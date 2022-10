Davantage de Canadiens sont sur le chemin des tornades, mais ne savent pas toujours qu’ils arrivent

Les tornades se posent à travers le pays, souvent sans avertissements spécifiques aux résidents sur le chemin de la tempête, selon les experts.

Dave Sills, directeur exécutif du Northern Tornadoes Project (NTP) de l’Université Western, dit qu’ils ont constaté qu’Environnement Canada “n’avait pas très bien réussi” à alerter les gens des tornades qui ont touché le pays entre 2019 et 2021.

“Environ 70% des tornades n’avaient pas d’avertissement de tornade – et cela comprenait la plupart des tornades EF-2 que nous avons dans notre base de données”, a-t-il déclaré, faisant référence aux tornades qui peuvent causer des “dommages considérables”, notamment en arrachant les toits des maisons. .

Les tornades sont moins fréquentes au Canada qu’aux États-Unis, où elles sont régulièrement observées dans “Tornado Alley” – la région qui s’étend du nord du Texas au Dakota du Sud. Les données américaines indiquent que les tornades se déplacent régulièrement vers l’est, plus près des régions plus densément peuplées, selon les chercheurs.

Au Canada, les tornades se produisent le plus souvent dans l’extrême sud de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario, mais peuvent également se produire dans le sud de l’Alberta, le sud du Québec et le Nouveau-Brunswick. Les données du NTP suggèrent que la saison de pointe des tornades dans le sud de l’Ontario est maintenant plus probable plus tard au cours de l’été.

Bien que les données du projet n’indiquent pas qu’il y a plus de tornades au Canada – ou que le changement climatique affecte leur fréquence – la croissance démographique et l’expansion des zones suburbaines signifient qu’elles sont de plus en plus sur le chemin des maisons.

« Tout le monde voit ce qui se passe aux États-Unis et se dit : « Eh bien, cela ne se produit pas ici. » Mais pendant nos mois de pointe entre juin et août, tout ce qui se passe aux États-Unis est possible ici », a déclaré Sills.

Épave à Clarence-Rockland, en Ontario, après qu’une importante tempête connue sous le nom de derecho a frappé certaines régions de l’Ontario et du Québec le 21 mai. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Environnement et Changement climatique Canada, le ministère fédéral responsable du service météorologique du pays, affirme que même si des alertes ne sont pas émises pour chaque tornade, elles auraient été publiées pour de nombreux événements de tonnerre et de vent qui les ont engendrés.

“Nous pouvons mentionner dans un avertissement d’orage violent qu’il y a un risque de tornade”, a déclaré Ken Macdonald, directeur exécutif des programmes nationaux à ECCC.

“Le radar météorologique est un excellent outil pour le prévisionniste, mais il ne voit pas réellement les tornades. Il voit l’orage et peut voir qu’il peut y avoir une rotation qui pourrait produire une tornade, mais il ne vous dit pas réellement qu’il y a un tornade.”

“Comme si le sol se recroquevillait vers moi”

Les tornades peuvent survenir soudainement et avec peu de signes avant-coureurs, ce que James Blacksmith sait de première main. Il n’a reçu aucune alerte lorsqu’une tornade s’est formée alors qu’il traversait la route 83 du Manitoba.

Le ciel ne montrait aucune indication d’une tempête imminente, a déclaré Blacksmith à CBC Radio. Ce n’est que lorsque le vent s’est soudainement levé qu’il a su qu’il y avait des problèmes.

“Quelque chose a heurté le toit de ma Jeep. J’ai donc pensé qu’il allait commencer à grêler, alors je me suis arrêté dans une cour de ferme”, a-t-il déclaré. “Je me suis arrêté sous de grands pins … et il y avait un camion blanc qui s’est arrêté à côté de moi.”

La prochaine chose qu’il savait, une tornade s’était formée, atterrissant près de Scarth, Man. “On aurait dit que le sol s’enroulait vers moi, comme une vague”, a-t-il déclaré.

Un arbre est tombé sur le véhicule de Blacksmith, le clouant sur place. Le camion voisin a été tiré dans le vortex de la tornade.

Le camion a été projeté dans les airs, tuant ses deux passagers adolescents. Blacksmith est sorti avec des blessures qui continuent de l’affecter aujourd’hui.

“L’arbre qui est tombé m’a en quelque sorte sauvé la vie, je suppose. Il m’a retenu pendant un certain temps”, a déclaré Blacksmith.

Environnement Canada a classé la tornade comme EF-3avec des vents allant jusqu’à 260 km/h, après l’avoir initialement évalué à EF-2.

Une photo prise par le chasseur de tempête amateur Misheyla Iwasiuk montre une tornade touchant un champ près de Scarth, au Manitoba, à 273 kilomètres à l’ouest de Winnipeg. (Misheyla Iwasiuk/Twitter)

La vaste géographie du Canada rend difficile la prévision des tornades. De vastes étendues de terres inhabitées et de nombreuses zones boisées signifient que de nombreuses tempêtes passent inaperçues.

“Pas toutes les situations où un orage violent a causé des dommages causés par le vent, par exemple, n’irions-nous pas enquêter et déterminer ce que c’était? Une tornade ou était-ce des dommages causés par le vent?” dit Macdonald. “Nous n’avons pas été en mesure de mettre les ressources nécessaires pour le faire.”

Les dommages causés par une tornade EF-0, la tornade la plus faible possible, peuvent ressembler à un événement de vent fort, comme le derecho qui a déferlé sur Ottawa en mai dernier il ajouta.

Améliorations du système de prévision en cours

C’est là qu’intervient le Northern Tornadoes Project. L’équipe de recherche du projet a suivi le nombre de tornades à travers le pays à l’aide de données historiques, d’images satellite à haute résolution et de rapports de témoins oculaires.

En plus de documenter autant de tornades que possible, leur travail a permis de découvrir une tornade majeure jusque-là inconnue qui a frappé le Québec en 2017.

“Il y aura plus d’impacts simplement à cause de la croissance démographique et de l’expansion de nos zones suburbaines”, a déclaré Greg Kopp, chercheur au NTP et titulaire de la chaire ImpactWX en ingénierie des tempêtes violentes à l’Université Western de London, en Ontario.

“Et donc pour séparer tout cela, nous devons vraiment faire cela – ces études détaillées – pour essayer de tout trouver afin que nous ayons une bonne base de comparaison.”

Que vais-je faire lorsque je reçois cet avertissement ? Où vais-je aller ? – James Forgeron

Macdonald a déclaré qu’Environnement Canada travaille avec Sills et Kopp pour mieux comprendre l’impact des tornades sur le Canada. Les mises à niveau en cours des systèmes de radar météorologique du pays aideront également les prévisionnistes à mieux prévoir le risque d’une tornade, a-t-il ajouté.

Mais lorsqu’il s’agit d’alerter le public, Macdonald note que l’agence vise à trouver un équilibre. L’envoi de notifications pour des événements météorologiques incertains qui ne se matérialisent pas pourrait réduire la confiance dans le système, a-t-il déclaré.

“Nous avons examiné un seul exemple d’une situation l’été dernier où une tornade s’est formée [in Ontario]”, a-t-il dit. “Il pourrait y avoir eu de l’ordre de 25 orages importants dispersés un peu partout. L’un d’eux a produit une tornade.”

Blacksmith admet qu’il n’est pas sûr qu’une alerte aurait fait beaucoup de bien étant donné qu’il avait peu d’endroits sûrs vers lesquels se tourner.

“Qu’est-ce que je vais faire quand je reçois cet avertissement ? Où vais-je aller ? Je ne sais pas ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

Demande une mise à jour du code du bâtiment

Avec une connaissance croissante de la fréquence et de l’impact potentiel des tempêtes, Sills et Kopp disent qu’il est temps de reconsidérer la façon dont les maisons sont protégées contre la menace des tornades.

Les sangles anti-ouragan – des supports métalliques qui fixent le toit d’une maison à ses murs – sont une option qui n’est pas encore requise pour la plupart des constructions de maisons au Canada.

“Nous avons découvert que le maillon le plus faible de la structure est en fait le toit fixé aux murs”, a déclaré Kopp.

Des dommages causés par une tornade sont observés à Dunrobin, en Ontario, à l’ouest d’Ottawa, le 22 septembre 2018. La tempête a arraché des toits de maisons, renversé des voitures et abattu des lignes électriques. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Selon Kopp, il y a une résistance à imposer des sangles anti-ouragan en raison du coût supplémentaire. Il y a aussi des questions sur l’efficacité de la conception pour les tornades. Mais il ajoute qu’il existe des preuves que les sangles anti-ouragan peuvent protéger les habitants d’une maison et la communauté plus largement.

“Ce petit morceau de métal est assez solide pour maintenir le toit contre les murs et dans une tornade jusqu’à EF-2.”

Dans un communiqué, la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies indique que des sangles anti-ouragan sont nécessaires dans sept régions – dans certaines parties de l’Alberta, de Terre-Neuve et du nord du Canada – qui subissent des «charges de vent plus élevées».

Il poursuit en ajoutant que l’adaptation aux changements climatiques est un « domaine politique d’attention » pour les éditions 2025 et 2030 du Code national du bâtiment, un code modèle. Les codes du bâtiment sont de compétence provinciale et territoriale.

Kopp dit qu’il voit des mouvements positifs vers la mise en place de sangles anti-ouragan. Par exemple, il dit qu’un important constructeur de maisons à Barrie, en Ontario. – une ville frappée par une tornade dévastatrice en 2021 – les ajoute à de nouvelles maisons.

“Nous devons le faire parce que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré Kopp.

“Résolvons simplement ce problème avec une solution simple, qui consiste à mettre ces choses en place et nous serons prêts à partir.”