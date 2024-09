Davantage de lits d’hébergement et une répression contre les tentes signifient moins de campements de sans-abri à San Francisco

SAN FRANCISCO — Les trottoirs autrefois remplis de tentes, de bâches et de personnes évanouies à côté de tas d’ordures ont en grande partie disparu de vastes zones de San Francisco, une ville largement connue pour sa population de sans-abri visible.

Le nombre de personnes dormant à l’extérieur est tombé à moins de 3 000 en janvier, le plus bas niveau enregistré par la ville depuis une décennie, selon un comte fédéral.

Et ce chiffre a probablement encore baissé depuis que le maire London Breed, une démocrate de une réélection difficile combattez ce novembre — a commencé à renforcer l’application de la loi des lois anti-camping en août suite à une Cour suprême des États-Unis décision.

Sans-abrisme à aucun chemin n’a disparuet a en fait augmenté de 7 %, pour atteindre 8 300 en janvier, selon le même décompte fédéral.

Mais le problème est désormais hors de la vue du public, ce qui soulève la question de savoir où les gens sont allés et si ce changement marque un tournant dans une crise longtemps associée à San Francisco.

« Nous constatons des trottoirs beaucoup plus propres », a déclaré Terry Asten Bennett, propriétaire du magasin Cliff’s Variety dans le quartier historiquement gay de la ville. Quartier de Castroajoutant qu’elle déteste voir des sans-abri déplacés.

« Mais aussi, en tant que propriétaire d’entreprise, j’ai besoin de rues propres et accueillantes pour encourager les gens à venir faire du shopping et visiter notre ville », a-t-elle déclaré.

Les défenseurs des sans-abri affirment que les opérations de ratissage des campements qui obligent les gens à quitter la rue sont un moyen facile de dissimuler le sans-abrisme à la vue du public.

« Les refuges doivent toujours être une solution transitoire », a déclaré Lukas Illa, un organisateur de la Coalition on Homelessness de San Francisco. « Nous ne devrions pas laisser les gens y rester comme solution à long terme. »

D’autres villes de Californie ont également signalé une baisse du nombre de sans-abri visibles, grâce à une meilleure sensibilisation et à davantage de logements temporaires. La ville balnéaire de Santa Cruz a signalé une baisse de 49 % du nombre de personnes dormant sans abri cette année, tandis que Los Angeles a enregistré une baisse de 10 %.

San Francisco a augmenté le nombre de lits d’hébergement et de logements permanents avec assistance de plus de 50 % au cours des six dernières années. Dans le même temps, les autorités municipales sont en passe de dépasser les près de 500 balayages effectués l’année dernière, avec Breed donner la priorité aux tickets de bus hors de la ville pour les sans-abri et autoriser la police faire davantage pour éliminer les tentes.

La police de San Francisco a émis au moins 150 contraventions pour hébergement illégal depuis le 1er août, dépassant les 60 contraventions des trois années précédentes. Les équipes de la ville ont également supprimé plus de 1 200 tentes et structures.

Il est extrêmement difficile de retrouver les sans-abri et il est impossible de savoir où sont passés tous ceux qui vivaient autrefois dans les rues de San Francisco.

Il y a encore des gens qui dorment sur les trottoirs, certains avec juste une couverture, et des tentes continuent de pousser sous les ponts d’autoroute et dans les coins les plus isolés de la ville. Mais les tentes qui poussaient autrefois devant les bibliothèques et les stations de métro, et qui s’étendaient sans fin sur des pâtés de maisons dans les quartiers de Mission, du centre-ville et de South of Market, ont disparu. Même les personnes en difficulté Quartier du filet mignon a vu des progrès.

Steven Burcell, devenu sans-abri il y a un an après qu’une blessure à l’épaule lui ait coûté son emploi, a emménagé dans l’une des 60 nouvelles petites cabanes en mai après que la voiture dans laquelle il vivait ait pris feu.

Mission Cabins est un nouveau type d’abri d’urgence qui offre de l’intimité et accepte les animaux de compagnie. Mais comme tous les abris, il a des règles. Aucune drogue, aucune arme, ni aucun invité extérieur n’est autorisé. Les résidents doivent consentir à ce que leur chambre soit fouillée.

« Au début, c’était difficile, vous savez, d’entrer et de s’habituer à être fouillé et à voir les gens fouiller vos sacs », a reconnu Burcell, 51 ans.

Sa chambre bien rangée de 6 mètres carrés contient un lit double, des paires de chaussures alignées près d’une porte qui se verrouille et s’ouvre sur une cour ensoleillée qui, un matin récent, était remplie des voix des enfants jouant à l’école primaire d’à côté.

« Avoir son propre espace à l’intérieur ici et fermer la porte, ne rien partager avec personne », a-t-il déclaré, « c’est énorme. »

Mais Burcell s’oppose aux opérations de ratissage des campements. Il a déclaré que deux de ses amis avaient refusé des lits parce qu’ils pensaient – ​​à tort, a-t-il dit – que l’abri serait infesté de rongeurs. Cela n’a pas empêché les équipes de saisir leur tente et tout ce qu’elle contenait.

« Maintenant, ils n’ont plus rien. Ils n’ont plus aucun abri », a-t-il dit. « Ils se baladent et prennent le bus, comme beaucoup de gens. »

Depuis 2018, San Francisco a ajouté 1 800 lits d’hébergement d’urgence et près de 5 000 unités de logement permanent avec assistance, où les gens consacrent 30 % de leurs revenus au loyer et le reste est subventionné, portant le total à plus de 4 200 lits et 14 000 unités.

Race, qui en premier a gagné le bureau en juin 2018, peut revendiquer le mérite de l’expansion, même si certains plans étaient en place avant qu’elle ne devienne maire et que son administration ait bénéficié d’une aide financière considérable.

L’argent provenait du gouvernement fédéral qui luttait contre la pandémie et d’un gouverneur de Californie – et ancien maire de San Francisco – qui a fait de la lutte contre le sans-abrisme et campements de tentes sa priorité. Le gouverneur Gavin Newsom a a injecté au moins 24 milliards de dollars dans cet effort depuis son arrivée au pouvoir en 2019, notamment un programme visant à transformer les hôtels en logements.

San Francisco a également bénéficié d’une année 2018 controversée impôt sur la fortune des titans technologiques de la ville Breed s’y est opposé, affirmant que les entreprises partiraient. Il n’y a pas eu d’exode et la La pandémie éclipsée toute retombée.

Le fonds ont aidé à sortir les gens de la rue et ont triplé le budget annuel du Département des sans-abri et du logement avec services de San Francisco, passant de près de 300 millions de dollars en 2018 à 850 millions de dollars cette année.

Mais le budget du département devrait descendre en dessous de 700 millions de dollars l’année prochaine, ce qui inquiète les experts qui affirment qu’il en faut davantage dans une ville où le prix médian d’une maison est de 1,4 million de dollars.

« Le marché immobilier reste trop cher pour un trop grand nombre de personnes. Et tant que cela continuera ainsi, nous verrons des gens se retrouver sans abri », a déclaré Alex Visotzky, chargé de mission auprès de la National Alliance to End Homelessness.

Les défenseurs des sans-abri affirment que c’est la raison pour laquelle les autorités municipales doivent investir dans des logements plus abordables.

L’un de ces endroits est le 835 Turk Street, un ancien hôtel que la ville a acheté et rouvert il y a deux ans pour offrir des logements sociaux. C’est là que vit David Labogin, qui a perdu son logement après la mort de sa mère.

« Bien sûr, les choses pourraient être bien meilleures », a-t-il déclaré, assis sur un lit simple, « mais de là d’où je viens, je n’ai reçu aucune plainte. »

Mais la construction de logements prend plus de temps et la transformation des vieilles propriétés n’est pas bon marché. La ville a acheté le 835 Turk pour 25 millions de dollars et a dépensé 18 millions de dollars — deux fois le montant estimé — le réhabiliter.

D’ici là, les refuges s’adaptent, accueillant des couples et des personnes avec des animaux de compagnie.

Il faut environ deux semaines aux nouveaux résidents pour s’adapter aux règles de Mission Cabins, a déclaré Steve Good, PDG de l’opérateur Five Keys. « Quelques règles pour assurer leur sécurité sont mieux que de vivre dans la rue, où il n’y a aucune règle », a-t-il déclaré.

« Amen », a déclaré Patrick Richardson, 54 ans, qui s’est arrêté pour assister à l’interview de Good. Il se rendait dans une université de deux ans à Oakland où il étudie pour devenir technicien en radiologie.

Richardson dormait sur des canapés et sur le trottoir lorsqu’un travailleur social lui a proposé une cabane.

Sa nouvelle maison, dit-il, « m’a sauvé ».