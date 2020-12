La découverte suggère que le piratage, qui semble maintenant s’être étendu à l’agence du département de l’énergie qui conçoit les armes nucléaires et l’agence fédérale qui protège le réseau électrique du pays, complique considérablement le défi pour les enquêteurs fédéraux alors qu’ils fouillent dans les réseaux informatiques pour tenter d’évaluer les dommages et de comprendre la portée de ce qui a été volé. Une question centrale est de savoir si l’accès pourrait aller au-delà de l’espionnage, aux attaques destructrices.

«Une bonne défense ne suffit pas; nous devons perturber et dissuader nos adversaires d’entreprendre des cyberattaques importantes en premier lieu », a déclaré M. Biden, ajoutant:« Je ne resterai pas les bras croisés face aux cyberattaques sur notre nation. »

L’avertissement du gouvernement, émis par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, n’a donné aucun détail sur les nouvelles voies d’accès aux systèmes gouvernementaux qu’il avait détectées. Mais cela a confirmé les soupçons exprimés cette semaine par FireEye, une entreprise de cybersécurité, selon lesquels les attaquants avaient presque certainement trouvé d’autres voies pour accéder aux réseaux gouvernementaux et privés dont dépendent les activités quotidiennes des États-Unis.

FireEye a été le premier à informer le gouvernement que les pirates informatiques russes présumés avaient, depuis au moins mars, infecté les mises à jour logicielles périodiques publiées par une société appelée SolarWinds, qui fabrique des logiciels de surveillance de réseau critiques utilisés par le gouvernement, des centaines d’entreprises et d’entreprises du Fortune 500. qui supervisent les infrastructures essentielles, y compris le réseau électrique.

Les enquêteurs et d’autres responsables affirment qu’ils pensent que le but de l’attaque russe était l’espionnage traditionnel, le genre que l’Agence de sécurité nationale et d’autres agences mènent régulièrement sur les réseaux étrangers. Mais l’ampleur et la profondeur du piratage font craindre que les pirates informatiques puissent à terme utiliser leur accès aux systèmes américains d’obturation, corrompre ou détruire des données ou prendre le contrôle de systèmes informatiques exécutant des processus industriels. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucune preuve que cela se produise.

L’alerte était un signe clair d’une nouvelle prise de conscience de l’urgence par le gouvernement. Après avoir minimisé l’épisode – en plus du silence de M. Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo a détourné le piratage comme l’une des nombreuses attaques quotidiennes contre le gouvernement fédéral, suggérant que la Chine était le plus grand contrevenant – la nouvelle alerte du gouvernement n’a laissé aucun doute sur le l’évaluation avait changé.