Davantage de médecins au Canada devraient prescrire des médicaments plus sûrs pour réduire les surdoses : ministre

Le ministre canadien de la Santé mentale et des Toxicomanies affirme que davantage de médecins à travers le pays devraient être prêts à prescrire un approvisionnement plus sûr en médicaments pour réduire les surdoses au lieu de craindre de se heurter à des obstacles de la part de leurs collèges de réglementation.

Carolyn Bennett a déclaré qu’un document d’orientation du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique pourrait être très utile dans d’autres provinces et territoires.

“Nous sommes, je pense, un peu limités pour le moment, franchement, à cause de certaines des approches des collèges de médecins et de chirurgiens à travers le pays”, a déclaré Bennett lors d’une conférence de presse mercredi.

“Les médecins ont estimé qu’ils ne pourraient pas le faire sans faire l’objet d’une enquête par (leur) collège, malheureusement.”

Le BC College a déclaré que les médecins qui prescrivent des alternatives de qualité pharmaceutique aux drogues illicites dans le cadre d’un plan de traitement complet ou d’une stratégie autonome de réduction des méfaits pourraient mieux soutenir les patients et réduire leur risque de surdose et de décès.

La pratique est basée sur une directive politique élaborée en juillet dernier par les ministères de la Santé et de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique dans le cadre d’une réponse urgente à la crise des surdoses.

Bennett a fait ces commentaires tout en annonçant des initiatives de réduction des méfaits à travers le Canada, y compris sept programmes d’approvisionnement plus sûrs en Colombie-Britannique et en Ontario, impliquant un financement de 40 millions de dollars qui a déjà été budgétisé pour divers programmes.

Plus de 7 500 personnes à travers le pays ont fait une surdose mortelle l’année dernière, a-t-elle déclaré, et il est temps que les Canadiens comprennent le rôle qu’ils pourraient jouer dans la lutte contre la stigmatisation liée à la consommation de drogues.

« De Cape Spear à Haida Gwaii, de Carcross à Windsor dans le sud de l’Ontario, des gens meurent », a déclaré Bennett.

Elle a déclaré que les restrictions pandémiques telles que les limites de rassemblement rendaient plus difficile l’accès aux services pour les personnes, tandis que la discrimination systémique et le racisme dans le système de santé signifient que les gens ne demandent pas d’aide.

“Il y a un consensus émergent sur le fait que nous devons faire plus pour inverser cette tendance dévastatrice, sauver des vies et combler les lacunes qui existent dans nos systèmes de santé afin que davantage de personnes puissent obtenir les soins dont elles ont besoin”, a-t-elle déclaré.

Cependant, même en Colombie-Britannique, les médecins ont du mal à prescrire des opioïdes plus sûrs.

Sur 7 229 médecins de famille en exercice, 1 607 ont déclaré sur leur formulaire de renouvellement annuel de licence 2022 qu’ils prescrivaient un approvisionnement plus sûr, a déclaré le BC College of Physicians and Surgeons.

Le collège a déclaré dans une réponse écrite que certaines de ses préoccupations comprennent une pénurie de médecins de famille qualifiés dans toute la province, ainsi que des lignes directrices cliniques limitées pour le soutien et la formation.

Il a également déclaré que la recherche clinique limitée sur l’approvisionnement plus sûr prescrit, ce qui est noté dans la directive politique de la province, qui indique qu’une évaluation devrait recueillir des preuves pour déterminer la faisabilité d’élaborer des directives cliniques à l’échelle de la province pour soutenir une adoption plus large à travers la Colombie-Britannique.

«La prescription d’approvisionnement plus sûr est difficile et nécessite également beaucoup de ressources», a déclaré le collège, notant qu’il est nécessaire d’avoir accès à des équipes de soins de santé qui peuvent fournir des soutiens sociaux supplémentaires comme des conseils, un logement sûr et des travailleurs sociaux.

« Ces services ne sont pas facilement disponibles dans toutes les communautés. De plus, le modèle actuel de rémunération à l’acte n’aide pas les médecins de famille à faire ce travail difficile.

En mai, Bennett s’est jointe à Sheila Malcolmson, son homologue de la Colombie-Britannique, pour annoncer que les toxicomanes de la province ne seront pas accusés de posséder jusqu’à 2,5 grammes d’opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamine ou de MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy, pendant trois ans. Le plan devrait démarrer le 31 janvier 2023, le premier déménagement de ce type en Amérique du Nord.

La moitié du financement de 40 millions de dollars annoncé mercredi par Bennett est destinée aux services en Ontario, tandis que le reste a été réparti entre toutes les autres provinces et le Yukon.

Michael Vonn, PDG de la PHS Community Services Society, qui fournit des services de réduction des méfaits et de logement à Vancouver et à Victoria, a déclaré qu’une nouvelle subvention permettra l’installation d’un système technologique qui alerte les intervenants d’urgence si quelqu’un risque de surdose.

L’application Lifeguard Digital Health envoie une alerte si un résident qui consomme seul de la drogue ne répond pas à une alerte qui l’incite à l’éteindre, ce qu’il ne pourrait pas faire s’il était inconscient. Cela inciterait le personnel à vérifier cette personne avant que le système n’appelle les ambulanciers paramédicaux si l’aide n’arrive pas.

La société a documenté 2 047 surdoses en 2021, dont 309 se sont produites dans des unités privées, a déclaré Vonn.

Le système s’appuie sur un projet pilote réussi et profiterait aux résidents d’environ 1 500 logements avec services de soutien et 200 places dans des refuges, a déclaré Vonn.

—Camille Bains, La Presse canadienne

