Davantage de maçons, de couvreurs et d’ouvriers du bâtiment obtiennent le feu vert pour venir au Royaume-Uni

PLUS de maçons, couvreurs et charpentiers obtiendront le feu vert pour venir en Grande-Bretagne à partir d’aujourd’hui.

Une série d’emplois ont été ajoutés à la liste des professions en pénurie – assouplissant les restrictions de visa pour les personnes qui souhaitent venir travailler ici.

Les travailleurs de la construction étrangers pourront obtenir plus facilement des visas Crédit : Alamy

Cela survient malgré des niveaux de migration atteignant un record de 606 000 il y a quelques semaines à peine.

Les ministres disent qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’ouvrir la porte à davantage de migrations pour tenter de combler les lacunes de notre propre marché du travail.

Mais les critiques ont déclaré qu’il était vital de commencer à former correctement notre propre main-d’œuvre et de cesser de compter sur la main-d’œuvre étrangère pour pourvoir les emplois.

Les rôles de construction qui ont été ajoutés à partir d’aujourd’hui sont :

Maçons et maçons

Couvreurs, couvreurs et couvreurs

Charpentiers et menuisiers

Plâtriers

Construction et métiers du bâtiment non classés ailleurs

Lorsqu’il a été annoncé plus tôt cette année, le chancelier Jeremy Hunt a été contraint de nier qu’il s’agissait d’une trahison du Brexit.

Il a insisté : « les gens qui ont voté pour le Brexit n’ont pas voté pour la non immigration ».

Les ministres examinent la liste tous les six mois pour voir s’ils doivent la mettre à jour et faciliter l’obtention de visas pour un plus grand nombre de personnes, ou renforcer le système.

Un autre examen est attendu d’ici l’automne.

Suzannah Nichol MBE, directrice générale de Build UK, a déclaré: «Il est essentiel que la construction soit en mesure de pourvoir les postes vacants et de résoudre rapidement les pénuries autour de rôles particuliers, nous nous félicitons donc de l’annonce que cinq professions seront ajoutées à la liste des professions en pénurie, ce qui aidera le l’industrie continue de fournir les écoles, les maisons, les hôpitaux et les infrastructures dont nous avons besoin. »