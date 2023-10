Davantage de familles bénéficient d’une pleine éligibilité au refuge | Actualités, Sports, Emplois

Les nouvelles de Maui

Plus de 2 500 familles étaient pleinement éligibles à un hébergement non collectif lundi matin, contre environ 2 200 vendredi, a rapporté la Croix-Rouge.

Un effort conjoint des travailleurs de l’État, du gouvernement fédéral et de la Croix-Rouge américaine a aidé à résoudre les questions d’éligibilité de centaines de survivants des incendies de forêt à Maui au cours du week-end, garantissant qu’ils peuvent continuer à s’abriter dans des hôtels et des hébergements similaires, selon un communiqué de presse du bureau du gouverneur.

Les survivants déplacés des incendies de forêt pourront continuer à s’inscrire dès aujourd’hui à l’assistance de la Croix-Rouge et de la FEMA jusqu’à ce que tous ceux qui participent au programme d’hébergement non collectif aient vu leur cas examiné et résolu de manière appropriée.

« Hawaï reste déterminé à garantir que chaque personne déplacée de chez elle à cause de cette catastrophe ait un logement. » Green a déclaré dans un communiqué de presse.

« Nous sommes conscients que les habitants de Maui ont été traumatisés par les incendies de forêt, qu’ils ne parlent peut-être pas anglais et qu’ils peuvent avoir des doutes quant à la confiance qu’ils accordent au gouvernement. Nous offrons donc tout notre soutien pour aider à maintenir les kama’aina éligibles dans le NCS. programme, » Vert ajouté. « Cet hébergement est un élément essentiel du filet de sécurité, et nous sommes heureux que la Croix-Rouge ait déployé des efforts supplémentaires pour aider tous les membres de notre communauté qui sont éligibles mais qui ont eu des difficultés avec le processus.

Près de 150 personnes supplémentaires ne satisfont pas à toutes les règles d’éligibilité, mais continueront de bénéficier d’un hébergement et de services dans le cadre d’un programme parallèle en raison de circonstances particulières, telles que :

• Leur statut d’immigration ou de citoyenneté ne répondait pas aux exigences fédérales.

• Ils avaient la citoyenneté des États fédérés de Micronésie, de la République des Îles Marshall ou d’autres États couverts par les Accords de libre association avec les États-Unis.

• Ils n’étaient pas hébergés au moment des incendies et avaient un handicap, des enfants mineurs ou d’autres circonstances qui rendraient difficile leur transition réussie vers un refuge de groupe.

« La citoyenneté et le statut d’immigration n’ont rien à voir avec votre admissibilité, et nous ne partageons pas ces informations avec le gouvernement » a déclaré Brad Kieserman, vice-président des opérations en cas de catastrophe et de la logistique à la Croix-Rouge. « Notre objectif aujourd’hui est de garantir que tous ceux qui participent à ce programme d’hébergement parce qu’ils ont été déplacés de leur domicile à cause de l’incendie restent dans ce programme. »

La Croix-Rouge gère le programme d’hébergement non collectif dans le cadre d’un contrat avec l’État, offrant un hébergement dans des hôtels ou des hébergements similaires – ainsi que des repas et des services de soutien, tels que des soins de santé – à plus de 7 000 personnes provenant d’environ 3 000 ménages. Il offrait plus d’intimité et des conditions plus saines que les refuges de groupe établis immédiatement après les incendies, et le programme sera disponible à plus long terme. « logement pont » avec des cuisines et des équipements similaires sont disponibles, indique le communiqué de presse.

Pour être éligible, les personnes doivent avoir :

• Résidaient dans la zone touchée par l’incendie avant la catastrophe.

• Vous avez été propriétaire/locataire ou membre du ménage d’un propriétaire/locataire dans la zone touchée.

• Résidait dans une maison qui a été détruite ou rendue inhabitable par la catastrophe.

« Il est important que nous continuions à faire tout notre possible pour offrir la stabilité aux personnes déplacées par la catastrophe. » » a déclaré le maire du comté de Maui, Richard Bissen. « Je suis reconnaissant des efforts de la Croix-Rouge américaine et de la FEMA pour aider à répondre aux besoins de notre communauté. Je suis particulièrement reconnaissant que de nombreux résidents temporairement hébergés dans des hôtels aient pu suivre le processus d’enregistrement au cours du week-end pour garantir un hébergement continu.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception