protester contre les politiques d’immigration de l’administration Biden. Il avait précédemment confirmé en septembre que son état avait envoyé les bus à la résidence de Harris à ce moment-là.

CORRECTION : Une version antérieure de cette histoire a mal identifié la personne qui a parlé de la préparation de son groupe pour les arrivées de migrants. Il s’agissait d’Amy Fischer, une bénévole du Réseau d’entraide solidaire des migrants.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

