Davantage d’anciens joueurs noirs de la NFL sont éligibles aux paiements pour commotion cérébrale

En octobre, la ligue et les avocats des joueurs ont convenu de cesser d’utiliser la race d’un joueur lorsqu’ils tentaient de déterminer son niveau de déclin cognitif.

David Langfitt, qui a représenté des centaines d’anciens joueurs de la NFL dans le règlement, a déclaré que les anciens joueurs et leurs familles doivent à Henry, Davenport et à leurs avocats “une dette de gratitude pour s’être manifestés et avoir corrigé quelque chose qui était clairement faux”.

“La meilleure façon de penser aux résultats jusqu’à présent est qu’ils sont une première étape, un acompte sur un problème qui est maintenant corrigé”, a ajouté Langfitt. “À l’avenir, nous nous attendons à un impact positif continu sur le processus de réclamation, car les joueurs afro-américains seront traités de la même manière que les joueurs blancs avec lesquels ils ont joué.”

Dans un communiqué vendredi, Seeger a déclaré qu’il se concentrait sur le processus de nouvelle notation “pour offrir à davantage de joueurs retraités et à leurs familles des avantages essentiels, accroître leur accès à l’information et assurer une plus grande équité et transparence à l’avenir”.

La NFL n’a pas renvoyé de demande de commentaire.