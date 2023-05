Davantage de cueilleurs de fruits migrants seront autorisés au Royaume-Uni si nécessaire, déclare Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Davantage de cueilleurs de fruits saisonniers seront autorisés à entrer au Royaume-Uni s’ils sont nécessaires, a déclaré Rishi Sunak après que le ministre de l’Intérieur ait fait pression pour réduire la migration.

Le Premier ministre a confirmé lors d’un sommet agricole à Downing Street que 10 000 visas supplémentaires pourraient être mis à disposition en plus des 45 000 actuellement alloués au secteur agricole.

Ses commentaires contrastaient apparemment avec ceux de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui a déclaré lundi que la Grande-Bretagne pourrait former ses propres cueilleurs de fruits.





M. Sunak a déclaré au rassemblement d’agriculteurs et d’autres producteurs de denrées alimentaires : « Nous avons déjà prolongé les visas des travailleurs saisonniers pour l’horticulture et la volaille jusqu’à l’année prochaine.

« Mais pour que vous puissiez planifier, nous savons que vous devez connaître les chiffres, donc aujourd’hui je peux confirmer 45 000 autres visas pour l’année prochaine, avec une capacité supplémentaire de 10 000, et je sais que c’est quelque chose que beaucoup d’entre vous ont demandé et je suis heureux que nous puissions livrer cela aujourd’hui.

Il a déclaré que le gouvernement répondait aux besoins des agriculteurs avec des visas supplémentaires.

Les défis auxquels l’industrie alimentaire est confrontée, notamment la persistance des prix élevés, ont été discutés lors du sommet plus tôt mardi, après que le Premier ministre s’est engagé à accorder aux agriculteurs une plus grande protection dans les futurs accords commerciaux.

Qui? l’analyse des prix d’avril sur plus de 26 000 produits alimentaires et boissons chez Aldi, Asda, Lidl, Morrisons, Ocado, Sainsbury’s, Tesco et Waitrose a révélé que l’inflation avait légèrement diminué dans les catégories qui avaient auparavant connu les plus fortes hausses, notamment le lait, les beurres et les pâtes à tartiner et articles de boulangerie.

Mais d’autres groupes d’aliments essentiels comme la viande, le poisson et les légumes ont continué de grimper de mois en mois.

Cela vient après que Mme Braverman a parlé de « l’importance de contrôler la migration légale ».

Dans un discours prononcé lundi à la conférence sur le conservatisme national, le ministre de l’Intérieur a déclaré: « Ce n’est raciste pour personne, minorité ethnique ou autre, de vouloir contrôler nos frontières. »

Après ses remarques, Downing Street a insisté sur le fait que l’accent mis sur la réduction de la migration nette était conforme à l’approche du gouvernement.

Mardi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Ce à quoi nous nous sommes engagés, c’est de veiller à ce que le secteur ait la certitude.

« Nous avons donc confirmé que 45 000 autres visas seront disponibles l’année prochaine. C’est ce qu’ils demandaient… cela leur donne la certitude de pouvoir planifier.

« Le programme est flexible, nous pouvons donc nous ajuster en conséquence. »

Lorsqu’on lui a demandé si davantage de Britanniques devraient être formés pour cueillir des fruits, le porte-parole a répondu « absolument », mais a ajouté : « Un autre domaine dans lequel nous investissons est l’automatisation. Nous offrons un soutien supplémentaire pour aider l’industrie dans cette transition.

« Ce serait une autre façon d’aider à exercer une pression à la baisse sur les coûts. »

L’ancien tsar de l’alimentation Henry Dimbleby a déclaré que M. Sunak « remettait le train sur les rails » avec sa promesse de protéger les agriculteurs.

« Il y avait donc un programme assez compliqué et extrêmement ambitieux pour déplacer notre agriculture afin de produire non seulement de la nourriture, mais aussi de restaurer la biodiversité … puis il a été complètement détruit par Boris Johnson et Liz Truss », l’homme d’affaires, qui avait auparavant dirigé une étude indépendante sur le Royaume-Uni. système alimentaire, a déclaré le programme PM de BBC Radio 4.

« Liz Truss a conclu un accord commercial avec l’Australie qui a rompu l’engagement du manifeste de protéger les normes britanniques. En tant que Premier ministre, elle a rebaptisé Defra en tant que département de croissance, récemment ils ont abandonné la stratégie d’horticulture et ils ont restreint, complètement inutilement, les travailleurs saisonniers dans le cadre d’une sorte de guerre de la culture de l’immigration.

« Les agriculteurs sont passés d’être nerveux mais en quelque sorte à soutenir le programme à avoir peur et à ne pas vraiment comprendre cette approche complètement illogique et incohérente que le gouvernement adoptait. »