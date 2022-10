Davantage d’adultes âgés seront confrontés à la faim en 2022 – Shaw Local

Les reportages lancent souvent le terme insécurité alimentaire, généralement sans définition claire. Dans le domaine des services aux personnes âgées, nous identifions les adultes de plus de 60 ans ayant un accès incertain ou incohérent à la nourriture.

Aussi difficile que cela soit à traiter, le Département des services sociaux de l’Illinois a classé 8,6 % des personnes âgées de l’État comme « en situation d’insécurité alimentaire » avant la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, une augmentation de 60 % de l’insécurité alimentaire des personnes âgées a été réalisée.

Les vaccins et le respect des précautions sanitaires ont permis à de nombreuses personnes de reprendre leurs courses et leurs activités normales, mais de nombreuses personnes âgées sont désormais confrontées à un nouveau défi : l’inflation des prix alimentaires. Cette année, nous avons assisté à une augmentation rapide des coûts à la caisse de l’épicerie, obligeant de nombreuses personnes à renoncer à leurs achats en raison de revenus fixes et de dépenses de santé.

L’équipe d’Elderwerks pense que les “décisions alimentaires ou médicamenteuses” sont une option inacceptable.

Afin d’aider les personnes âgées à ressentir les effets de la hausse des coûts, nous avons organisé une collecte de nourriture au cours du mois d’octobre. Nous recherchons des articles de base tels que des pâtes, des soupes en conserve, des légumes en conserve, des mélanges à crêpes, du beurre d’arachide et des barres granola.

Une liste complète de souhaits est disponible sur https://tinyurl.com/Elderwerks ou en visitant www.Elderwerks.org/news. Les dons seront acceptés au bureau Elderwerks à Palatine ou dans diverses entreprises de l’Illinois. Une liste complète des lieux de dépôt est disponible sur notre site Web.

Notre mission est d’aider les seniors à traverser ces temps incertains. Si vous ou une personne âgée qui vous est chère êtes aux prises avec un logement approprié, l’accès aux services ou l’insécurité alimentaire, notre personnel est disponible tous les jours pour vous aider. Veuillez appeler le 855-462-0100 ou rendez-nous visite de 9 h à 17 h du lundi au vendredi au 251 E. Route 14 à Palatine.

• Jennifer Prell est présidente d’Elderwerks Educational Services, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) offrant des informations, des références et des conseils gratuits aux personnes âgées, aux personnes âgées et à leurs familles pour la vie, les soins, le soutien et les avantages des personnes âgées. Aller à Elderwerks.org ou appelez le 855-462-0100 pour une assistance personnelle. Questions par courriel à help@elderwerks.org.