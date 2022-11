Davantage de manifestants en Iran condamnés à mort alors que les troubles politiques persistent

Des gens brandissent des images et des pancartes lors d’une manifestation en l’honneur de Jina Mahsa Amini et des autres manifestants tués place Joachim du Bellay à Paris, le 13 novembre 2022.

Le pouvoir judiciaire iranien a prononcé trois autres condamnations à mort contre des personnes impliquées dans des manifestations anti-gouvernementales à la suite du décès d’une femme qui aurait enfreint les règles strictes du pays en matière de port du foulard, a rapporté le site Web du pouvoir judiciaire Mizan Online.

Cela survient après que le tribunal révolutionnaire iranien a prononcé sa première condamnation à mort dimanche en raison de son implication dans des manifestations anti-régime. Le prisonnier anonyme a été inculpé après avoir été accusé d’avoir incendié un bâtiment gouvernemental, d’avoir troublé l’ordre public, d’avoir commis un crime contre la sécurité nationale et d’être “un ennemi de Dieu et de la corruption sur Terre”.

Les trois prisonniers nouvellement condamnés à mort pourraient faire appel de leurs verdicts, Reuters a rapporté, citant les médias d’État iraniens.

C’est la première fois que les manifestations en Iran ne portent pas sur un problème économique ou politique spécifique, mais la République islamique elle-même, Vali Nasr, professeur à l’école d’études internationales avancées de l’Université Johns Hopkins, a déclaré à CNBC.

“Toute une jeune génération défie les règles comme le port du foulard et le gouvernement iranien essaie pleinement de gérer les manifestations”, a déclaré Nasr. “Les manifestations suscitent une grande attention des médias américains et européens, et de sévères critiques de l’Iran. Cela pourrait potentiellement entraîner une toute nouvelle série de sanctions contre l’Iran pour sa répression.”

Le pouvoir judiciaire iranien a annoncé la semaine dernière que 1 024 actes d’accusation avaient été émis en relation avec les manifestations dans la seule province de Téhéran, a déclaré Amnesty International dans un communiqué. rapport publié mercredi.

L’organisation de défense des droits humains a ajouté que 21 détenus ont été inculpés d’infractions liées à la sécurité passibles de la peine de mort, et que les autorités iraniennes tentent de précipiter la procédure pour les exécuter en public.

Des manifestations contre le gouvernement iranien ont éclaté il y a deux mois lorsque Mahsa Amini, 22 ans, est décédée après avoir été détenue par la « police des mœurs » du pays pour tenue inappropriée. Les autorités iraniennes n’ont affirmé aucun acte répréhensible et affirment qu’Amini est décédé d’une crise cardiaque ; mais sa famille et des masses d’Iraniens accusent le gouvernement de dissimulation.

Les femmes et les étudiantes ont joué un rôle central dans les manifestations, agitant et brûlant leur foulard en solidarité avec Amini et en représailles contre le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.