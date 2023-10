DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Près de trois douzaines de camions sont entrés à Gaza dimanche dans le plus grand convoi d’aide depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mais les travailleurs humanitaires ont déclaré que l’aide était toujours désespérément en deçà des besoins après que des milliers de personnes se soient brisées. dans les entrepôts pour emporter de la farine et des produits d’hygiène de base.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 000, pour la plupart des femmes et des mineurs, alors que les chars et l’infanterie israéliens poursuivaient ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié de « deuxième étape » dans la guerre déclenchée par l’incursion brutale du Hamas le 7 octobre. Le bilan est sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne. Plus de 1 400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués lors de l’attaque initiale.

Les communications ont été rétablies dans une grande partie de Gaza tôt dimanche après qu’un bombardement israélien décrit par les habitants comme le plus intense de la guerre ait coupé la plupart des contacts vendredi soir. Les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée étaient en grande partie coupés du monde.

Israël n’a autorisé qu’un petit filet d’aide à entrer. Dimanche, 33 camions d’aide sont entrés dans le seul poste frontière en provenance d’Égypte, a déclaré à l’Associated Press un porte-parole du poste frontière de Rafah, Wael Abo Omar.

MONTRE: Un travailleur humanitaire décrit la vie à Gaza au milieu des bombardements constants

Après avoir visité le terminal de Rafah, le procureur en chef de la Cour pénale internationale a qualifié de « profondes » les souffrances des civils et a déclaré qu’il n’avait pas pu entrer à Gaza.

Karim Khan a appelé Israël à respecter le droit international, sans pour autant l’accuser de crimes de guerre. Il a qualifié l’attaque du Hamas du 7 octobre de grave violation du droit international humanitaire. “La charge incombe à ceux qui visent l’arme, le missile ou la roquette en question”, a-t-il déclaré.

“C’est le jour le plus tragique qui soit”, a ajouté Khan.

Le tribunal enquête et poursuit les personnes accusées de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité. Elle enquête sur les actions des autorités israéliennes et palestiniennes depuis 2014.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé plus de 450 cibles militantes au cours des dernières 24 heures, notamment des centres de commandement du Hamas et des positions de lancement de missiles antichar. Il a indiqué que les forces terrestres ont tué un certain nombre de militants du Hamas alors qu’ils sortaient de l’un de leur vaste réseau de tunnels à Gaza, près du passage d’Erez, qui était le seul passage piéton vers Israël avant qu’il ne soit détruit lors des combats.

La branche militaire du Hamas a déclaré que ses militants se sont affrontés avec les troupes israéliennes qui sont entrées dans le nord-ouest de la bande de Gaza avec des armes légères et des missiles antichar. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël.

Les cambriolages des entrepôts d’aide sont “un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège strict de Gaza”, a déclaré Thomas White, directeur pour Gaza de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA. “Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés”.

L’UNRWA fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes. La porte-parole Juliette Touma a déclaré que la foule avait fait irruption dans quatre établissements samedi. Elle a déclaré que les entrepôts ne contenaient pas de carburant, dont l’approvisionnement était critique depuis qu’Israël a interrompu toutes les expéditions après le début de la guerre. Israël affirme que le Hamas l’utiliserait à des fins militaires.

Un entrepôt contenait 80 tonnes de nourriture, a indiqué le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Il a souligné qu’au moins 40 de ses camions devaient traverser quotidiennement Gaza simplement pour répondre aux besoins alimentaires croissants.

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche qu’elles autoriseraient bientôt davantage d’aide humanitaire à entrer à Gaza.

Le chef des affaires civiles du COGAT, l’organisme de défense israélien responsable des affaires civiles palestiniennes, a déclaré qu’Israël avait établi une « zone humanitaire » près de la ville méridionale de Khan Younis et a recommandé aux Palestiniens de s’y réfugier.

Mais Elad Goren n’a fourni aucun détail sur le lieu exact ni sur le montant de l’aide qui serait disponible. Il a également déclaré qu’Israël avait ouvert deux conduites d’eau dans le sud de Gaza au cours de la semaine dernière. L’AP n’a pas pu vérifier de manière indépendante que l’une ou l’autre ligne fonctionnait.

Pendant ce temps, les hôpitaux bondés de Gaza étaient de plus en plus menacés. Les résidents vivant près de l’hôpital Shifa, le plus grand du territoire, ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient frappé pendant la nuit près du complexe et bloqué de nombreuses routes qui y conduisaient. Israël accuse le Hamas d’avoir un poste de commandement secret sous l’hôpital mais n’a pas fourni beaucoup de preuves. Le Hamas nie ces allégations.

Des dizaines de milliers de civils se sont réfugiés à Shifa, qui regorge également de patients blessés.

« Il est devenu de plus en plus difficile d’atteindre l’hôpital », a déclaré par téléphone Mahmoud al-Sawah, qui se réfugie à l’hôpital. “Il semble qu’ils veulent couper la zone.”

Les services de secours du Croissant-Rouge palestinien ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient endommagé des parties d’un autre hôpital de la ville de Gaza après avoir reçu dimanche deux appels des autorités israéliennes ordonnant son évacuation. Certaines fenêtres ont été explosées et les pièces étaient couvertes de débris. Les services de secours ont indiqué que les frappes aériennes ont frappé à 50 mètres de l’hôpital Al-Quds, où se trouvent hébergées 14 000 personnes.

Israël a ordonné l’évacuation de l’hôpital il y a plus d’une semaine, mais l’hôpital et d’autres établissements médicaux ont refusé, affirmant que l’évacuation entraînerait la mort des patients sous respirateur.

“En aucun cas, les hôpitaux ne devraient être bombardés. En aucun cas, un patient ne devrait mourir dans un lit d’hôpital. Et il est très difficile d’évacuer les hôpitaux”, a déclaré à CBS le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini. ” ” Affrontez la nation. “

Israël affirme que la plupart des habitants de Gaza ont obéi à ses ordres de fuir vers la partie sud du territoire assiégé, mais que des centaines de milliers d’entre eux restent dans le nord, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité.

Une frappe aérienne israélienne a frappé dimanche une maison à deux étages à Khan Younis, tuant au moins 13 personnes, dont 10 membres d’une même famille. Les corps ont été transportés à l’hôpital Nasser voisin, selon un journaliste de l’AP présent sur les lieux.

L’escalade militaire a accru la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération de quelque 230 otages capturés par les combattants du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre.

Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages si Israël libère les milliers de Palestiniens détenus dans ses prisons. Des membres désespérés de la famille ont rencontré Netanyahu samedi et ont exprimé leur soutien à un échange. Israël a rejeté l’offre du Hamas.

EN SAVOIR PLUS: De nombreux Israéliens sont furieux des efforts chaotiques de rétablissement de leur gouvernement après l’attaque du Hamas

“Si le Hamas ne ressent pas de pression militaire, rien n’avancera”, a déclaré dimanche le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant aux familles des otages lors d’une réunion.

L’armée israélienne n’est pas allée jusqu’à qualifier ses opérations terrestres qui s’étendent progressivement à l’intérieur de Gaza d’invasion totale. Les pertes des deux côtés devraient augmenter fortement à mesure que les forces israéliennes et les militants palestiniens se battent dans des zones résidentielles denses.

Interrogé sur l’escalade militaire, le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré à CNN : « Je laisserai les forces de défense israéliennes caractériser leurs opérations et comment elles s’intègrent dans leur plan plus large. » Il a souligné l’impératif de protéger les civils.

Israël affirme qu’il cible les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant en danger. On estime que 1 800 personnes restent coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui a déclaré fonder ses estimations sur les appels de détresse qu’il a reçus.

Plus de 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers.

La seule centrale électrique du territoire a fermé ses portes peu après le début de la guerre. Les hôpitaux ont du mal à faire fonctionner les générateurs d’urgence pour faire fonctionner les incubateurs et autres équipements vitaux, et l’UNRWA s’efforce de faire fonctionner les pompes à eau et les boulangeries.

Environ 20 000 personnes étaient hébergées à l’hôpital Nasser, a déclaré le directeur des urgences, le Dr Mohammed Qandeel. “J’ai amené mes enfants dormir ici”, a déclaré une résidente déplacée qui s’appelle uniquement Umm Ahmad. “Avant, j’avais peur que mes enfants jouent dans le sable. Maintenant, leurs mains sont sales à cause du sang qui coule sur le sol.”

Magdy a rapporté du Caire. Les rédacteurs de l’AP Kareem Chehayeb à Beyrouth et Julia Frankel et Amy Teibel à Jérusalem ont contribué à ce rapport.